Визит Терри не принёс удачи «Спартаку». Лучшие фото 9-го тура РПЛ

Сенсационная победа «Анжи», лучший месяц «Краснодара» и как Зуев отобрал очки у родного клуба – в подборке главных фото прошедшего тура.

Стабильность тура

Фёдор Чалов с пенальти забил седьмой гол в сезоне после этого эпизода.

Фото: pfc-cska.com

Флаг тура

«Ералаш» от болельщиков «Урала».

Фото: fc-ural.ru

Концерт тура

«Локомотив» продолжает привлекать болельщиков развлекательной программой вне чаши стадиона. В этом туре «Агата Кристи» разогревала зрителей перед матчем с «Ахматом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серия тура

“Локомотиву” удалось прервать серию без побед и заработать три очка в матче с «Ахматом». Отличился и воспитанник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, который недавно вернулся в родной клуб из «Рубина».

Разборки тура

Олег Иванов жёстко отреагировал на фол Дмитрия Баринова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Столкновение тура

Иногда и одноклубники не хотят уступать борьбу за мяч.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хобби тура

Самое время согреваться шарфами на стадионах или вязать новый «петушок» на удачу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осечка тура

«Анжи» продолжает оживать: в этом туре команде не смог противостоять текущий лидер чемпионата «Зенит», причём матч махачкалинцы доигрывали вдесятером.

Фото: fc-anji.ru

Энергия тура

Игроки «Анжи» вышли на матч в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова, которому уже 6 октября предстоит поединок с Конором Макгрегором.

История тура

«Краснодар» провёл лучший месяц в истории — в сентябре клуб сыграл шесть матчей, в которых одержал шесть побед с разницей мячей 15-1 и теперь отстаёт от «Зенита» всего на три очка.

Встреча тура

Даже после перехода в «Динамо» болельщики «Краснодара» тепло встретили Жоаозиньо.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сюрприз тура

Джон Терри всё-таки приехал в «Спартак». Пока в качестве зрителя.

Джон Терри Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отношение тура

Воспитанник «Спартака» Александр Зуев забил своей бывшей команде, однако не стал праздновать гол.

Эмоции тура

Нынешнее состояние «Спартака» в одной фотографии.

Георгий Джикия Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Напиток тура

Кажется, у сметаны и майонеза из «Урала» появился конкурент.

Фото: spartak.com

Поступок тура

Бывший игрок “Спартака” Сергей Паршивлюк тепло пообщался с болельщиками красно-белых после окончания матча.