Сейвы Чепчугова, «случайные» люди и картонная Шейк. ЦСКА – «Реал» 6 лет назад

ЦСКА и «Реал» встречались всего дважды в истории — в 2012 году, в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но лучше всего болельщики «армейцев» запомнили именно первую встречу в «Лужниках»: февральский мороз, 70 тыс. человек на трибунах и ничья 1:1, которая тогда была сродни победе.
ЦСКА — «Реал Мадрид» — 1:1
21 февраля. Москва, «Лужники». 70 000 зрителей.
ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Муса (Секу, 64), Вернблум, Дзагоев, Алдонин (Хонда, 68), Тошич (Нецид, 82), Думбия.
«Реал Мадрид»: Касильяс, Арбелоа, Пепе, Серхио Рамос, Фабиу Коэнтрау, Кальехон (Кака, 75), Хедира, Озил (Рауль Альбиоль, 84), Хаби Алонсо, Роналду, Бензема (Игуаин, 16).
Голы: Криштиану Роналду, 28 (0:1). Вернблум, 90+3 (1:1).
Предупреждения: Хаби Алонсо, 46; Вернблум, 67; Серхио Рамос, 72: Фабиу Коэнтрау, 72.
Чудо в Милане
В очередной лигочемпионской кампании соперниками ЦСКА по группе стали итальянский «Интер», турецкий «Трабзонспор» и французский «Лилль». До последнего группового матча было непонятно, продолжат ли «армейцы» выступление в Европе: к тому моменту ЦСКА и «Лилль» набрали по пять очков, «Трабзонспор» — шесть, а итальянский клуб — 10. Всё должно было решиться в шестом туре — «армейцам», чтобы занять второе место, нужна была победа в матче с «Интером» и ничья в параллельной встрече. Надежды на чудо были.
Матч в Милане выдался напряжённым. Первые 45 минут получились безголевыми, зато сразу после перерыва ЦСКА открыл счёт: на 50-й минуте Сейду Думбия, получив мяч от Вагнера Лава, обыграл Луку Кастеллацци и точно пробил по воротам. Но не прошло и минуты, как «Интер» сравнял. Всё вполне могло так и закончиться, но на 85-й минуте инициативу на себя взял Василий Березуцкий — после навеса Александра Цауни с углового он поразил ворота итальянской команды. В параллельном матче всё тоже сложилось так, как было нужно ЦСКА: «Трабзонспор» и «Лилль» сыграли вничью. Дорога в 1/8 финала была открыта.
О том, что в плей-офф предстоит играть с «Реалом», ЦСКА узнал в декабре – сразу после матча в Италии. И нельзя сказать, что московский клуб был очень рад такому результату жеребьёвки.
«Возможно, нам мог достаться и менее именитый соперник, но в 1/8 финала Лиги чемпионов нет слабых команд, и играть нужно против любого противника, — прокомментировал тогда генеральный директор клуба Роман Бабаев. — Но есть в такой жеребьёвке и свои плюсы. В Москву в феврале приедет великий клуб, и болельщики получат отличное зрелище, которое, надеюсь, порадует „армейцев“.
«Случайные люди», сейвы Чепчугова и гол Роналду
Все билеты были раскуплены за неделю до матча – а это, на секундочку, 70 тыс.! Конечно, такой ажиотаж был ожидаем – не так уж и часто в Россию приезжает один из лучших клубов мира. Ожидаемо было и то, что на трибунах собралось довольно много «случайных» людей, которые оказались на стадионе только из-за возможности посмотреть на Роналду, Кака, Рамоса, Касильяса и других звёзд испанского клуба.
«Когда ЦСКА играет в Лиге чемпионов с грандами, это тяжёлое испытание для тех, кто постоянно ходит на стадион, — рассказывает болельщик ЦСКА Влад, автор Telegram-канала «Мог Дома Сидеть». — Мы всегда приходим на матчи, вне зависимости от того, какой соперник. А на игры с именитыми командами приходит много «новых» людей, которые первый раз попали на стадион или вообще уходят на 80-й минуте, если команда проигрывает, потому что у них есть дела поважнее. На матче с «Реалом» было таких много, так они ещё и умудрились купить билеты на фанатский сектор. Было, например, много приезжих из стран Средней Азии в форме «Реала». Кто-то даже умудрялся кричать и хлопать, когда забил Роналду. Им давали понять, что они находятся не в том месте, поэтому они кучковались и уходили на другой сектор. На первых минутах куча людей орала и кричала, увидев своих испанских любимцев, а мы пытались разобраться, что вообще происходит. Первое время было непросто зарядить стадион, потому что из 70 тысяч человек далеко не все пришли поддержать ЦСКА. Но собрались с мыслями, поняли, что надо гнать команду вперёд».
Так что поначалу всё было спокойно – несколько непродолжительных кричалок, пара одиноких файеров, взлетевших вверх. Но все кардинально изменилось, когда на 7-й минуте Георгий Щенников подключился к атаке и сделал точную подачу в штрафную, где его подхватил Алан Дзагоев и пробил по воротам Икера Касильяса «ножницами» — стадион взорвался.
Другой яркий момент произошёл на 18-й минуте. Хаби Алонсо и Хедира разыграли комбинацию перед штрафной, Игуаин пробил в угол, но Сергей Чепчугов, заменявший тогда травмированного Игоря Акинфеева, спас в прыжке. На добивании оказался Сами Хедира, но вратарь ЦСКА вновь блистательно отбил.
«Ничего сверхъестественного в игре против «Реала» нет, — сказал тогда после матча Чепчугов. — Это такие же люди, как и мы. Особо не нервничал».
Счёт «Реал» всё же открыл — гол Роналду стал следствием ошибки обороны ЦСКА. Братья Березуцкие потеряли мяч под прессингом Игуаина, после чего Фабиу Коэнтрау спешно навесил в штрафную, где Зоран Тошич не совсем удачно сыграл головой и не сумел вынести мяч – и португалец с ходу нанёс удар в дальний угол.
«Реалу» было проще с нами играть: для нас-то это была первая официальная игра после перерыва, — рассказывает Евгений Алдонин. — Мы форсировали подготовку на сборах, у нас не было игрового ритма. А уж начинать с таким сильным именитым соперником было непросто. Но мы ожидали, что дадим бой, уж тем более в домашнем матче".
Гол дебютанта
После перерыва ЦСКА разогрелся, разбегался и стал играть увереннее. На 60-й минуте Думбия заработал первый «армейский» угловой. Ещё через минуту прорыв решил совершить Муса, правда, ничем особенным это не закончилось. Одним из самых ярких моментов был выход Роналду один на один с Чепчуговым.
«Это был самый запоминающийся сейв того матча!» – вспоминает голкипер.
В целом моментов было не так уж и много. ЦСКА пытался атаковать, рисковал, но без контратак тоже не обходилось. В какой-то момент даже показалось, что «Реал» забьёт ещё один.
«Уровень футболистов «Реала», конечно, поражал. Он оправдывал, что клуб называют королевским. Но мы были в этом матче не хуже», — рассказывает Алдонин.
В концовке ЦСКА всё же прижал мадридцев к воротам, и на последней из трёх компенсированных минут всё же сумел забить. Героем матча стал дебютант Понтус Вернблум: с подачи Алексея Березуцкого он опередил Серхио Рамоса и Хаби Алонсо и точно пробил в ворота Касильяса.
«Гол Вернблума «Реалу» — один из самых радостных моментов, которые я переживал, находясь на трибуне «Лужников», — рассказывает Влад. — Это был адский слэм! Все радовались, обнимались, некоторые даже полетели вниз на пару рядов. Гол отмечала вся трибуна ещё минут пять – гулом радости, криками. Когда прозвучал финальный свисток, мы даже не заметили, что матч закончился».
Президент ЦСКА Евгений Гинер с юмором прокомментировал итог матча:
«Вернблум, забив гол в таком матче, уже вернул деньги, потраченные на его трансфер».
Но особо радоваться результату, пусть и в матче с таким клубом, не приходилось – всё-таки впереди была игра в Мадриде.
«Конечно, от матча были положительные эмоции – всё-таки в 1/8 финала Лиги чемпионов с грандом мы сыграли вничью, — говорит Алан Дзагоев. — Но нам ещё предстояла игра на выезде, так что мы не особенно радовались. Не как победе, конечно».
Картонная Ирина Шейк
В ярости после матча был один человек – Роналду. По рассказам коллег, португалец ворвался в раздевалку после финального свистка со словами: «Каждый раз одно и то же!». Что он имел в виду тогда, не совсем понятно. Как непонятно и то, зачем журналист из программы «Удар головой» притащил в микст-зону картонную копию тогдашней девушки Роналду Ирины Шейк. Такую инициативу никто не оценил, поэтому журналиста попросили покинуть микст-зону ещё до появления там португальца.
На пресс-конференции перед ответным матчем Роналду сказал, что ругался и матерился из-за того, что ему было холодно. Кроме того, португалец на вопрос о Чепчугове ответил, что в этот раз он вряд ли сможет справиться с его ударами. Что ж, так и получилось. В Мадриде ЦСКА пропустил четыре, два из которых как раз забил Роналду.