Переезд ЦСКА в «Лужники» – провал? Или гениальное решение?

Несколько недель назад ЦСКА объявил, что матчи Лиги чемпионов команда будет играть на самом большом стадионе страны – «Лужники». Решение получилось неоднозначным, и даже в редакции «Чемпионата» единого мнения по этому вопросу нет. Дискутировать решили публично.

Павел Пучков: «Переезд в «Лужники» – провал работы с болельщиками»

Только не надо бросать в меня цифрами о количестве проданных пакетов на три матча Лиги чемпионов и суммами, которые ЦСКА заработает от переезда в «Лужники» на еврокубки. Быстрая финансовая выгода этого решения вообще не оспаривается.

Но футбольные клубы – не бродячий цирк. Не артист в гастрольном туре. Футбольные клубы должны мыслить стратегически. Это подразумевает в том числе работу со своими болельщиками, увеличение их количества и мотивацию тратить деньги. С кем идёт работа в случае с матчем в «Лужниках»? С фанатами мадридского «Реала», которые не в курсе, что Роналду уехал в Италию? С появившимся после ЧМ-2018 любителями футбола?

Сейвы Чепчугова, «случайные» люди и картонная Шейк. ЦСКА – «Реал» 6 лет назад Ничья в «Лужниках» при 70 тыс. зрителей – это было здорово. Приятные воспоминания и неожиданные эксклюзивные подробности от Алана Дзагоева.

Одним из главных феноменов российского футбола всегда было то, что ЦСКА, побеждая в России и Европе, не в состоянии толком сформировать активную базу болельщиков. Долгое время это объясняли отсутствием собственного стадиона. Окей, стадион появился: недалеко от центра Москвы, идеальная доступность. Но с посещаемостью всё ещё проблемы.



А теперь выясняется, что собственный стадион нужен клубу только для матчей против «Енисея» или «Анжи». Что активная поддержка болельщиков нужна клубу максимум на дерби со «Спартаком» или «Зенитом». А как только выпадает шанс сыграть против «Реала», то вот «Лужники», вот непонятные люди на секторе за воротами. Развлекайтесь.



Простой вопрос: как может увеличиваться число постоянных поклонников у команды, которая отказывается от собственного стадиона ради одного крупного матча? Будет интересно проследить за тем, как ЦСКА простимулирует болельщиков прийти на игры с «Ромой» и «Викторией». Или единственной причиной останутся заплаченные за три билета деньги?

Зачем покупать абонемент на сезон, если ключевые матчи играют не на домашнем стадионе? Если от твоего абонемента нет особой выгоды (финансовой)? Если наличие абонемента не избавляет от необходимости физически куда-то приезжать и получать бумажные пригласительные? Зато если у тебя абонемента нет, то просто идёшь и покупаешь стандартные электронные билеты на одном из профильных сервисов. Очень выгодно.



В российском футболе очень скептически относятся к идее о том, что болельщики могут приносить клубам хоть сколько-то серьёзные деньги. При этом единицы попытались это изменить и заставить болельщиков хотеть тратить больше. Улучшить меню на стадионе, сделать программы лояльности за постоянные посещения арены и покупки на ней. Добавить зоны активности, работать с болельщиками в дни между играми. Есть минимальный набор услуг, которыми по умолчанию все должны хотеть пользоваться. А если нет, то разбираться будут без тебя.

Решение о переезде выгодно ЦСКА. Выгодно людям, которые просто хотят разово посмотреть на европейский футбол. Но в нём нет никакой выгоды для тех, кто приезжает каждую неделю смотреть игры чемпионата России на стадион, который недостаточно хорош для еврокубков.

Удивительные факты об игроках мадридского «Реала». Вы их знали? Например, про то, что у Начо диабет, а Асенсио назвали в честь ван Бастена.

Григорий Телингатер: Матчи ЦСКА в «Лужниках» – гениальное решение

Начнём с простого. Для кого существует футбол? Если для болельщиков, то переезд в «Лужу» на ЛЧ – идеальное решение. Оно вполне вписывается в имидж нового ЦСКА. Вы могли не заметить, но долгие годы клуб жил по принципу «титулы есть – болельщики придут». Но это заблуждение. Посещаемость ЦСКА на новом стадионе совсем не велика. Руководство клуба осознало, что нужно заниматься социальными сетями и создавать ещё кучу условий для зрителей. Собственно, исходя из их удобств и нужно проводить матчи. В этом плане принимать «Реал» на крупнейшем стадионе страны – это решение именно для людей.

По большому счёту в этом переезде просто нет минусов. «Лужники» сами по себе удобнее и комфортнее. Не секрет, что ЦСКА – не самый богатый клуб, и «ВЭБ Арена» строилась достаточно простой. «Лужники» же отвечают максимальным требованиям – уровню чемпионата мира. Главный клубный турнир и самую титулованную команду мира солиднее принимать в Лужниках, а не на стадионе, где у входа висит колючая проволока.

«Реал» не так страшен, как кажется. Шансы у ЦСКА точно будут «Реал» без четырёх лидеров и с проблемами в первых таймах. Ожидаем от «армейцев» активного старта.

Казалось, что единственный фактор в пользу «ВЭБ Арены» – это обзор с трибун. Но даже этот аргумент сомнительный. На обоих стадионах сидения установлены максимально близко к газону. Грубо говоря, в «Лужниках» есть те же самые 30 тыс. мест у поля, плюс ещё 45 тыс. – подальше. И если зрители готовы идти на второй ярус, то в чём проблема? Да и не всё так плохо в новых «Лужниках». Это до реконструкции поле обрамляли беговые дорожки. Теперь же можно ходить без бинокля.



Кстати, про ходить. В плане логистики зрителям удобнее ездить в «Лужники». Ближе к центру, ближе к метро – неопровержимый факт.

Ещё один важный момент. У ЦСКА нет нефти и газа. Клуб не может оставаться настолько убыточным, как другие команды. «Армейцам» нужно зарабатывать. В том числе на билетах. Год назад я общался с гендиром ЦСКА Романом Бабевым. Он сказал, что клуб заработал около 1 млн долларов на билетах ЦСКА – «МЮ». Надо полагать, что в «Лужниках» эта цифра удвоится. «Армейцы» показывают пример того, как клуб должен выходить на самоокупаемость. В большей степени показывают трансферами, но и переездом в «Лужники» – тоже. При всей убыточности нашего футбола, есть положительный пример «армейцев».

Говорить, что на игру придёт слишком много Кузьмичей – высокомерно. Кто вы такие, чтобы решать, для кого футбол? Очевидно, что он для всех. Не только для активных и агрессивных. Только клуб может решать, какую аудиторию воспитывает. Спорно, размоется ли активная поддержка. Возможно, как раз наоборот. Футболисты говорят, что полные «Лужники» – нечто особенное, от чего идут мурашки. Фанатам не стоит твердить: «Нас 30 тысяч истинных «армейцев» – вот мы и будем ходить». Крайне идиотская позиция. Тем более в плане популяризации футбола. Дети, пришедшие на такой матч, влюбятся в игру. Появится больше и активных фанатов, и простых болельщиков. Мы так привыкли к голым трибунам и низкой посещаемости, что считаем это естественным. Стокгольмский синдром какой-то.

Очень хочется, чтобы Чалов забил «Реалу». Черчесов зря его игнорирует Первая загадочная история сборной после ЧМ.

О плюсах переезда в «Лужники» можно говорить ещё долго. О том, как обломились барыги. О том, как хорошо сработал ЦСКА на имидж России. Меня недавно знакомые бразильцы спрашивали: «А что со стадионом, принимавшим финал ЧМ-2018?» Приходилось отвечать: «На 11 аренах мундиаля проводят матчи РПЛ и ФНЛ, а главный стадион страны просто существует». Теперь же в «Лужники» возвращается футбол. От переезда хорошо: и болельщикам, и клубу, и самому стадиону.

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