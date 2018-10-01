«Спартак» вообще не забивает с игры. Здесь пять причин, почему

Массимо Каррера изменил стартовую схему и в матче с «Ростовом» перешёл с 4-3-3, от которых у болельщиков «Спартака» уже аллергия, на 4-2-3-1 с Ханни в роли «десятки». Оказалось, проблема была не в расстановке — «Спартак» и с другой формацией был очень скуп на моменты у чужих ворот, а во втором тайме и вовсе установил достижение, которое будет очень сложно превзойти. Всего одна обостряющая передача за 45 минут, да и та возникла в ситуации после стандарта. В этом сезоне с игры красно-белые забивали только в двух встречах — с ПАОКом и «Черноморцем».



У проблемы должно быть логическое объяснение, но в тяжёлом спартаковском случае есть целый ворох предпосылок для сложностей.



Рассмотрим на примере одного скриншота.

Фернандо, как это обычно бывает, начинает позиционную атаку «Спартака». Красные стрелки обозначают варианты продолжения атаки конструктивным пасом — заброс на перекрываемого двумя защитниками Адриано конструктивным считаться не может, поэтому этот вариант и не обозначен. Уже здесь «Спартак» сталкивается с рядом негативных явлений.

1. Нет резкости

Хороший вариант — попытаться забросить мяч в коридор между левым центральным и левым защитниками «Ростова». Для этого Ханни должен дёрнуться в глубину, уводя защитника за собой хотя бы на пару шагов, а в противоположном направлении должен начать открываться Самедов. В итоге пара атакующих игроков делает этот атакующий манёвр так долго, что Фернандо, который с удовольствием кидает подобные передачи, даже не видит варианта сыграть в коридор. «Спартаку» совершенно очевидно не хватает резкости, и здесь вопрос к тренерскому штабу — почему это происходит? Дело в физической неготовности или игроки не понимают, что от них требуется?

2. Плохие открывания

Роман Зобнин плохо открывается на скриншоте (и делает это чаще, чем принято считать болельщиками, которые почти всегда оставляют его без претензий за работоспособность. Позже мы к работоспособности вернёмся). Пас на него не ведёт к конструктиву — Зобнин перекрывается парой центральный полузащитник — нападающий, и он либо отыграет назад, либо приведёт мяч в тот же фланг, ближе к которому открывается (лишняя передача). Парадоксально, но даже судья на скриншоте располагается лучше Зобнина. «Ростов» не прессингует и держит плотность задней линии — Фернандо справится с выходом на чужую половину сам, а нагнетать у чужих ворот необходимо. Вот где должно пригодиться движение Зобнина. Но он открывается под пас, который почти не имеет смысла.

3. Центральные защитники очень пассивны

При этом Зобнин закрывает примерно тут точку, куда вполне может подключиться центральный защитник (здесь надо точно знать установки штаба Карреры, чтобы сказать, кто неправ больше — Зобнин или центрдефы). Но это одна из давних проблем «Спартака»: имея отлично владеющего пасом Фернандо, опускающегося на одну линию с центральными защитниками, и играя в чемпионате России, где соперник почти всегда моментально откатывается всей командой глубоко назад, команда плохо задействует защитников в атаке. Более или менее современно игра в этом плане смотрелась в матчах, где Сердар Таски — тот умел не боясь продвинуться вперёд и с мячом, и без него, просто занимая позицию. На скриншоте видно, насколько пассивны Боккетти и Джикия. Это минус один человек в нападении.

В итоге из действительно возможных вариантов у Фернандо остаются только переводы на крайних защитников. Мяч отправится на Комбарова, и на чужую половину поля команда Карреры перейдёт максимально удобным для соперника способом.



Помимо обозначенных сложностей есть ещё два момента.

4. Принятие неправильных решений

Зобнин, конечно, заслуживает восхищения за фантастический рывок на 60 метров с мячом, но к чему он привёл? Оказавшись в позиции, где было уже необходимо принять решение, полузащитник принял неправильное.

Уже здесь ясно, что пас на Адриано совершенно бесперспективен — на том защитник и подстраховка. Чтобы сохранить резкий ритм атаки, есть два варианта — пробить самому (защитник пока не обозначает стремления накрывать) или отдать налево, в коридор на Ханни. Этот пас технически не самый простой, но именно он может привести к наибольшей остроте. Если Зобнин после паса продолжит движение вперёд, в штрафную, он свяжет действия защитника, который не вышел его накрывать, и Ханни, даже если не сбросит Гацкана, останется против него чисто один в один, без подстраховки. Вот этот вариант перспективен, но Зобнин его не увидел. И так бывает довольно часто в тех атаках «Спартака», где хороший переход из обороны в атаку у команды всё же получается.

5. Дублирование действий

Особенно часто это проявляется у Фернандо. При всё наборе положительных качеств бразильца он остаётся довольно неповоротливым игроком и часто стоит в метре от игрока с мячом.

Передача на Фернандо здесь не имеет смысла, под мяч он сесть не успел, и Зобнин по факт остаётся один против троих с одним только очевидным вариантом для передачи — на крайнего защитника. «Спартак» в случаях, когда Фернандо дублирует действия другого полузащитника, получает минус один и ещё тормозит развитие наступления.

К чему это приводит?

После матча Каррера верно заметил главную проблему: «Мы медленно работали с мячом, не получалось воспользоваться свободными зонами». По факту к тому, что «Спартак» совершенно не может забить с игры, в большей степени приводит отвратительный для такого подбора игроков переход из обороны в атаку, а не последний пас, как об этом принято говорить.



Посмотрим на статистику действий-маркеров «Спартака» в стартовые отрезки сезонов Карреры (в расчёт взяты только действия с игры).

Лучшие цифры не в чемпионский сезон не должны сбивать с толку — Каррера принял команду по ходу первенства и к концу сезона цифры стали похожими на те, что были на старте сезона-2017/18. В сравнении с ним катастрофа очевидна: «Спартак» по-прежнему делает достаточно передач внутрь штрафной, но при этом очень мало бьёт. Это происходит вследствие того, что возможные позиции для ударов почти всегда остаются в борьбе, а это случается после навесов или прострелов. Их количество резко возросло как раз по причине того, что в построении атак единственным вариантом остаётся пас на крайних защитников с их линейным продвижением вперёд — мы уже отметили это дважды в тексте.



Это очень скудный потенциал для того людского ресурса, что есть у Карреры. Тренеру «Спартака» срочно нужно что-то делать с переходом из обороны в атаку.