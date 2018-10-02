Визит Терри не принёс удачи «Спартаку». Лучшие фото 9-го тура РПЛ

Стабильность тура
Фёдор Чалов с пенальти забил седьмой гол в сезоне после этого эпизода.
Флаг тура
«Ералаш» от болельщиков «Урала».
Концерт тура
«Локомотив» продолжает привлекать болельщиков развлекательной программой вне чаши стадиона. В этом туре «Агата Кристи» разогревала зрителей перед матчем с «Ахматом».
Серия тура
“Локомотиву” удалось прервать серию без побед и заработать три очка в матче с «Ахматом». Отличился и воспитанник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, который недавно вернулся в родной клуб из «Рубина».
Разборки тура
Олег Иванов жёстко отреагировал на фол Дмитрия Баринова.
Столкновение тура
Иногда и одноклубники не хотят уступать борьбу за мяч.
Хобби тура
Самое время согреваться шарфами на стадионах или вязать новый «петушок» на удачу.
Осечка тура
«Анжи» продолжает оживать: в этом туре команде не смог противостоять текущий лидер чемпионата «Зенит», причём матч махачкалинцы доигрывали вдесятером.
Энергия тура
Игроки «Анжи» вышли на матч в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова, которому уже 6 октября предстоит поединок с Конором Макгрегором.
История тура
«Краснодар» провёл лучший месяц в истории — в сентябре клуб сыграл шесть матчей, в которых одержал шесть побед с разницей мячей 15-1 и теперь отстаёт от «Зенита» всего на три очка.
Встреча тура
Даже после перехода в «Динамо» болельщики «Краснодара» тепло встретили Жоаозиньо.
Сюрприз тура
Джон Терри всё-таки приехал в «Спартак». Пока в качестве зрителя.
Отношение тура
Воспитанник «Спартака» Александр Зуев забил своей бывшей команде, однако не стал праздновать гол.
Эмоции тура
Нынешнее состояние «Спартака» в одной фотографии.
Напиток тура
Кажется, у сметаны и майонеза из «Урала» появился конкурент.
Поступок тура
Бывший игрок “Спартака” Сергей Паршивлюк тепло пообщался с болельщиками красно-белых после окончания матча.