Терри вряд ли понравилась игра «Спартака». Падение Карреры продолжается

Великие гости

Когда примерно за час до стартового свистка вокруг стадиона начала гулять информация о приезде Джона Терри, поначалу в неё никто не поверил. Казалось, легендарный защитник, пару недель назад вежливо отказавший красно-белым, давным-давно забыл и про «Спартак», и про Россию, да и вообще готовится возглавить молодёжную команду «Челси».

Но ведь нет! Именитый англичанин действительно пожаловал в Москву. Когда он появился возле «Открытие Арены» в компании агента Марко Трабукки, болельщики сошли с ума, тут же обступили гостя со всех сторон, и за 5-10 минут Терри пришлось сделать примерно сотню совместных фотографий. Заодно Джон познакомился с вице-президентом клуба Наилем Измайловым, а в ответ на вопросы журналистов о цели визита лишь улыбался. Это был настоящий мастер-класс по профессиональному молчанию.



Произнёс Терри лишь одну фразу: спрогнозировал победу «Спартака» со счётом 2:0. Интуиция его подвела.

Новая-старая схема

Ещё накануне инсайдерские каналы в социальных сетях сообщили, что Каррера в матче с «Ростовом» планирует отказаться от схемы 4-3-3, которая до сих пор применялась в каждом матче сезона (Новороссийск в расчёт не берём, там играл полурезерв) и не приносила желаемого эффекта. Информация получила подтверждение: красно-белые выстроились по 4-2-3-1. Ханни занял любимую позицию «под нападающим», Зобнин и Фернандо расположились глубже, а левый фланг образовали Комбаров и Мельгарехо.



Есть подозрение, что на этот шаг Каррера решился под влиянием игроков, многим из которых прошлогодняя формация нравилась больше. Только лучше, по крайней мере пока, не стало. Да, с 4-2-3-1 «Спартак» стал чаще атаковать через центральную зону, Ханни получил свободу и порой исполнял роль второго форварда, но цельного футбола у красно-белых не было вообще. За весь первый тайм они нанесли всего два удара. Оба – неточные. В первом случае опасно после подбора пробил Фернандо, во втором Ханни не попал в створ с острого угла.

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Дерзкий «Ростов»

Карпин выпустил на поле с первых минут двух из экс-спартаковцев: Гулиев расположился в центральной зоне, а Паршивлюк – на правом фланге. Третий воспитанник красно-белых, Зуев, которому было суждено стать героем, начал встречу на скамейке. Ещё одним заслуживающим внимания событием в составе «Ростова» стало появление в центре нападения Шомуродова вместо Сигурдарсона. Исландец получил травму и не смог прилететь в Москву.

У своих ворот гости отсиживались только первые 10 минут, когда «Спартак» организовал стартовое эмоциональное (но совершенно бестолковое) давление. В дальнейшем команда Карпина играла намного смелее и выглядела как минимум не хуже красно-белых. 100-процентных моментов она в первом тайме не создавала, но несколько раз заставила понервничать стадион и обложила чужую штрафную подачами.

Супервыход Зуева

Одна из причин блёклой игры «Спартака» — плохой Фернандо. В первом тайме бразилец постоянно принимал неверные решения при развитии атаки, небрежно обращался с мячом и насобирал аж четыре нарушения правил, из которых два – около своей штрафной. Хотя переходить на персоналии большого смысла нет, поскольку почти вся команда выглядела неважно. Никак не мог отдать острую передачу Ханни, грешил браком Комбаров, терялся Луис Адриано.



Второй тайм стартовал точно так же, как заканчивался первый. «Спартак» снова мучительно пытался пробиться в чужую штрафную, а потом вдруг пропустил. «Ростову» удалась образцовая контратака по центру после перехвата, вся опорная зона москвичей осталась позади, Боккетти прогадал с резкой попыткой отбора – и Калачёв вывел Зуева, только-только вышедшего на замену, на идеальную позицию. Первый удар Александра пришёлся в штангу, а вторым он просто вкатил мяч в пустые ворота. Праздновать бурно молодой полузащитник, памятуя о своём прошлом, не стал и даже извинился перед спартаковской трибуной жестом.



Хотя бы сравнять счёт красно-белые, как ни старались, так и не смогли. Да и предпосылок к этому не было. Даже волшебные стандарты, выручавшие не раз прежде, в этот день не помогли. Падение «Спартака» продолжается.