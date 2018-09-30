У «Реала» новый лидер «скамейки». При Зидане он почти не играл

Через несколько дней ЦСКА дома примет мадридский «Реал». Фаворит матча очевиден, но москвичам не стоит раньше времени опускать руки. Действующий обладатель Кубка чемпионов переживает перестройку и продолжает искать свою игру. Есть вероятность, что искать будет долго. Новый футбол в исполнении мадридцев намного сложнее того, какой команда демонстрировала при Зидане. В этом виноват ее новый главный тренер Хулен Лопетеги.

Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал» Подробно о том, как устроен «Реал» после потери Роналду и Зидана.

Два года назад Лопетеги стал тем человеком, который должен был своими идеями освежить остановившуюся в развитии сборную Испании. После провалов сборной на чемпионатах мира и Европы от Лопетеги ждали революцию, но он выбрал другой путь. Новый главный тренер испанцев перенял лучшее от предыдущих наставников сборной, успокоил зависимую от результатов команду и максимально безболезненно закончил смену поколений. За один отбор Лопетеги наделил некоторых игроков сборной новыми для них ролями, отработал с командой свою модель позиционного владения и привил ей высокий прессинг и контрпрессинг. Испанцы демонстрировали зрелищный футбол, и, главное, он работал. Команда без проблем отобралась на чемпионат мира, а в матче с итальянцами удивила футбольный мир тремя не привязанными к конкретной позиции игроками атаки. До глупого увольнения Лопетеги Испания справедливо считалась одним из главным фаворитов чемпионата мира. Костяк той сборной составляли игроки мадридского «Реала», поэтому неудивительно, что Лопетеги не отказался от своего видения футбола и королевский клуб становится все больше похожим на главную команду страны.

Игра в собачку

С приходом в команду Хулена Лопетеги «Реал» стал владеть мячом в среднем 69 процентов времени матча – даже больше, чем «Барселона». Хулен ценит владение мячом, но его задача глубже простого владения ради владения. Главная идея нового главного тренера «Реала» — обеспечить численное преимущество на каждом участке поля и в каждой игровой фазе.

Как и сборная Испании, «Реал» стал намного чаще строить позиционные атаки через фланговые розыгрыши. При получении латералем мяча во фланге, кроме вингера команды, в ту зону смещаются Бензема и кто-то из центральных полузащитников — в матче с «Атлетико» чаще всего это был Модрич. Между линией середины поля и границей финальной трети формируется треугольник или четырехугольник, владение мяча которым должно закончиться выводом одного из игроков на свободное пространство в полуфланговой зоне. Это достигается либо численным преимуществом в зоне мяча благодаря быстрому смещению игроков после перевода с противоположного края поля, либо через провокацию прессинга – своеобразная проекция на «игру в собачку» или «рондо». Тоже самое «Реал» пытается сделать и в середине поля – для этого в среднюю треть — еще чаще и еще глубже, чем раньше — стал опускаться Карим Бензема.

Против дисциплинированного «Атлетико» подобные розыгрыши проходили редко. В первом тайме команда Симеоне выстраивала качественный средний блок с позиционной ориентировкой. Но главная особенность игры гостей без мяча не в этом. «Реалу» удавалось собрать на фланге как можно больше «матрасников», но игроки «Атлетико» правильно реагировали на ложные движения хозяев и быстро передавали друг другу опеку. За первые 45 минут «Реалу» удалось создать всего один момент – и тот после стандарта.

Возвращение к наработкам Зидана

После матча стала известно, что выход Дани Себальоса во второй тайме оказался вынужденной заменой Бейла, но именно эта перестановка Лопетеги больше всего повлияла на изменение игры хозяев. Валлиец – лучший игрок в команде по xG+xA, но набивает статистику скорее тогда, когда Лопетеги возвращается в наработкам Зидана против команд с низким блоком. На свободном пространстве Бейл чувствует себя гораздо комфортнее и предоставляет наибольшую опасность.

«Реал» Зидана вернулся. На восемь с половиной секунд Это мало что изменило в одном матче, но может многое изменить в сезоне.

Когда у «Реала» не получается вытянуть игроков соперника ближе к мячу и освободить пространство между линиями, команда возвращается к более вертикальной модели с созданием ситуаций 2vs2 на флангах. Это выглядит примерно так. Обратите внимание на ошибку в передаче опеки. Варан самостоятельно продвинул мяч, занял позицию рядом с Модричем в статике и оказался практически отыгранным игроком, но при этом все равно забрал на себя внимание Коке.

В розыгрышах с дефицитом пространства и времени Себальос за счет техники и короткого шага оказался гораздо полезнее валийца и повысил эффективность атак «Реала» через левый фланг. Дани выходил из под-давления самостоятельно и находил в свободных зонах Асенсио, собрал несколько важных подборов после длинных передач на Бензема, за тайм заработал на себе больше всех фолов в команде. До его появления на поле Начо очень пассивно подключался к атакам. Во втором тайме защитник «Реала» практически дублировал позицию Себальоса и стал совсем бесполезен в позиционном владении мячом. Единственная функция Начо заключалась в том, чтобы расположением у кромки поля стягивать на себя опеку одного из игроков «Атлетико». Со всем остальным пытался справиться Себальос.

«Атлетико» дает качество в позиционной обороне, но сохранение мяча при смене владения достигается за счет проактивного движения без мяча, а это очень энергоемкое занятие. В середине второго тайма «Атлетико» подсел и опустился к своей штрафной. Заменой Косты на Партея Симеоне укрепил опорную зону, но «Реал» продолжал давить на фланги. Гостей чуть не добил выход Васкеса – свежий на фоне остальных Лукас двигался по всей горизонтали поля, успевал вывести мяч из одного полуфланга на Крооса и сместиться в другой полуфланг при переводе немцем мяча на противоположный фланг. Качественные средние передачи немца стали все чаще создавать разрывы между крайними и центральными защитниками «Атлетико», чем пользовался Васкес и Асенсио.

Агрессивный прессинг и контрпрессинг

Еще одна важная черта игры «Реала» Лопетеги. Его команда любит владеть мячом и должна максимально быстро вернуть владение. При потере мяча в его зону делают рывок все находящиеся рядом игроки – так повышается риск получения мяча за спины, но вместе с тем растет и вероятность его быстрого возврата и начала атаки сразу в финальной трети. В «Реале» пока что недостатки интенсивного давление превышают его преимущества.

Против «Атлетико» в позиционной обороне «Реал» располагался 4-4-2 с поднимавшимся в первую линию прессинга Модричем. У «Реала» есть два проблемных в движении без мяча игрока – Кроос и Асенсио. Их ошибками легче всего пользоваться при организации позиционных атак. «Атлетико» не так часто начинал позиционные атаки со своей половины поля, но, когда начинал, ловил ориентировку Асенсио на мяч. Испанец реагировал на прием мяча Фелипе Луисом и включался в отбор. В оставленную зону за спиной Модрича открывался Родри и получал передачу на третьего от Коке – «Атлетико» проходил первую тройку игроков «Реала» в две передачи.

Из-за отсутствие синхронности в коллективном отборе больше всего проблем «Реал» получил в переходных фазах, когда терял мяч на чужой половине поля. «Атлетико» доводил мяч до Косты, под нападающего открывался кто-то из хавбеков команды, а в левом полуфланге разрезающую передачу уже ждал Гризманн. Если все же гостям не давали возможность отдать длинную передачу со своей трети поля, игроки «Реала» недорабатывали прессинг и оставляли игроку с мячом несколько вариантов для продолжения владения. На скриншоте и Кроос, и Асенсио смотрят на мяч и теряют траектории передач на опекаемых ими игроков, а Модрич останавливается в полупозиции. В зоне Касемиро численное преимущество у игроков «Атлетико», перед Фелипе Луисом – гектары свободного пространства.

Что еще важно

— несмотря на скромный второй тайм движение Гризманна без мяча близко к гениальности. Дело не только в открываниях в левом полуфланге при выходе его команды из прессинга и хорошей работе по перекрытию траекторий передач в позиционной обороне. В первом тайме француз пытался пользоваться ориентировкой Крооса на мяч и, открываясь за его спиной, вместе с Лемаром насыщал опорную зону «Реала». В позиционной атаке Гризманну несколько раз удалось вытянуть Каземиро из своей зоны и с отыгрышем открыться в разрыв между Карвахалем и смотрящим футбол Рамосом. Разрыв обеспечивало ложное открывание Косты во фланге;

— сильный матч Каземиро. Страховать Модрича и Крооса игроку помогал поднимавшийся из линии защиты Рамос, но все равно бразильцу приходилось практически в одиночку чистить опорную зону «Реала». С задачей Касемиро справился;

Теперь в «Реале» новый ключевой игрок. Тактические итоги Суперкубка УЕФА Мадридский «Реал» убедительно провёл первый тайм, но замена Каземиро всё испортила.

— против ЦСКА на левом фланге обороны «Реала» скорее всего выйдет Начо, и этот факт не может восприниматься однозначно. С одной стороны, атакующий потенциал испанцев резко падает – кроме ширины, Начо не предлагает команде практически ничего. Ситуация не изменилась даже с выходом Себальоса и возврату к классическому для «Реала» сдваиванию флангов. С другой стороны, из-за низкого расположения и большей ориентировки Начо на оборону «Атлетико» не создал с его фланга ровном счетом ничего. Для Марио Фернандеса это плохая новость.

Краткий вывод

Несмотря на смену тренера, продажу лидера и адаптацию к новой модели игры, «Реал» всё равно остаётся очень большой силой и оставляет москвичам мало шансов на положительной исход встречи во вторник. При этом сказать, что «сливочные» идеальны – значит, нагло соврать. Пока «Реал» плохо отработал прессинг на чужой половине поля, в связи с чем оставляет большие зоны в середине поля. Команда Лопетеги испытывает большие проблемы с преодолением низкого блока и в таких случаях зачастую полагается на индивидуальное мастерство.



Этим можно и нужно пользоваться. Жаль, что у Гончаренко нет возможности выбрать любимый модуль с тремя центральными защитниками – против пятёрки в линию и активной игры по сопернику одного из центральных защитников в этом сезоне у «Реала» возникли самые большие трудности. Или главный тренер ЦСКА сможет удивить действующих обладателей Кубка чемпионов?



В материале использованы данные InStat.