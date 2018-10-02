«Если не выиграли — всё, жизнь закончилась!» Сёмин философствует перед ЛЧ

«Одна из сильных сторон «Шальке» — быстрая контратака»

Первым слово на предматчевой пресс-конференции взял вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме.

— Было ли что-то особенное в подготовке к завтрашнему матчу?

— Всё было как всегда. Мы знаем, что это сильный соперник, а также знаем, что играем дома — нам нужен результат.

— Что для вас сейчас лучшая мотивация?

— То, что мы вернули Лигу чемпионов в Черкизово. Мы должны показать максимум на поле, потому что болельщики ждут от нас хорошей игры. Сейчас в нас больше уверенности после двух побед. Завтра, надеюсь, у нас будет уверенная игра. Победить для нас очень важно.

— Удалось ли поговорить с Хёведесом?

— Мы с ним немного поговорили, я задал ему пару вопросов. Знаю, что «Шальке» молодая команда, быстрая. Ещё посмотрим, изучим.

«Болельщики «Локомотива», всё должно быть в порядке» Сёмин восхищён Фернандешем и объясняет причины неудачного старта.

— «Шальке» неудачно стартовал в Бундеслиге. Есть ли мысли о недооценке соперника?

— Нет, Лига чемпионов – совсем другой турнир. Здесь нет слабых команд. Я не знаю, почему они так неудачно стартовали в своём чемпионате, но для нас это и неважно. Как я уже сказал, это другой турнир.

К главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину вопросов было побольше. Отвечал он с привычным спокойствием и уверенностью.

— Лиги чемпионов в Черкизово не было 14 лет. Что чувствуете?

— Лига чемпионов – это гимн перед матчем, эмоции, сама игра. Это турнир, в котором не каждому игроку и тренеру удаётся поучаствовать, поэтому есть определённое напряжение. Не только у нас, а у всех. Думаю, у «Шальке» тоже. Так что мы ждём тяжёлого поединка.

— Можно ли назвать этот матч ключевым на данном отрезке сезона?

— Если не выиграли – всё, жизнь закончилась. Если победили, то сразу ключевая игра. Но жизнь-то не заканчивается. Конечно, это очень серьёзный матч. Мы хотим, чтобы болельщики нас поддержали, а футболисты сыграли свою лучшую игру.

— Вы наверняка посмотрели немало матчей «Шальке». Что вас удивило в их игре?

— «Шальке» представляет Бундеслигу, а там очень большое значение имеет агрессия и количество выигранных единоборств. Эта команда не исключение из правил. Не зря они заняли второе место в прошлом сезоне. Я бы отметил в их игре атакующие действия и большую агрессию в борьбе за мяч.

— Что можете сказать об их сильных сторонах?

— Одна из самых сильных сторон «Шальке» — быстрая контратака. Очень хороши стандарты – высокорослые игроки оказывают большое давление. Остальные нюансы оставьте для нас. Мы сегодня с игроками всё разберём.

— Разговаривали ли с Хёведесом по поводу «Шальке»?

— Да, мы ещё сегодня вечером поговорим. Раз этот игрок играл в «Шальке», то он знает эту команду, Бундеслигу. Мне было интересно с ним беседовать.

Ради неё Эдер совершает голевые шедевры В рубрике «Красота дня» — спутница жизни форварда «Локомотива», в котором, кажется, заложено забивать только решающие мячи.

— Что можете сказать о состоянии Чорлуки и Игоря Денисова?

— Состояние игроков и больных приблизительно то же, как и перед той игрой. Завтра доктора скажут, могут они принять участие или нет. Кто сегодня будет на тренировке, тот готовится принять участие в матче. Кого нет – тот не готовится.

Сразу после пресс-конференции началась предматчевая тренировка на «РЖД Арене». Журналисты щурили глаза, высматривая, кто же там всё-таки есть, а кого – нет. Чорлуку и Игоря Денисова разглядели. А вот Фарфана на тренировке не было – он всё никак не может оправиться от травмы.

«В составе «Локо» могу отметить Фернандеша и братьев Миранчуков»

Чуть позже состоялась пресс-конференция главного тренера «Шальке» Доменико Тедеско. Первый вопрос прозвучал от немецкого журналиста, который удивил российских коллег – специалиста спросили, знает ли он русский. Оказалось, что Тедеско владеет пятью разными языками, а вот наш язык пока не освоил.

— Учитывая, что начало сезона для «Шальке» складывается так себе, с каким настроением команда приехала в Москву?

— Да, команда неудачно начала сезон – у нас всего четыре очка в активе. Но мы приехали в приподнятом настроении. Завтра на поле мы выйдем с позитивным настроем, не думая о делах в Бундеслиге. Нам необходимо показать максимум.

— На что вы больше всего обращаете внимание в подготовке к матчу?

— Мы основательно готовимся к игре с «Локо» с точки зрения тактики. Из игроков могу отметить Фернандеша и братьев Миранчуков, также в составе «Локомотива» есть высокорослые игроки, которые могут вести борьбу. Команда сбалансированна, в ней нет очевидных слабых мест.

— Для вас матчи в Лиги чемпионов важнее игр в чемпионате?

— Нет, конечно нет. Мы ко всем турнирам относимся с одинаковой ответственностью. Мы знаем, как распределить нагрузку так, чтобы хватило на все турниры.

— В Москву «Шальке» прилетел без двух игроков. Что с ними?

— У Алессандро Хопфа повреждение задней поверхности бедра, а Амин Харит простудился. Нам их будет не хватать. Но в составе есть другие квалифицированные футболисты, которые получат игровое время и практику.

— Что «Шальке» нужно сделать для достижения оптимальной формы?

— Нужно поправить реализацию. Баланс, наступательные движения есть, а реализации нет. Команда из матча в матч не забивает. Если мы будем над этим работать, то дела у нас пойдут лучше.

— У «Локомотива» тоже проблемы с реализацией. Чего ждёте от завтрашнего матча?

— Ожидаю открытой, страстной игры — как говорится, от ножа. «Локомотиву» нужны очки, как они нужны и «Шальке».