Приём багажа. Этот «Спартак» — пустышка

Карпин обыграл Карреру, а Аленичев может его уволить. Символично, но даже это уже не поможет.

К 75-й минуте матча с «Ростовом» «Спартак» всё ещё не создал ни одного момента. Нет, позитивно мыслящие люди, конечно, могут назвать голевым шансом удар Фернандо с 30 метров, но для таких товарищей и 0 голов с игры в 9 матчах – случайность и использование других сильных сторон. Они даже могут порадоваться приезду Терри в Москву. Хотя зачем молчаливый Джон здесь, почему о явлении не знали ни журналисты, ни сотрудники клуба – не объяснишь.

Ну так вернёмся к 75-й минуте.

0 голов, 0 моментов, навес на навесе – и кто-то из «Спартака» наконец-то подбегает к угловому флажку, где бесполезно пасётся, возможно, самый сильный игрок головой в чемпионате России. Зе Луиш слышит своё имя, оборачивается и со злостью машет рукой в сторону скамейки. Обычно так делают, когда хотят сказать: «Да пошли вы».

А куда идти? Игры у «Спартака» нет. Результата тоже. Лидер Промес – в «Севилье». Капитан Глушаков – в дубле. Форвард – на угловом флажке. Владелец Федун занимается реформами российского футбола. Тренер… А кто сейчас тренер?

Тот, что Каррера, – у выхода. За полтора года у него накопился новый багаж: проигранные Лига Европы, чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов, слабые приобретения, отсутствие голов, отстранения за лайки и тот сор в избе, который уже не может помещаться перед дверью и прёт наружу. Можно, конечно, тоже махнуть рукой на человека, который на пресс-конференции назвал игру твоей команды стыдной, но Массимо по-тренерски уже обыгрывали Рахимов и Карпин, а поражение от безнадёжного «Енисея» в Красноярске – это край. Взять багаж Аленичева и сдать ему же – это так символично. Да это и есть «Спартак».

Каррера: нам нечего стыдиться! Главный тренер «Спартака» снова отвечал на вопросы лозунгами: нужно работать, исправлять ошибки, и тогда всё придёт.

Только увольнение тренера – с компенсацией или без – уже не поможет. Поздно. Костяк сломался. Капитан испарился. Икра новичков – имитация по цене чёрной. Болельщики уже уходят, не дожидаясь конца. Вот этот «Спартак», как ни печально осознавать, пустышка. Зобнин, может, ещё Джикия – и тьма. Такой багаж практически ничего не весит.

Но ничего, проблемы решатся, молодёжь прибавит, кого-то продадут, кого-то купят– и, может, года через два…

И вряд ли раньше. Время всех расставит по местам.