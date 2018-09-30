«Спартак» похоронил свой же воспитанник. История Александра Зуева

В предыдущем домашнем матче «Спартак» уступил «Ахмату». Победный гол – на счету Швеца, прошедшего «молодёжку» красно-белых.



Прошло 14 дней.



Теперь решающий мяч в ворота Максименко забил Зуев – воспитанник «Спартака».

«Трансфер в „Спартак“ сорвался. Если суждено – когда-то перейду» Интервью «Чемпионату» дал полузащитник «Ахмата» Антон Швец, который в воскресенье забил красно-белым победный гол.

На самом деле Зуев в большей степени воспитанник «Чертаново». Но, поскольку само понятие «воспитанник» размыто, футболистов нередко ассоциируют с несколькими академиями. Полузащитник находился в «Спартаке» с 2013 по 2016 год – до 20 лет. За это время он поучаствовал в 27 матчах, но лишь однажды провёл на поле все 90 минут. Это случилось при Аленичеве в матче «Мордовия» – «Спартак» (2:2). То был 2016 год.

В 2017-м Зуев отправился в аренду в «Ростов». Тогда он сказал в интервью официальному сайту клуба:



«У меня сейчас такой возраст, когда нужно играть, а не выходить на поле несколько раз за сезон. В «Спартаке» же пришлось бы сидеть на скамейке запасных. «Ростов» сделал интересное предложение, я подумал дней пять и согласился».



Перейдя в «Ростов», Зуев сыграл в 25 из 30 туров. В двух матчах со «Спартаком» он не имел права выступать по условиям арендного соглашения.

История Зуева довольно типична. Футболист казался недостаточно хорош для основы топ-клуба. Его отдали в аренду более скромной команде РПЛ, что казалось абсолютно логичным на тот момент. Затем «Спартак» набрал множество новых полузащитников, а «Ростов» выкупил контракт хавбека.



Не секрет, что «Спартак» тотально доминировал в 90-е. За красно-белых болели почти все. Во многом по этой причине у самой популярной команды появилась возможность забирать в академию лучших молодых футболистов. Просто потому что они симпатизировали «Спартаку».



Вот ещё одна выдержка из того же интервью с Зуевым: «После того как мы стали чемпионами Европы, поступило большое количество предложений. Одно из них было от «Спартака», и, конечно, я без раздумий согласился. В детстве мне нравился этот клуб».



Возвращаемся в сегодняшний день. Зуев сыграл «в стенку» со штангой и без помех пробил в пустые ворота. Автор гола не стал праздновать взятие ворот, а сразу поднял над головой сложенные руки.

Ведь рядом был фан-сектор москвичей. Многие из этих болельщиков ходили на игры «Спартака-2» и аплодировали голам Зуева. В красно-белой майке он отличался шесть раз.



После матча его герой буквально светился от счастья. Для него это был особенный день. Главный в карьере на сегодня. В подтрибунном помещении хавбек общался со знакомыми из «Спартака». В какой-то момент к нему подошёл Массимо Каррера и тепло обнял (они пересекались в «Спартаке» в 2016-м). Несмотря на чувствительное поражение, на лице тренера играла улыбка.

«То, что я, бывший спартаковец, принёс «Ростову» первую победу в гостях над «Спартаком», – это символично. Не знал этого. Чувства не описать словами. Когда забил, минут пять не мог поверить, как будто в сказке был, по телу бежали мурашки. Ну а потом уже, спустя минут пять, всё осознал», – поделился впечатлениями Зуев.



Кажется, кто-то сегодня даже во сне будет улыбаться.