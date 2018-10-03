«Молодые сотворили историю!» ЦСКА радуется победе над «Реалом»

С нового сезона ЦСКА во всех смыслах слова зажил новой жизнью. Мало того, что команда помолодела. Ещё более отрадно для журналистов, что она открылась, «заговорила». Если раньше один-два комментария из «армейской» микст-зоны уже считались солидным «уловом», то во вторник вечером у нас глаза разбегались – кого записывать? В такой день грешно было отмалчиваться – у подавляющего большинства парней Гончаренко не было в жизни и карьере более грандиозного успеха. И они не стеснялись делиться с окружающими радостью.

«Армейские» исландцы появились в смешанной зоне вдвоём. Занятно, что пресса сразу взяла в оборот не вышедшего на замену Сигурдссона, а просидевшего весь матч в запасе по состоянию здоровья Магнуссона (ещё не разобрались, кто есть кто?). В то время как Хёрдур терпеливо отвечал на вопросы СМИ, Арнор скромно стоял в сторонке, дожидаясь старшего товарища. Впрочем, его без пары вопросов мы тоже не отпустили.

Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА Следом за сборной Испании в Москве проиграл легендарный «Реал».

— Конечно, мы счастливы, — с усталой улыбкой констатировал Сигурдссон. — Заработать три очка в домашнем матче против мадридского «Реала» – это здорово и важно в турнирном отношении. Тренер выпустил на поле с просьбой цепляться за мяч впереди и по мере возможностей помогать обороне. Мы вообще сегодня много защищались, что в первом, что во втором тайме, но верили, что сможем победить. ЦСКА очень хотел выиграть и сделал это.



— Легендарная игра, сами можете представить, что сейчас творится в раздевалке, — краткое резюме произошедшего от Магнуссона.

Следом потянулись бразильцы.



– Мы сделали то, во что немногие верили, — заявил Марио Фернандес. — Это мой лучший матч за ЦСКА. Для нас было важно не только обороняться, но и ходить в атаку, создавать моменты. Здорово, что мы победили такую великую команду таким молодым составом. Парни сотворили историю. Отдельное спасибо болельщикам. Я шутил, что атмосфера сохранилась с мундиаля – огромный заполненный стадион. Это было великолепно!



У Родриго Бекао впечатления от игры должны были остаться ещё более яркие. В его недолгой пока взрослой карьере матчей такого статуса не было.



– Уникальные ощущения, — радостно сообщил обычно сдержанный и с виду суровый защитник. – На данный момент это лучший матч в моей карьере. Победа над «Реалом» случается не у всех. Это привилегия немногих. Я, конечно, мечтал сыграть в Лиге чемпионов, но не думал, что мечта сбудется так быстро. В моей жизни вообще всё стремительно меняется. Видел на телефоне кучу поздравлений, но читать буду уже дома – спешим, автобус ждёт.

«Победа над «Баварией» стала концом БАТЭ. Нельзя, чтобы это повторилось с ЦСКА» Гончаренко опасается, что после этой победы у команды может быть эмоциональный спад.

О том, что творилось в раздевалке, доложил защитник Никита Чернов:



— Радовались, как дети! Все кричали, была какая-то несвязная речь. Мы понимали, что «Реал» — это команда, которая три раза подряд выиграла Лигу чемпионов. В любом случае они бы атаковали большую часть матча. Понятно было, что в конце устроят навал в нашей штрафной. Хорошо, что где-то фарт помог. В таких матчах удача немаловажную роль играет. И Игорь тащил, и мы пытались помогать. Мы наиграли на эту победу и доказали, что в футбол играют не деньги, а футболисты. Неважно, сколько они стоят. Главное, что мы вышли и бились, как одно целое.Безусловно, это великий матч. Сегодня порадуемся, а завтра – на тренировку. Выходной не дали, работаем по плану, готовимся к следующей игре.



Спокойствием и рассудительностью удивил главный герой вечера. Глядя на невозмутимое лицо Николы Влашича, трудно было подумать, что парой часов назад этот молодой человек 20 лет от роду забил победный гол лучшему клубу Европы трёх последних лет. И затмил легендарного земляка Модрича.

– Мы понимали, что за «Реала» выступают такие же люди, как и мы, — признался Влашич. — У ЦСКА молодой состав, поэтому, может быть, поначалу приходится тяжеловато. Зато нам есть что доказывать. Думаю, что мы будем еще сильнее. Как можно было потерять очки с «Пльзенью», но победить лучший клуб мира? Никакого чуда. Просто дома хорошо начали игру, а в Чехии – плохо. Сегодня мы оставили много эмоций на поле, но мы – профессионалы и будем готовы к «Локомотиву».

Лучший бомбардир ЦСКА не горел желанием лишний раз светиться перед камерами. Но и его уговорили – всё же такой повод!



— Сегодня произошло то чудо, о котором мы говорили, — заметил Фёдор Чалов. — Вся команда – молодцы. Бились, старались и заслужили эту победу. Установка? Честно говоря, уже не помню её… Но очень хорошо, что Ник забил быстрый гол. Нам стало полегче играть.

Больше всего прессу терзал вопрос: что же такого страшного сказал Игорь Акинфеев румынскому арбитру. Увы, он остался без ответа. Капитан ЦСКА молча покинул стадион, а его одноклубники ясность в вопрос не внесли.



— Мне кажется, арбитр не разобрался в эпизоде, – версия Магнуссона. — Акинфеев обращался к защитникам. Незаслуженное удаление.



— Карточку видел, но кто что сказал – не слышал, — признался Иван Обляков.

— Первую жёлтую, может быть, Игорь получил по делу, начав спорить, — рассуждает Никита Чернов. — Он спросил, за что — ему сразу дали вторую. Судья что-то напутал. Такой градус игры — он должен понимать, что смысла во второй жёлтой нет. Не знаю, чего хотел судья, а мы хотели победить. Видимо, больше хотели выиграть, чем судья хотел ничьей.

Акинфеев получил две жёлтые за несколько секунд. Справедливо? ЦСКА сыграет в Риме без основного голкипера и капитана.

Журналисты попытались было тормознуть дублёра Акинфеева, но молодой Георгий Кырнац лишь смущённо улыбнулся: «До Рима – никаких разговоров».

Есть и хорошая новость для поклонников ЦСКА: нападающий Абель Эрнандес планирует восстановиться после травмы к третьему туру Лиги чемпионов.



— Последние дни я интенсивно работал в тренажёрном зале, — рассказал уругваец «Чемпионату». – Вот-вот начну бегать, а ещё через неделю надеюсь вернуться в общую группу. Не хочется загадывать наперёд, но рассчитываю восстановиться к Риму. Это моя цель.



Прошедшая игра Абеля тоже впечатлила: «Победить мадридский «Реал» при такой аудитории – это похоже на прекрасный сон».



Лучше не скажешь. И не будем. Спокойной ночи!