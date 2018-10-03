И снова всё по-прежнему.

Люди больше часа шли до метро из «Лужников». ЧМ нас ничему не научил

Мы это уже проходили: после матча России и Аргентины в «Лужниках» по дороге к метро творилось что-то невообразимое: народ под дождем шлепал до ближайших станций больше полутора часов. После этого случая были предприняты различные меры, чтобы подобное не притворилось вновь.

И это сработало: чемпионат мира прошёл идеально. Трибуны быстро пустели, народ без особых проблем добирался до метро. Казалось, что так будет теперь всегда, но… нет.

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После матча ЦСКА — «Реал» болельщики снова прошли через несколько кругов ада.

Проблемы возникли и в МЦК. В отличие от чемпионата мира, вход на станцию был платный, что создало очереди. Плюс летом система после матчей работала только на вход, а сегодня всё было в обычном режиме. Полиция призывала людей идти в метро, но, сами понимаете, не всегда метро удобнее, чем МЦК. В итоге мы наблюдали такую картину.

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