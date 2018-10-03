13 великих побед российских клубов над грандами

«Барселона» — ЦСКА — 2:3

4 ноября 1992 года. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч



Первая европейская кампания в истории ЦСКА началась сверхудачно. После двух побед над «Викингуром» (в 1992-м исландский футбол ещё не был в моде) «армейцы» сенсационно выбили «Барселону», впервые в истории оставив испанского гранда за бортом Лиги чемпионов. Первый матч в Москве завершился со счётом 1:1, а на «Камп Ноу» «Барса» бросилась в атаку и вышла вперёд благодаря голам Надаля и Бегиристайна. Казалось, что у ЦСКА нет шансов, но в конце первого тайма надежду российским болельщикам подарил Евгений Бушманов, а ещё два гола забили Машкарин и Карсаков в течение четырёх минут второй половины матча. Это был первый по-настоящему большой триумф российской команды и самый памятный «камбэк» в матче с грандом.

«Бавария» — «Локомотив» — 0:1

12 сентября 1995 года. Кубок УЕФА. 1/32 финала. Первый матч



В еврокубковом сезоне-1995 «Локомотив» стал единственной командой, которая смогла обыграть звёздную «Баварию» с Клинсманом, Шоллем, Баббелем и Суттером. «Железнодорожники» терпеливо оборонялись и ждали одного шанса, который в итоге возник у Евгения Харлачёва после ошибки немецких защитник при попытке создания искусственного офсайда. Он его и реализовал — 1:0. Правда, радость «Локо» была недолгой — в ответном матче разозлённая «Бавария» забила в ворота Сергея Овчинникова пять мячей.

«Спартак» — «Реал» — 2:1

30 сентября 1998 года. Лига чемпионов. Групповой этап



В 1998-м в «Лужниках» спартаковцы, которые громили всех в чемпионате России, обыграли действующих обладателей Кубка чемпионов. Пять минут потребовалось красно-белым, чтобы обыграть мадридский «Реал» — на гол Рауля в середине второго тайма точными выстрелами ответили Илья Цымбаларь и Егор Титов.

«Спартак» — «Арсенал» — 4:1

22 ноября 2000 года. Лига чемпионов. Второй групповой этап



В 2000-м красно-белые разгромили другой европейский гранд — лондонский «Арсенал» с Олегом Лужным в составе. Первый гол в Лужниках забил «канонир» Сильвиньо, однако команда Арсена Венгера не смогла ничего сделать с Маркао, оформившим дубль и ставшим лучшим игроком матча. Он же помог забить Егору Титову и Робсону.

Фото: РИА Новости

«Локомотив» — «Интер» — 3:0

21 октября 2003 года. Лига чемпионов. Групповой этап



Звёздный «Интер», который с теми же игроками — Вьери, Матерацци, Санетти — выходил в финал Лиги чемпионов, приехал играть с сёминским «Локомотивом» в Черкизово. «Железнодорожники» неожиданно для всех сыграли в два нападающих и разгромили миланских звёзд — по голу забили Лоськов, Ашветия и Хохлов.

ЦСКА — «Арсенал» — 1:0

17 октября 2006 года. Лига чемпионов. Групповой этап



С финалистом Лиги чемпионов ЦСКА играл в фирменном стиле Газзаева — быстро и резко, от обороны с контратаками. В одной из них бразильский опорник Дуду заработал штрафной, а Даниэль Карвальо исполнил штрафной без шансов для Леманна. Эта победа подарила ЦСКА шанс на выход в 1/8, которым «армейцы» так и не воспользовались.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Зенит» — «Бавария» — 4:0

1 мая 2008 года. Кубок УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч



На пути к первому в истории завоёванному еврокубку «Зенит» смёл мюнхенскую «Баварию». Первый матч в Германии был сыгран вничью — 1:1, а на «Петровском» питерцы забили Оливеру Кану четыре мяча — дважды это сделал Погребняк, по разу — Зырянов и Файзулин.

«Манчестер Юнайтед» — «Зенит» — 1:2

29 августа 2008 года. Суперкубок УЕФА



В том же 2008-м казалось, что «Зенит» — одна из сильнейших команд во всей Европе. Петербуржцы без проблем обыграли в полувыставочном матче за символический трофей «Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду и стали первыми в российской истории, кто смог завоевать Суперкубок УЕФА.

Фото: Phil Cole/Getty Images

«Барселона» — «Рубин» — 1:2

20 октября 2009 года. Лига чемпионов. Групповой этап



До чудес в «Ростове» Курбан Бердыев творил историю в Казани — «российская» победа над «Барсой» на «Камп Ноу» в XXI веке казалась чем-то невероятным. Голевой удар Александра Рязанцева в ворота Виктора Вальдеса на второй минуте стал одним из лучших в истории Лиги чемпионов. Сравнять счёт удалось Златану Ибрагимовичу, но победу команде Бердыева принёс Гёкдениз Карадениз.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

«Атлетико» — «Рубин» — 0:2

15 февраля 2013 года. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч



Лучшие специалисты по испанским грандам до переезда Бердыева в «Ростов» играли в «Рубине». В 2013-м казанцы выбили из Лиги Европы «Атлетико» с Фалькао и Тураном. К 45-й минуте «Рубин» остался вдевятером, но удержал преимущество, созданное благодаря голу Карадениза, а на пятой добавленной минуте наказал соперника за рывок вратаря соперника в штрафную Рыжикова. Поражение с минимальным счётом в ответной встрече позволило казанцам пройти грозный «Атлетико», который затем дважды подряд играл в финале уже Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» — ЦСКА — 1:2

5 ноября 2014 года. Лига чемпионов. Групповой этап



В 2014-м ЦСКА впервые попал в космическую группу к «Баварии», «Роме» и «Ман Сити». Последних «армейцы» смогли обыграть в гостях — дважды отличился Сейду Думбия, а больше всех на поле запомнился Понтус Вернблум, который хоккейным приёмом в центре поля отправил в нокаут автора единственного гола в составе «Сити» Яя Туре.

Фото: Getty Images

«Ростов» — «Бавария» — 3:2

23 ноября 2016 года. Лига чемпионов. Групповой этап



«Бавария» приехала к «Ростову» без нескольких основных игроков — Нойера, Видаля, Комана и Роббена, однако язык не повернётся назвать состав с Левандовским, Ламом, Рибери, Боатенгом и другими звёздами вторым. В итоге благодаря двум «привозам» Боатенга и шикарному штрафному от Нобоа «Ростов» смог забить резервному вратарю «Баварии» Ульрайху три мяча, а немцы Сослану Джанаеву — всего два. Так «Ростов» укрепил свои шансы в борьбе за Лигу Европы и теперь в последнем матче группового этапа поборется за продолжение игры в еврокубках с ПСВ.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

ЦСКА — «Реал» — 1:0

2 октября 2018 года. Лига чемпионов. Групповой этап

Испанский гранд не привёз в российскую столицу целый ряд футболистов стартового состава. Однако это нисколько не умаляет успеха подопечных Виктора Гончаренко, поскольку из-за травм «армейцы» тоже были не в оптимальном сочетании.

Автором единственного гола стал полузащитник московской команды Никола Влашич, забивший мяч уже на второй минуте встречи. И как ни старались испанцы, отыграться они не смогли. Мяч трижды попадал в каркас ворот голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который на последних секундах получил красную карточку за неспортивное поведение. Однако установившийся в дебюте матча счёт остался неизменным.