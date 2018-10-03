«Реал», корона не жмёт?!» Победа ЦСКА – в мемах и комментариях

Всё как обычно: великие события не дают спать великим умам. Российское интернет-пространство буквально разрывается от наплыва мемов и шуток по поводу вчерашнего матча ЦСКА – «Реал», в котором «армейцы» одержали победу со счётом 1:0.
Родственные души всегда переживают одни и те же проблемы. В случае с «Оренбургом» и «Реалом» общей проблемой оказался ЦСКА.
Время снимать корону, испанцы. Король умер, да здравствует король!
Лёгкий ответ на вопрос: «Что общего между Буффоном, Зиданом, Овчинниковым и Акинфеевым?».
Виктор Михайлович, может, действительно стоило появиться на послематчевой пресс-конференции именно так?
Ох уж эти цыганские обычаи. Без них всё-таки не обошлось.
Наверняка Евгений Леннорович руководствуется принципом «всё гениальное – просто».
Даже дедушке Флорентино досталось.
В интернете все любят котиков и Акинфеева. Вместе это даёт невероятный синтез.
И ведь короли вчерашней вечеринки, в теории, имеют право на такое высказывание.
Как говорится, от судьбы не убежишь, господин Лопетеги.