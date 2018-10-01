Вопрос дня. Каррера – аут?

После поражения от «Ростова» безвыигрышная серия «Спартака» достигла четырёх матчей. Помимо игровых проблем команда полна внутренних противоречий, апогеем которых стала ссылка Глушакова и Ещенко в «молодёжку». Критика актёра Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры находит всё более живой отклик в сердцах болельщиков. Не пора ли «Спартаку» задуматься о смене рулевого?

Каррера: нам нечего стыдиться! Главный тренер «Спартака» снова отвечал на вопросы лозунгами: нужно работать, исправлять ошибки, и тогда всё придёт.

Мнения экспертов

Дмитрий Градиленко, бывший защитник «Спартака»:

— Торопиться увольнять Карреру не стоит. Понятно, что эмоциональный фон сейчас не способствует быстрому выздоровлению. Но команда опытная, должна собраться и что-то уже сделать. Возможно, матч Лиги Европы станет отправной точкой для «Спартака».

Денис Мацуев, пианист и болельщик «Спартака»:

— Всегда в самый сложный и ответственный период легче всего рубить сплеча и принимать не самые оптимальные решения. В данной ситуации я раздваиваюсь и не могу конкретно понять, нужно ли увольнять Массимо Карреру. Да, сейчас мы не видим того драйва, той энергетики, которая была раньше. Но, будь моя воля, я бы дал ему последний шанс, время до конца года. Сейчас просто нет никого подходящего на замену итальянцу.

«Спартак» вообще не забивает с игры. Здесь пять причин, почему Объясняем на примере матча с «Ростовом».

Владислав Тернавский, бывший защитник «Спартака»:

— Я думаю, что Леонид Федун обязательно посмотрит ещё одну игру как минимум. А так, «Спартак» не может победить уже четыре матча подряд. Поэтому пора бы задавать вопросы Массимо Каррере, что же случилось с командой.

Евгений Ловчев, бывший футболист «Спартака»:

— Игра «Спартака» с «Ростовом» — очередной сигнал к отставке Карреры. Всё очевидно: он всеми своими действиями показывает, что не может разрулить ситуацию. И руководство — имею в виду Серёжу Родионова и Наиля Измайлова — помочь тоже, судя по всему, не в состоянии.



Денис Бояринцев, бывший полузащитник «Спартака»:

— Только руководству клуба знать и решать, когда уходить Массимо Каррере. Не факт, что эта неудачная серия «Спартака» связана с последними неприятными событиями. Итальянец имеет большой опыт в целом, да и в «Спартаке» подобные ситуации у него уже были. Массимо готов к любому развитию событий. Очевидно, что руки он опускать не собирается, несмотря на все слухи.

Приём багажа. Этот «Спартак» — пустышка Карпин обыграл Карреру, а Аленичев может его уволить. Символично, но даже это уже не поможет.

Наше мнение

Дмитрий Егоров, обозреватель «Чемпионата»:

— Увольнение тренера – с компенсацией или без – уже не поможет. Поздно. Костяк сломался. Капитан испарился. Икра новичков – имитация по цене чёрной. Болельщики уже уходят, не дожидаясь конца. Вот этот «Спартак», как ни печально осознавать, пустышка. Зобнин, может, ещё Джикия – и тьма. Такой багаж практически ничего не весит.

Мнения пользователей

graf-olenev18:

— «Спартаку» нужен новый тренер, новый мотиватор. Я думаю, что Каррера потерял связь с командой, да ещё, на беду, развалился костяк прежней команды, и нужно начинать все строительство заново. «Спартаку» нужно дотянуть до зимней паузы любой ценой. А там наигрывать новую команду на сборах и надеяться на усиление. Хотя подбор игроков в «Спартаке» по-прежнему на зависть многим.



fanatrus89:

— Убрать Карреру, и проблем не будет. Видно же, что тренер уже не знает, что делать.