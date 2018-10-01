«Краснодар» бросил вызов «Зениту». Тройка лучших — без Москвы

Через неделю лидеры РПЛ сразятся в Питере, дистанция между ними – три очка. Об этом и другом – в дайджесте новостей дня.

«Анжи» в меньшинстве нанёс «Зениту» первое поражение в этом сезоне РПЛ



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» обыграл «Зенит». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В дебюте второго тайма гости вышли вперёд — Артём Дзюба сбросил мяч на Себастьяна Дриусси у чужой штрафной, и аргентинец классным ударом с лёта поразил ближнюю штангу. Мяч отлетел к Клаудио Маркизио, и итальянец не промахнулся по пустым воротам, забив дебютный гол в составе «Зенита».

На 71-й минуте махачкалинцы отыгрались — в суматохе на левом краю чужой штрафной мяч отлетел прямо к Андресу Понсе, после чего тот точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Андрея Лунёва. Спустя пять минут «Анжи» остался в меньшинстве — Дмитрий Белоруков получил прямую красную карточку за грубую игру высоко поднятой ногой против устремившегося в прорыв от центра поля Дзюбы.



Несмотря на это, вскоре «Анжи» заработал пенальти, и Владислав Кулик принёс команде победу.



«Зенит» (22 очка) продолжает лидировать в РПЛ, «Анжи» (9) — 12-й.

Жара в Каспийске: гол Маркизио, удаление Белорукова и победа «Анжи»! «Зенит» в большинстве проиграл самому бедному клубу Премьер-Лиги.

«Краснодар» разгромил «Динамо», одержав четвёртую подряд победу в РПЛ



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей дубль оформил шведский полузащитник Виктор Классон, а ещё один гол записал на свой счёт нападающий Ари. Таким образом, «Краснодар» одержал четвёртую подряд победу в РПЛ, а «Динамо» второй раз кряду потерпело поражение.

«Краснодар», который располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрал 19 очков и по итогам тура сократил отставание от лидирующего «Зенита» до трёх баллов. «Динамо» (10) находится на 11-й строчке.

«Спартак» проиграл «Ростову», продлив серию без побед в РПЛ до четырёх матчей



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный мяч в составе победителей записал на свой счёт полузащитник Александр Зуев, который отличился на 67-й минуте. Отметим, что Зуев является воспитанником «Спартака». Таким образом, красно-белые продлили серию без побед в РПЛ до четырёх матчей (два поражения и две ничьи), а «Ростов» прервал серию из трёх ничьих.



«Ростов», набрав 18 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Спартак» (15) – на пятой строчке.

Терри вряд ли понравилась игра «Спартака». Падение Карреры продолжается Закон бывших снова сработал: Зуев забил родному клубу и обеспечил «Ростову» победу.

Гол ван Перси принёс «Фейеноорду» победу нам «Витессом» Слуцкого



«Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел поражение в матче 7-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал хавбек «Витесса» Матуш Беро, отличившийся на 32-й минуте. «Фейеноорд» сравнял счёт в начале второго тайма благодаря точному удару защитника Эрика Фернандо Боттежина. Победу клубу из Роттердама принёс гол форварда Робина ван Перси в концовке игры.



«Фейеноорд», набрав 16 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Витесс» (9) — 7-е.



В следующем туре «Фейеноорд» в гостях встретится с клубом «Виллем II», а «Витесс» на своём поле сыграет с «Хераклесом». Оба матча состоятся 7 октября.

Как обычный матч превратился в ад для Слуцкого Травма лучшего форварда и два удаления: «Витессу» теперь некем играть.

Бэйл и Рамос не вошли в заявку «Реала» на матч с ЦСКА



«Реал» опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой на выездной матч с ЦСКА в Лиге чемпионов.

В заявку не вошёл Гарет Бэйл, который получил травму во вчерашнем матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). Также отсутствуют Марсело и Иско, испытывающие проблемы со здоровьем. Капитан «сливочных» Серхио Рамос, вероятно, получил отдых.



Полный список выглядит так:



вратари: Куртуа, Навас, Касилья;



защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Одриосола, Регилон;



полузащитники: Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Себальос;



форварды: Мариано, Бензема, Васкес, Винисиус.

«Реал» встретится с ЦСКА 2 октября. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Матч ЦСКА — «Реал» обслужит румынская бригада арбитров



Стали известны имена судей, которые будут работать на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА с «Реалом».



Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, сообщает пресс-служба УЕФА. Его помощниками будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Дополнительными ассистентами рефери назначены Раду Петреску и Себастьян Колцеску. Четвёртый судья – Раду Гингуляк.



Матч ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



Наряду с «Реалом» соперниками ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов являются «Рома» и «Виктория». В первом туре «армейцы» сыграли с чешским клубом вничью — 2:2.