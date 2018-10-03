Акинфеев получил две жёлтые за несколько секунд. Справедливо?

Что случилось?

В матче Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал» уже на 6-й добавленной минуте с поля был удалён вратарь и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев. Он получил две жёлтые карточки в течение нескольких секунд. По общему мнению, первое предупреждение было вынесено за несогласие с решением арбитра. Второе — за разговор с судьёй на повышенных тонах.

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Мнение «против»

«Мне кажется что арбитр не разобрался в эпизоде. Акинфеев говорил защитникам уже. Незаслуженное удаление», — сказал защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Внимание, травмированный защитник, не игравший в матче.

«Не знаю, что случилось с Акинфеевым. Первую жёлтую, может быть, он получил по делу, начав спорить. Он спросил, за что — ему сразу дали вторую. Судья что-то напутал немного. Там такой градус игры — он должен понимать, что смысла во второй жёлтой нет. Не было ли ощущения, что судья хочет ничьей? Не знаю, чего хотел судья. Мы хотели победить. Видимо, больше хотели выиграть, чем судья хотел ничьей», — это слова Никиты Чернова, он находился в гуще событий…

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Мнение «за»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов полагает, что у арбитра Овидиу Хацегана были основания для удаления вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.



«Судья имеет право наказать, когда дело касается дисциплины. В том эпизоде игроки «Реала» не нарушили правила. Зачем такой авторитетный игрок, как Акинфеев, в добавленное время начинает выражать эмоции? Судья что, назначил пенальти или угловой? Мяч мимо прошёл. Чего ты выражаешь эмоции? Это неоправданное поведение Акинфеева.

Но в ситуации виноват не Игорь, а действующие арбитры. Например, в матче ЦСКА – «Спартак» в одном эпизоде Карасёв не свистнул, в другом – а Александр Егоров говорит, что бригада отсудила здорово, «по понятиям». Вот к чему приводит судейство по понятиям. Арбитры Премьер-Лиги не замечают оскорблений авторитетных футболистах в свою сторону. В международных матчах же судьям до лампочки», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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Резюме

Скорее всего, мы так и не узнаем, что произошло на самом деле между арбитром и капитаном ЦСКА. Вполне возможно, что с Овидиу Хацеганом случилось то, что периодически происходит с каждым человеком — его заклинило. И он принял на свой счёт то, что не должен был принимать, учитывая напряжение момента и шестую добавленную минуту матча.

Но нельзя не признать и правоту Сергея Хусаинова. Уровень допустимого в общении с судьями в РПЛ и еврокубках совершенно разный. Вряд ли румынский рефери понял дословно то, что сказал ему (или в воздух) Акинфеев. Но тут и не особо нужен перевод. В нашей же Лиге арбитры, хоть и понимают дословно сказанное в их адрес, зачастую предпочитают не реагировать на откровенное хамство со стороны игроков. Которые этим активно пользуются.

Ждём, что скажут по поводу этого решения в УЕФА.