Спасибо, Игорь Акинфеев! Это было круто

Трудно сказать, что решение Акинфеева стало большой неожиданностью. Ещё в первые недели после чемпионата мира, когда друг за другом объявили об уходе Игнашевич, Самедов и Жирков, казалось, что Игорь непременно станет следующим, кто распрощается со сборной на волне всеобщего обожания.

Но «армейский» голкипер сначала взял паузу. Его невызов на сентябрьский сбор Черчесов объяснил плановым медосмотром в Германии, а когда наш главный тренер добавил, что завершение международной карьеры они с футболистом не обсуждали, возникло ощущение: Станислав Саламович лукавит. Такие вещи он не мог не обсуждать с капитаном заранее.

Ведь если подумать, какие у Акинфеева могли быть мотивы остаться?

В сборной он целую вечность. Дебютировал ещё в 2004-м, вскоре, в 2005-м при Сёмине, стал основным вратарём. И с тех пор не терял этот статус, за исключением периода при Дике Адвокате. Спортивные амбиции Игорь удовлетворил сполна.

Акинфеев уходит из сборной. Он прямо намекал на это ещё перед ЧМ-2018 Перечитайте ещё раз это интервью.

Его дважды оперированное колено, которое он и летал в очередной раз обследовать в сентябре, с годами не становится лучше. Ни для кого не секрет, что даже тренируется Акинфеев в последние годы в облегчённом режиме, зачастую берёт дополнительные выходные в клубе и даже пропускает отдельные сборы, уделяя время здоровью.

Психологическая усталость тоже давно накопилась. Перечитайте его редкие интервью, в них невозможно не прочувствовать, что футбол для него – это уже именно работа, а не дело всей жизни, ради которого он мог бы жертвовать семьёй.



Позади домашний чемпионат мира – турнир, даривший всем российским футболистам в последние годы сумасшедший стимул и удерживавший многих из них от ухода из сборной. На этом чемпионате Акинфеев показал феноменальный уровень и стал одним из главных героев. Человеком, который напрямую причастен к двум крупнейшим успехам сборной в новейшей истории.

Какой вы запомните карьеру Игоря Акинфеева в сборной России? Лучшие фото Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России. Ностальгические кадры – в нашей фотоподборке.

А заодно Акинфеев исправил все предыдущие ошибки на крупных турнирах и ответил не словами, а делом всем недоброжелателям, вечно припоминавшим матчи с Кореей, Алжиром и Мексикой. Поверьте, это тоже сильная мотивация для спортсменов, пусть они и часто говорят, что не обращают на критику внимания.



Да, случались в мировом футболе случаи, когда игроки, даже выиграв все на свете, не спешили уходить. Но у каждого человека – своя история. И у Акинфеева, очевидно, причин уйти нашлось гораздо больше, чем продолжать.

Хорошо, что это произошло именно так. Теперь большая часть из нас точно запомнит хорошее, а не плохое. Его спасения в серии пенальти с испанцами в «Лужниках» навсегда останутся частью российской футбольной истории и нашей всеобщей сильнейшей галлюцинацией, о которой мы будем рассказывать детям и внукам.



Хорошо, что это произошло в момент, когда в стране нет нехватки хороших голкиперов. Стабилен Лунёв, вскоре восстановится Селихов, мужает Максименко, а ещё есть Шунин и Гилерме. Если бы у нас была такая же ситуация, как в той же Аргентине, где вообще некому играть в воротах, то можно было бы хвататься за голову. А так – погрустим, но примем решение нашего капитана и будем верить в его преемников.



У Акинфеева же сейчас есть важная миссия в ЦСКА – помочь молодой команде встать на ноги после перестройки, что уже выходит за рамки обычной игровой карьеры и потребует дополнительной энергии.



А сборной он отдал всего себя. И давайте скажем ему искреннее спасибо – это была очень крутая эпоха.