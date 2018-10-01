Гончаренко решение Акинфеева огорчило и обрадовало одновременно. Так бывает

За пару часов до пресс-конференции Виктора Гончаренко и Алана Дзагоева перед матчем против «Реала» в информационном пространстве взорвалась «бомба»: Игорь Акинфеев уходит из сборной России. Тем не менее тренер и полузащитник ЦСКА были расслабленны и спокойны, ведь для «армейцев» ничего не изменилось. Первым на вопросы журналистов отвечал Дзагоев.



— Отсутствие лидеров «Реала» упрощает работу ЦСКА или наоборот?

— «Реал» — большой клуб. В таких командах игроков всегда на два состава. Не думаю, что это нам облегчит жизнь. У них есть кем заменить травмированных. Нам от этого не легче.

— Каково ваше физическое состояние?

— Совсем недавно восстановился, провёл три игры. Полных 90 минут ещё не сыграл. Состояние пока не до конца оптимальное, но от игры к игре становится лучше. Надеюсь, скоро начну играть полные матчи.



— Испанская команда, «Лужники» — яркое воспоминание. Можем повторить?

— Полностью согласен. Надеюсь, так и будет. По крайней мере мы приложим все усилия.



Виктор Гончаренко отвечал на вопросы СМИ куда дольше.



— Виктор Онопко сказал, что «Реал» без Роналду опаснее, чем с ним, потому что они сильны командной игрой. Согласны?

— «Реал» находится в поиске атакующей игры. Они распределили атакующую нагрузку на остальных игроков. Нельзя говорить, что испанцы стали лучше, потому что Роналду забивал много важных голов. Но более сплочёнными, может, и стали.



— Сможет ли завтра сыграть Георгий Щенников?

— Нет, не сможет. У него разные болячки – то одна, то вторая. Пока он не в состоянии играть.

— «Реал» — серьёзное испытание. А команда у вас практически новая. Насколько ЦСКА сложился как коллектив? Появилась ли своя игра?

— Можно сказать, что находимся на первой ступеньке становления команды. Мне очень нравится, что у нас происходит. Мы заменили всех наших ветеранов, нашли молодых и дерзких футболистов. Наша команда без травм – это оптимальное сочетание в обороне и атаке. Возможно, даже есть небольшой уклон в сторону атаки. Но первый шаг мы сделали.



— Советовался ли с вами Акинфеев о завершении карьеры в сборной?

— Говорили с ним. Он мне чуть раньше сказал, что собирается закончить. Но советы давать неправильно, Игорь сам всё может решить. Как обычному болельщику мне грустно, что он закончил в сборной. Как тренер ЦСКА рад, поскольку теперь он будет полностью сконцентрирован на клубе. Мы увидим ещё много ярких игр в его исполнении. Хотя слово «ярких» не очень грамотное. Наша задача — сделать его игру спокойнее.



— Это лучший момент, чтобы сыграть с «Реалом», учитывая все травмы?

— Может, вы и правы. Но молодые футболисты «Реала» ждут своего шанса, они все игроки высокого уровня. Учитывая, сколько игр у них сейчас было, я бы не удивился, если бы лидеры получили паузу, даже не будь у них травм. Но доля правды в том, что это лучший момент, чтобы сыграть против них, есть.

— Акинфеев сказал, что ему мешают продолжать карьеру в сборной травмы и возраст. Это не скажется на игре за клуб?

— На мой взгляд, его возраст и физическая форма сейчас идеальны. Но это его выбор, который мы должны уважать.



— Рады ли вы, что «Реал» тренирует менее титулованный специалист, чем Зидан? Насколько изучили Лопетеги как тренера?

— Лопетеги проделал очень хорошую работу в «Порту». Та команда смотрелась великолепно. Мне она очень нравилась. Сейчас он на пути к этому в «Реале». Вопрос лишь в том, когда всё начнёт получаться. Но это вопрос к нему самому. Но понятно, что более сбалансированного футбола, чем у Зидана, добиться тяжело.



— После травмы Магнуссона ЦСКА перешёл на схему с четырьмя защитниками. Это основная модель сейчас, так и сыграете завтра?

— Это связано не с травмами, а с тем, что надо делать новые шаги, чтобы придать новую жизнь команде. Нам так удобнее выставлять футболистов для атакующей игры. А что касается завтрашнего матча, то хорошо, когда у тебя есть несколько рабочих схем.