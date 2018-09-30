Каррера: нам нечего стыдиться!

— В последних пяти матчах у «Спартака» только одна победа. Вам не кажется, что команда в агонии? Как выйти из этой ситуации? – спросили Карреру.

— Это футбол. Нужно работать. Быть позитивными. Стараться исправлять ошибки и избегать их в дальнейшем. Смотреть вперёд. Этот матч уже в прошлом, нужно готовиться к четвергу и работать спокойно. В футболе, увы, не всегда получается побеждать. Нужно уметь подниматься с колен. Работать и думать о следующем матче. Спокойствие – без каких-либо левых мыслей.

— А есть понимание, как именно подняться с колен? Что нужно сделать?

— Нужно работать. Улучшать игру и физические кондиции.



— Не считаете, что «Спартак» должен стыдиться такого футбола?

— Мы стараемся выходить на поле всегда, чтобы побеждать. Иногда получается, иногда – нет. Стыдиться должна только та команда, которая не выкладывается полностью. Стыд – неуместное слово в нашей ситуации. Я вижу труд игроков.

Каррера vs Валера. Кто круче? Семираундовое противостояние двух харизматичных тренеров, которые сегодня сойдутся на «Открытие Арене».

— Победы придут тогда, когда есть игра… Сейчас 9-й тур, а игры пока не видно. Почему?

— Да, нам сложно показывать наш футбол. Я стараюсь понять причины и работаю над тем, чтобы его вернуть. Работаю ради этого.



— Но почему пока не получается?

— Думаю, что мы медленно работаем с мячом. Кто-то порой берёт на себя мало ответственности, чтобы отдать решающую передачу. На поле игрок порой ощущает давление, это тоже мешает в некоторых ситуациях. Нам нужно отложить в сторону все мысли и мнение тех, кто говорит, что нам нужно стыдиться. И продолжать работать.



— Почему решили перейти сегодня на 4-2-3-1? И почему схема не сработала?

— Потому что у нас были свободные зоны между линиями при атаке. Мы не катали быстро мяч и не пользовались ими. На данный момент это очевидная проблема для нас.

— Почему выпустили Попова? Разве он тот человек, который способен перевернуть ход матча?

— Было пространство перед воротами. У Ивелина хороший удар. Я посчитал, что Попов способен нам помочь. Иначе бы он не появился на поле.

Терри вряд ли понравилась игра «Спартака». Падение Карреры продолжается Закон бывших снова сработал: Зуев забил родному клубу и обеспечил «Ростову» победу.

— Минуте на 85-й болельщики за воротами, которые всегда горячо поддерживают команду, начали уходить… Есть что сказать им?

— Мы очень расстроены из-за того, что у нас не получается радовать их. Но болельщики платят деньги за билеты и имеют право критиковать, свистеть и уходить до финального свистка.

— Тот факт, что победный гол забил Зуев, от которого «Спартак» отказался, вам что-нибудь говорит?

— Нет. Я от него не отказывался. Просто здесь у него не было места на поле, и он ушёл в другую команду.



— Возлагаете надежду на то, что с приходом Ерёменко футбол наладится?

— Безусловно, он хороший игрок, и мы ждём, когда он будет готов. А матчи покажут, оправдает ли Роман наши надежды.



— Зачем в Москву прилетел Джон Терри?

— Я не знаю.



— «Зенит» сегодня тоже проиграл…

— Да, я смотрел этот матч. Но меня не интересуют другие команды. Только своя. Мне нужно решать свои проблемы.

Карпин: «Фраза про сбитого лётчика? Каждый день её вспоминаю»

— Сегодня «Спартак» впервые в сезоне сыграл не 4-3-3, а по 4-2-3-1. Для вас это не стало неожиданностью? – поинтересовались у тренера-победителя, который вошёл в зал под аплодисменты.

— Он в Кубке играл по 4-2-3-1. А есть разница, как думаете? Вам рассказать теорию? План на игру немного меняется, у нападающего другая работа, но это долгий разговор, часа на три.



— То есть «Спартак» ничем не удивил?

— Только Зобнин и Фернандо стали играть вдвоём в опорной зоне, треугольник развернулся в другую сторону. А так всё было как всегда.

— Что для вас вообще значит победа над «Спартаком»? Вспоминали перед игрой фразу Леонида Федуна о сбитом лётчике?

— Мы взяли три очка – вот и всё, что для меня это значит. А насчёт сбитого лётчика… Каждый день вспоминаю и не сплю. Что за бред вы спрашиваете?

— В целом довольны игрой?

— Результатом — да, действиями в обороне тоже. Стандартами – почти доволен. А игру в атаке даже хорошей не назову, не говоря уже об идеальной. Были моменты и зоны, которые можно было использовать. Не хватало техники и спокойствия. Видимо, от большого желания.



— Вас такая победа над «Спартаком» не удивила?

— А почему должна была?



— Так «Спартак» не играет…

— Что здесь удивительного?



— Учитывая, что для вас красно-белые не чужой клуб, скажете пару слов о сопернике? Как он вам?

— Ничего не скажу. Смысла нет, я не нахожусь каждый день в команде.



— А взгляд со стороны?

— Собраны хорошие футболисты. Но тактический разбор я вам проводить не буду. Это уже к главному тренеру «Спартака».