Человек, делающий невозможное обычным. Виктор Гончаренко — король

Очень сложно не перехвалить человека, который только что обыграл мадридский «Реал», но надо попытаться. В помощь здесь тот факт, что Виктор Гончаренко не подвержен головокружению от успехов — в этом мы могли убедиться на примере предыдущих больших побед по-прежнему молодого тренера. Три одинаковых очка в его системе координат приносят и 1:0 с «Оренбургом», и 1:0 с «Реалом».

Но я о другом.



По-настоящему выделяет Гончаренко совершенно уникальное тренерское умение сделать вещи, которые кажутся сложными или почти невозможными, пугающе обыденными. Построить команду, обновившую стартовый состав более чем на 50%? Ну да, вроде сложно, но вот прошёл всего месяц — и все пожимают плечами. Так, кажется, было всегда — чему вообще удивляться?

Победа по всем фронтам. ЦСКА – лучший клуб России А такими темпами вскоре снова обретёт лучшую команду.

Уйти с 0:2 в гостевом матче Лиги чемпионов? Тоже с одной стороны подвиг, а с другой — ну что здесь странного, это же ЦСКА Гончаренко. Гонять лондонский «Арсенал» с каким-то там ноунеймом Бистровичем, разрывающим центр? Ну, это скоро перестанет быть удивительным — видите, что за игрок этот Бистрович, настоящий монстр.

Никакого чуда. ЦСКА победил не великий «Реал» Но команда Гончаренко — надежда нашего футбола.

Теперь те же ощущения дарит победа над «Реалом». Да легендарно, да история, но на следующее утро всё воспринимается проще. И не потому что Мадрид приехал не в лучшем составе (ссылки на это смешны — посмотрите, сколько травмированных у ЦСКА), не потому что это типовой отскок маленькой команды (победа была абсолютно заслуженной). Такие эмоции возникают благодаря тому, что Виктор Гончаренко раз за разом доказывает нам, что невозможное — это лишь установка сознания, защищающая нас от чего-то, чего мы сами не хотим видеть. Если работать, умирать на своей работе, стирая эту установку, невозможное становится обычным.

«Победа над «Баварией» стала концом БАТЭ. Нельзя, чтобы это повторилось с ЦСКА» Гончаренко опасается, что после этой победы у команды может быть эмоциональный спад.

Гончаренко с большим успехом удаётся донести эту свою мысль до игроков, и это становится фундаментом их успехов. Молодые футболисты, избавляясь от лишних предрассудков, прогрессируют у Гончаренко, и проявляется это не только в командных навыках, но и в индивидуальных. Прогресс каждого тренер ЦСКА складывает в стену, которая становится прочнее с каждым днём — и в этом случае уже неважно, что строиться эта стена начала неделю назад. Пример того же Бистровича показателен: путь от ноунейма до лидера полузащиты он проделал за полгода.

А «Реал», например, был обыгран без него. Травмы — обычное дело в игре, а потому они не должны делать более невозможной победу даже над самым крутым соперником. Установка на это лишь у тебя в голове. Без этой установки ты готов выставить на посмешище даже Тони Крооса, который ошибается полтора раза в год.



Обыгравший короля сам становится королём, но это о Гончаренко мы знали и до матча в «Лужниках». Если победа над «Реалом» и принесла что-то большее, чем просто три обычных очка, то это статус команды, завершившей свою перестройку. Отныне ЦСКА не может не восприниматься цельной командой. Новой, да. Но уже цельной и достроенной.



Ссылки на переходный период больше приниматься не будут. Оно и хорошо: такие ссылки — это тоже лишь установка сознания, которые тренер ЦСКА не любит.