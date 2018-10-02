Сейвы Чепчугова, «случайные» люди и картонная Шейк. ЦСКА – «Реал» 6 лет назад

ЦСКА и «Реал» встречались всего дважды в истории — в 2012 году, в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но лучше всего болельщики «армейцев» запомнили именно первую встречу в «Лужниках»: февральский мороз, 70 тыс. человек на трибунах и ничья 1:1, которая тогда была сродни победе.

Лига чемпионов. 1/8 финала



ЦСКА — «Реал Мадрид» — 1:1



21 февраля. Москва, «Лужники». 70 000 зрителей.



ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Муса (Секу, 64), Вернблум, Дзагоев, Алдонин (Хонда, 68), Тошич (Нецид, 82), Думбия.



«Реал Мадрид»: Касильяс, Арбелоа, Пепе, Серхио Рамос, Фабиу Коэнтрау, Кальехон (Кака, 75), Хедира, Озил (Рауль Альбиоль, 84), Хаби Алонсо, Роналду, Бензема (Игуаин, 16).



Голы:



Предупреждения: Хаби Алонсо, 46; Вернблум, 67; Серхио Рамос, 72: Фабиу Коэнтрау, 72. 21 февраля. Москва, «Лужники». 70 000 зрителей.Чепчугов, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Муса (Секу, 64), Вернблум, Дзагоев, Алдонин (Хонда, 68), Тошич (Нецид, 82), Думбия.Касильяс, Арбелоа, Пепе, Серхио Рамос, Фабиу Коэнтрау, Кальехон (Кака, 75), Хедира, Озил (Рауль Альбиоль, 84), Хаби Алонсо, Роналду, Бензема (Игуаин, 16). Криштиану Роналду , 28 (0:1). Вернблум, 90+3 (1:1).Хаби Алонсо, 46; Вернблум, 67; Серхио Рамос, 72: Фабиу Коэнтрау, 72.

Чудо в Милане

В очередной лигочемпионской кампании соперниками ЦСКА по группе стали итальянский «Интер», турецкий «Трабзонспор» и французский «Лилль». До последнего группового матча было непонятно, продолжат ли «армейцы» выступление в Европе: к тому моменту ЦСКА и «Лилль» набрали по пять очков, «Трабзонспор» — шесть, а итальянский клуб — 10. Всё должно было решиться в шестом туре — «армейцам», чтобы занять второе место, нужна была победа в матче с «Интером» и ничья в параллельной встрече. Надежды на чудо были.

Матч в Милане выдался напряжённым. Первые 45 минут получились безголевыми, зато сразу после перерыва ЦСКА открыл счёт: на 50-й минуте Сейду Думбия, получив мяч от Вагнера Лава, обыграл Луку Кастеллацци и точно пробил по воротам. Но не прошло и минуты, как «Интер» сравнял. Всё вполне могло так и закончиться, но на 85-й минуте инициативу на себя взял Василий Березуцкий — после навеса Александра Цауни с углового он поразил ворота итальянской команды. В параллельном матче всё тоже сложилось так, как было нужно ЦСКА: «Трабзонспор» и «Лилль» сыграли вничью. Дорога в 1/8 финала была открыта.



О том, что в плей-офф предстоит играть с «Реалом», ЦСКА узнал в декабре – сразу после матча в Италии. И нельзя сказать, что московский клуб был очень рад такому результату жеребьёвки.



«Возможно, нам мог достаться и менее именитый соперник, но в 1/8 финала Лиги чемпионов нет слабых команд, и играть нужно против любого противника, — прокомментировал тогда генеральный директор клуба Роман Бабаев. — Но есть в такой жеребьёвке и свои плюсы. В Москву в феврале приедет великий клуб, и болельщики получат отличное зрелище, которое, надеюсь, порадует „армейцев“.

«Случайные люди», сейвы Чепчугова и гол Роналду

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Все билеты были раскуплены за неделю до матча – а это, на секундочку, 70 тыс.! Конечно, такой ажиотаж был ожидаем – не так уж и часто в Россию приезжает один из лучших клубов мира. Ожидаемо было и то, что на трибунах собралось довольно много «случайных» людей, которые оказались на стадионе только из-за возможности посмотреть на Роналду, Кака, Рамоса, Касильяса и других звёзд испанского клуба.



«Когда ЦСКА играет в Лиге чемпионов с грандами, это тяжёлое испытание для тех, кто постоянно ходит на стадион, — рассказывает болельщик ЦСКА Влад, автор Telegram-канала «Мог Дома Сидеть». — Мы всегда приходим на матчи, вне зависимости от того, какой соперник. А на игры с именитыми командами приходит много «новых» людей, которые первый раз попали на стадион или вообще уходят на 80-й минуте, если команда проигрывает, потому что у них есть дела поважнее. На матче с «Реалом» было таких много, так они ещё и умудрились купить билеты на фанатский сектор. Было, например, много приезжих из стран Средней Азии в форме «Реала». Кто-то даже умудрялся кричать и хлопать, когда забил Роналду. Им давали понять, что они находятся не в том месте, поэтому они кучковались и уходили на другой сектор. На первых минутах куча людей орала и кричала, увидев своих испанских любимцев, а мы пытались разобраться, что вообще происходит. Первое время было непросто зарядить стадион, потому что из 70 тысяч человек далеко не все пришли поддержать ЦСКА. Но собрались с мыслями, поняли, что надо гнать команду вперёд».

Так что поначалу всё было спокойно – несколько непродолжительных кричалок, пара одиноких файеров, взлетевших вверх. Но все кардинально изменилось, когда на 7-й минуте Георгий Щенников подключился к атаке и сделал точную подачу в штрафную, где его подхватил Алан Дзагоев и пробил по воротам Икера Касильяса «ножницами» — стадион взорвался.



Другой яркий момент произошёл на 18-й минуте. Хаби Алонсо и Хедира разыграли комбинацию перед штрафной, Игуаин пробил в угол, но Сергей Чепчугов, заменявший тогда травмированного Игоря Акинфеева, спас в прыжке. На добивании оказался Сами Хедира, но вратарь ЦСКА вновь блистательно отбил.



«Ничего сверхъестественного в игре против «Реала» нет, — сказал тогда после матча Чепчугов. — Это такие же люди, как и мы. Особо не нервничал».



Счёт «Реал» всё же открыл — гол Роналду стал следствием ошибки обороны ЦСКА. Братья Березуцкие потеряли мяч под прессингом Игуаина, после чего Фабиу Коэнтрау спешно навесил в штрафную, где Зоран Тошич не совсем удачно сыграл головой и не сумел вынести мяч – и португалец с ходу нанёс удар в дальний угол.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Реалу» было проще с нами играть: для нас-то это была первая официальная игра после перерыва, — рассказывает Евгений Алдонин. — Мы форсировали подготовку на сборах, у нас не было игрового ритма. А уж начинать с таким сильным именитым соперником было непросто. Но мы ожидали, что дадим бой, уж тем более в домашнем матче".

Гол дебютанта

После перерыва ЦСКА разогрелся, разбегался и стал играть увереннее. На 60-й минуте Думбия заработал первый «армейский» угловой. Ещё через минуту прорыв решил совершить Муса, правда, ничем особенным это не закончилось. Одним из самых ярких моментов был выход Роналду один на один с Чепчуговым.

«Это был самый запоминающийся сейв того матча!» – вспоминает голкипер.



В целом моментов было не так уж и много. ЦСКА пытался атаковать, рисковал, но без контратак тоже не обходилось. В какой-то момент даже показалось, что «Реал» забьёт ещё один.



«Уровень футболистов «Реала», конечно, поражал. Он оправдывал, что клуб называют королевским. Но мы были в этом матче не хуже», — рассказывает Алдонин.



В концовке ЦСКА всё же прижал мадридцев к воротам, и на последней из трёх компенсированных минут всё же сумел забить. Героем матча стал дебютант Понтус Вернблум: с подачи Алексея Березуцкого он опередил Серхио Рамоса и Хаби Алонсо и точно пробил в ворота Касильяса.



«Гол Вернблума «Реалу» — один из самых радостных моментов, которые я переживал, находясь на трибуне «Лужников», — рассказывает Влад. — Это был адский слэм! Все радовались, обнимались, некоторые даже полетели вниз на пару рядов. Гол отмечала вся трибуна ещё минут пять – гулом радости, криками. Когда прозвучал финальный свисток, мы даже не заметили, что матч закончился».



Президент ЦСКА Евгений Гинер с юмором прокомментировал итог матча:



«Вернблум, забив гол в таком матче, уже вернул деньги, потраченные на его трансфер».



Но особо радоваться результату, пусть и в матче с таким клубом, не приходилось – всё-таки впереди была игра в Мадриде.



«Конечно, от матча были положительные эмоции – всё-таки в 1/8 финала Лиги чемпионов с грандом мы сыграли вничью, — говорит Алан Дзагоев. — Но нам ещё предстояла игра на выезде, так что мы не особенно радовались. Не как победе, конечно».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Картонная Ирина Шейк

В ярости после матча был один человек – Роналду. По рассказам коллег, португалец ворвался в раздевалку после финального свистка со словами: «Каждый раз одно и то же!». Что он имел в виду тогда, не совсем понятно. Как непонятно и то, зачем журналист из программы «Удар головой» притащил в микст-зону картонную копию тогдашней девушки Роналду Ирины Шейк. Такую инициативу никто не оценил, поэтому журналиста попросили покинуть микст-зону ещё до появления там португальца.



На пресс-конференции перед ответным матчем Роналду сказал, что ругался и матерился из-за того, что ему было холодно. Кроме того, португалец на вопрос о Чепчугове ответил, что в этот раз он вряд ли сможет справиться с его ударами. Что ж, так и получилось. В Мадриде ЦСКА пропустил четыре, два из которых как раз забил Роналду.