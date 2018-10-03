Никакого чуда. ЦСКА победил не великий «Реал»

Королей определяет свита, а в случае с московским явлением «Реала» — подбор футболистов. Ограниченность Мадрида вообще можно было бы описать одной фамилией: «Роналду».

Однажды получив кайф и зависимость от португальца, уже десять лет ломается «МЮ». Что-то подобное через пару лет может ждать и «Ювентус». Подстраиваясь под уникальные качества одного человека, растворяя идентичность в его харизме, ты в какой-то момент вынужден заново искать смысл. Вряд ли Мадриду понадобится на восстановление столько же времени, сколько и Манчестеру, но к началу октября-2018 команда Лопетеги все ещё выглядит обделённой и растерянной. И вот 7 подряд таймов «Реала» без голов — это в глобальном плане чудеснее, чем конкретная домашняя победа ЦСКА.

Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА Следом за сборной Испании в Москве проиграл легендарный «Реал».

Восхищаясь триумфом российского клуба, нам нужно быть честными с самими собой, определяя других выдающихся футболистов «галактикос». Суперзвезд в этой команде ещё четверо. И если Модрич вышел в «Лужниках» хотя бы на замену, то Рамос, Марсело и Бэйл отдыхали дома.

Все остальные, от Бензема и Асенсио до Крооса и Варана — такие крепкие, стержневые футболисты высокого класса, но собранную из них команду не назовёшь великой.

Нет ничего чудесного и в том, что обновлённый ЦСКА показывает настолько мощный футбол. А предсезонные сомнения — ну что ж, это только наши проблемы.

«Установка? Не помню...» Новый ЦСКА влюбляет в себя не только игрой Секреты победы над сильнейшим клубом Европы – из первых уст.

Пора уже свыкнуться с тем, что Гончаренко — топ-тренер по соотношению вложений и результатов. Он обыгрывал «Баварию» с белорусским БАТЭ, создавал базу для «Уфы», выводил ЦСКА в Лигу чемпионов — и везде его возможности были ограничены. Да, мы пока не знаем, как бы он работал с неисчерпаемыми финансами, большими и сложными мастерами, под давлением огромных целей, но выжимать такие сенсации как во вторник с «Реалом» — это вообще-то его европейская визитная карточка.

«Победа над «Баварией» стала концом БАТЭ. Нельзя, чтобы это повторилось с ЦСКА» Гончаренко опасается, что после этой победы у команды может быть эмоциональный спад.

Не должно смущать и соответствие Лиге чемпионов только что купленных Облякова и Ахметова. Первый в свои 20 уже был лидером крепкой «Уфы», откуда в этом же возрасте в «Мансити» уезжал Зинченко.

Второй, если бы не агентские тайны «Рубина», наверняка играл бы в основе у Бердыева. Оба футболиста обладают уникальным для нашего футбола набором качеств: выносливостью, видением поля, дриблингом, умением обострять, поставленным ударом, наглостью, конкретностью — и это далеко не полный список умений. И то, что двух молодых, но готовых футболистов с паспортом за бесценок взял именно ЦСКА — в этом ведь тоже ничего удивительного. Как нет ничего чудесного в том, как вписались в коллектив исландцы с хорватами. Это уже визитная карточка селекционного отдела Гинера, где игроков задорого не покупают, а продают. Да и аренды доказывают: кто здесь Влашич, а кто — модный и забивающий за «Милан» Пашалич.

Так что давайте без иллюзий и грёз. ЦСКА Гинера — это дисциплина, философия и система. Первое великое поколение отдало себя до конца и ушло. Второе появилось сейчас. И эти ребята — уже надежда русского футбола.