Каррера vs Валера. Кто круче?

Раунд 1. Игровая карьера

Карпин был прекрасным футболистом. Трудягой и бойцом, который добился больших успехов прежде всего за счет характера. На заре карьеры он выиграл три чемпионских титула со «Спартаком», после чего уехал в Испанию, где тоже не затерялся – стал легендой «Сельты», поиграл за «Валенсию», едва-едва не завоевал золото с «Реал Сосьедад». В каждом из клубов он выходил на лидирующие роли, и за 11 лет не было ни одного сезона, в котором Карпин провел меньше 30 матчей. Потрясающий показатель!

Каррере тоже есть чем ответить: его до сих пор безмерно любят в «Бари» и «Аталанте», где он стал кумиром болельщиков, а с великим «Ювентусом» Массимо взял все трофеи: серию А, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов. Правда, за сборную он сыграл всего лишь раз, тогда как его сегодняшний соперник насобирал 72 матча (17 голов) и три крупных турнира. Но тут необходимо учитывать бешеную конкуренцию среди центральных защитников в Италии. А если брать в целом, игровые достижения уравновешивают друг друга.



Счет в противостоянии – 1:1.

«Футболист — это не машина, в которую заливаешь бензин, и она едет» Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — о победе в Новороссийске.

Раунд 2. Тренерская статистика в «Спартаке»

С 2009 по 2013 годы Карпин 161 раз выводил красно-белых в качестве главного тренера во всех турнирах. Итог: 80 побед, 37 ничьих, 44 поражения, разница мячей 266-190. У Карреры, возглавившего «Спартак» в 2016-м, средние показатели в 85 играх чуть лучше: +48=18-19, 128-92. Если российский тренер выигрывал в 50 процентах матчей, то итальянский – в 56.

Счет в противостоянии — 2:1.

«Карпин даст бой, но «Спартак» победит». Прогнозы на 9-й тур РПЛ Валерий Карпин будет гостить на «Открытие Арене» с «Ростовом», который сейчас выше «Спартака» в таблице. Ваш прогноз?

Раунд 3. Титулы

Здесь все ясно. При Карпине «Спартак» выше второго места прыгнуть не смог, хотя в дебютном сезоне-2009 претендовал на золото вплоть до финишного отрезка. В еще одном серебряном чемпионате-2011/12 красно-белые борьбу за титул не вели и отстали от «Зенита» очень серьезно. Да, возможно, в те годы конкуренция в нашей премьер-лиге была более суровой, и соперничать с командами, имеющими возможность собирать дорогостоящих звезд, оказалось непросто.



Но в истории останутся не оправдания, а достижения. Каррера выиграл долгожданное золото в первый же сезон, принеся клубу первый титул с 2003 года. А следом взял еще и Суперкубок.



Счет в противостоянии – 3:1.

Раунд 4. Выступление в еврокубках

Карпин дебютировал в Лиге чемпионов в роли тренера в 2010-м, когда одержал две победы подряд над «Марселем» и «Жилиной», но затем дважды проиграл «Челси», оказался разгромлен в Москве французами и, набрав 9 очков, не смог вывести команду из группы. Самым памятным еврокубковым походом красно-белых при Валерии Георгиевиче стало выступление в Лиге Европы весной 2011-го – «Спартак» в красивых противостояниях выбил из сетки «Базель» и «Аякс», добрался до четвертьфинала и был уничтожен «Порту» (1:5, 2:5).



Лига чемпионов при Каррере сложилась для «Спартака» ничуть не лучше, чем при Карпине. На одной чаше весов – яркая победа над «Севильей» (5:1), на другой – чудовищное поражение от «Ливерпуля» (0:7), две ничьих со скромным «Марибором» и такое же итоговое третье место, причем даже с меньшим количеством очков.

Из новой Лиги чемпионов Каррера бесславно вылетел, уступив в отборе ПАОКу. Хотя при Карпине у красно-белых тоже случались болезненные пролеты мимо еврокубков. «Легия» и «Санкт-Галлен» еще не забыты. Победу в раунде ни один из тренеров не заслуживает.



Счет в противостоянии – 4:2.

Раунд 5. Любовь болельщиков

Спартаковские трибуны долго были без ума от Карпина. Лозунг «Валера, верим!» и песни певицы Афродиты – яркая часть клубной истории. Поначалу Карпина поддерживали даже в периоды, когда игра у команды совсем не клеилась. Но со временем, ближе ко второй отставке в 2014-м, отношение публики к тренеру стало противоречивым. Одни его любят до сих пор, а другие припоминают некрасивую историю с Унаи Эмери, средние результаты, да и вообще убеждены, что Карпин оставил после себя выжженную землю.



Любовь же к Массимо на сегодняшний день не имеет границ. Заряд «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» звучит чуть ли не на каждом матче.



Счет в противостоянии – 5:2.

Гончаренко построил команду, а Каррера её рушит ЦСКА может гордиться дерби, а «Спартак» — нет.

Раунд 6. Текущий сезон

У «Ростова» в восьми турах 4 победы, три ничьих и всего одно поражение. Разница мячей: 9-3. Команда приятно удивляет и уж точно выступает выше ожиданий. «Спартак» расположился по соседству: те же +4=3-1, только с голами дела чуточку хуже: 7-4. И, мягко говоря, красно-белые пока не очаровывают своей игрой.

У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но добавлять ещё нужно Самое солидное выступление старта сезона.

Футбол донской команды кажется более сбалансированным и зрелым. Во всяком случае – визуально. Хотя продвинутая статистика с этим тоже согласна. По данным Opta, «Ростов» имеет 7,86 по шкале xG (ожидаемые голы) и 2,90 – xGA (ожидаемые голы соперников). У «Спартака» разница хуже – 8,67 против 5,47. Ожидаемые очки (xPTS) – 15 против 13 в пользу команды Карпина.



Счет в противостоянии – 5:3.

Раунд 7. Очные встречи

Карпин возглавил «Ростов» только прошлой зимой, поэтому с Каррерой у него до сих пор состоялась лишь одна дуэль. Ее российский тренер итальянцу проиграл – в 29-м туре «Ростов» на «Открытие Арене» сдерживал атаки «Спартака» почти 80 минут, но потом все-таки пропустил дважды. Забили Мельгарехо и Промес.



Итоговый счет в противостоянии – 6:3 в пользу Карреры.

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