ФИФА хочет запретить массовые аренды. Что из этого выйдет

Последняя на данный момент громкая инициатива ФИФА направлена на массовые аренды игроков. «Ключевые участники рынка понимают, что реформы необходимы. Это важный первый шаг, чтобы добиться большей прозрачности. Нужен единый подход, чтобы обеспечить солидарные выплаты, прийти к решению проблемы аренд, агентов и других элементов трансферного рынка», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. О чём он?

Солидарные выплаты – средства, которые получают клубы за своих воспитанников по ходу их дальнейших трансферов. Проблема агентов и аренд чуть шире. Каким именно образом ограничивать влияние агентов, в ФИФА пока не решили, но все солидарны в необходимости это сделать. Пока есть идея ограничить агентские комиссионные фиксированной ставкой – процентом от общей зарплаты игрока в новом клубе. А вот третья инициатива ФИФА бьёт по самим клубам. Речь о том, чтобы сократить количество игроков, которые клуб может отправлять в аренду до шести-восьми. Еще две недели назад сообщалось о восьми, но по последним данным ВВС, продавливаться будет более жёсткий вариант ограничения. Правило не распространится на игроков младше 21 года. Ограничено будет и количество игроков, которых можно отправить в аренду в одну команду. Это должно положить конец ситуации с неофициальными фарм-клубами для грандов.

Финансовый фэйр-плей убивает футбол Нет, это не преувеличение. УЕФА нужно остановиться.

Нужно ли это делать?

Отправление игроков в аренду давно превратилось в отдельную индустрию. Насколько она вышла из-под контроля? Сейчас посмотрим.Лидером индустрии принято считать «Челси». Армия беспризорников лондонцев традиционно насчитывает от 30 до 40 игроков. На текущий момент, согласно официальному сайту «Челси» в аренде 40 футболистов, которые принадлежат клубу.

Но «Челси» — далеко не единственный клуб в подобной ситуации. Поэтому, для разнообразия, приведу в пример другой клуб. Как насчёт «Ювентуса»? Вот список футболистов, которых «Ювентус» отправил в аренду летом:

Андреа Фавилли, «Дженоа»

Андрес Тельо, «Беневенто»

Марко Пьяца, «Фиорентина»

Никола Леали, «Перуджа»

Эмиль Аудеро, «Сампдория»

Альберто Бриньоли, «Палермо»

Альберто Черри, «Кальяри»

СтефаноСтураро, «Спортинг»

Лука Марроне, «Верона»

Эрик Ланини, «Имолезе»

Никола Мости, «Имолезе»

Умар Туре, «Кукеси»

Лука Клеменца, «Падуя»

Роман Мачек, «Лугано»

Алассан Сума, «Ваттенс»

Стефано Пелидзарри, «Равенна»

Джорджо Сиани, «Равенна»

Давиде Каис, «Альбиссола»

Лука Барлокко, «Пьяченца»

Фабиодель Фабро, «Кремонезе»

Лауренцио Бранеску, «Горица»

Стефано Бельтраме, «Ден Бош»

Стефано Падован, «Казертана»

Как ещё можно обмануть финансовый фэйр-плей (и почему это правильно) Теперь помимо арабской схемы есть и китайская.

Итого, 23. Про аренду Игуаина я не забыл, но речь не идёт о полноценных трансферах, оформленных в форме аренд ради финансового фэйр-плей. Гонсало должен остаться в «Милане» после этого сезона, а 18 млн евро, которые клуба платит за аренду – страховка, чтобы его не захотели вернуть.

Если вы думаете, что «Челси» и «Ювентус» — исключение, или что арендные армии содержат только суперклубы, вы ошибаетесь. Вот доказательства: количество игроков, которых летом отдали в аренду некоторые другие клубы.

«Спортинг» — 9 (два года назад было 20)

«Вулверхэмптон» — 17

«Вильярреал» — 9

«Сельта» — 9

«Парма» — 22

«Рома» — 14

«Аталанта» — 38

Бонус: «Гранада». Всего два игрока в аренде сейчас, но за два предыдущих лета команда отдала в аренду и отпустила бесплатно 34 футболиста

На самом деле, в последние два года многие клубы активно сокращают количество игроков в арендах. Я упомянул «Спортинг» и «Гранаду», но это общий тренд. «Ман Сити» — с 15 до восьми за два года. «Монако» — с 20 до восьми за два года. «Уотфорд» — 15 до восьми за два года. «Ньюкасл» — с 15 до пяти за два года. «Байер» — с 10 до двух за два года.«Бешикташ» — с 22 до трёх за два года.

Ситуация ярче всего проявляется в Италии и Англии, слабее в Испании и Франции. Немецкий орднунг не задет арендной глобализацией. Правда, у немцев другая проблема: «Байер», «Боруссия Д», «Штутгарт» ежегодно отпускают игроков бесплатно – и не по одному. «Шальке» за два года разорвал контракты и отпустил бесплатно 12 футболистов. Но эта проблема менеджмента не связана с непрозрачными оптовыми контрактами.

Что даст сокращение аренд?

«Богатые клубы могут закупать талантливых игроков оптом и распихивать по арендам. Это неправильно, это не идёт на пользу игрокам», — говорил Инфантино в ноябре 2016 года. По крайней мере, он последователен. На самом деле, ситуация, когда молодой футболист носится из одной в аренды в другую, действительно редко идёт на пользу. Исключений немного: Куадрадо, например. Но он хотя бы три раза подряд отправлялся из «Челси» в одну команду. Большинство случаев заканчивается синдромом Бояна Кркича.

Кроме того, что это вредит талантливым игрокам, это вредит маленьким клубам. Самым маленьким. Например, Салах уходил в аренду из «Челси» в «Фиорентину» и в «Рому»: оба раза смена клуба не приносила ни копейки египетскому клубу «Аль-Мокавлун», воспитанником которого является Салах. Для клуба, весь состав которого стоит меньше годовой зарплаты Салаха, эта недополученная прибыль – огромная сумма.

Вратарь «Витесса» Эдуарду за 15 лет взрослой карьеры поиграл в девяти командах. При этом только однажды за него заплатили деньги: «Дженоа» отдал «Браге» четыре млн евро. После этого «Браге», воспитавшей игрока, больше ничего не полагалось: остальные переходы были арендными, пока не истекал срок контракта.

Сокращение аренд должно не только заставить топ-клубы внимательнее относиться к талантливым игрокам (или сразу от них отказываться), но и убрать ситуацию, когда от перехода игрока его первый клуб не получает ничего.

10 топ-футболистов, которые летом перешли бесплатно Не считая тех, кто уехал доигрывать в Китай и США.

Это сработает?

Не полностью. У топ-клуба с 30 лишними игроками на балансе, которых жалко отдать, но и на поле не выпустить, будет простой вариант страховки. Продавать игроков, прописывая в контракте чёткие условия обратного выкупа. Самый простой пример: Флорентино Перес продал в «Ювентус» Альваро Морату за 20 млн евро, но оставил за собой право вернуть его в «Реал» через года за 30 млн евро. Вернул, через год продал за 70. Эта история – не про то, как Мората стал незаменимым игроком «Реала», а про то, как «Реал» на нём заработал. Схема была новаторской, сейчас станет базовой.

Первый пример того, как это будет, и сколько именно денег причитается маленьким клубам, в случае, если игрок действительно талантлив, показал «Ювентус». Летом 21-летний Роландо Мандрагора отправился в «Удинезе». Сделка стала рекордной для фриульцев: 20 млн евро в рассрочку на четыре года (нет, не аренда, просто оплата в рассрочку). При этом, у «Ювентуса» остаётся право выкупить игрока за фиксированную сумму в 26 млн евро. Фактически, это и есть потенциальный доход «Удинезе», если Мандрагора заиграет, как от него ждут.

С другой стороны, при большем количестве трансферов и сокращении аренд, маленькие клубы действительно будут чаще получать свои небольшие проценты солидарных выплат. Это не уберёт разрыв между большими и маленькими клубами, но, возможно, немного сократит его. От 3% до 5%при каждом новом трансфере, которого при текущей системе аренд просто не случилось бы.

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