Например, о том, что 2 октября – уникальная дата для Виктора Гончаренко.

10 знаковых фактов из матча ЦСКА – «Реал», многие из которых вы не знали

Матч ЦСКА с «Реалом» подарил не только яркие эмоции. Он был крайне любопытен с точки зрения цифр и фактов.

Победа по всем фронтам. ЦСКА – лучший клуб России А такими темпами вскоре снова обретёт лучшую команду.

ЦСКА сотворил историю в матче, который стал 100-м для клуба в рамках Лиги чемпионов. Об исторической цифре было сообщено в предматчевой программке красно-синих.

Единственный гол в матче был забит Николой Влашичем на 65-й секунде встречи. Быстрее российские команды отличались в Лиге чемпионов только раз. Это сделал спартаковец Валерий Шмаров в 1995 году в домашнем матче с «Русенборгом» (на 59-й секунде).

Это самый быстрый гол, который «Реал» пропустил в Лиге чемпионов с 2007 года. 11 лет назад нападающий «Баварии» Рой Макай поразил ворота мадридской команды уже на 10-й секунде. Тот гол стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов.

Российские клубы уже обыгрывали действующих победителей Лиги чемпионов. В 1998 и 2000 годах это делал «Спартак» (тоже побеждая «Реал», 2:1, и 1:0), а в 2009-м – «Рубин» (2:1 в матче с «Барселоной»).

Виктору Гончаренко не впервой обыгрывать европейские топ-клубы. В 2012 году руководимый им белорусский БАТЭ обыграл дома «Баварию» — 3:1. Знаете число и месяц этого матча? 2 октября! Его ЦСКА победил «Реал» ровно шесть лет спустя, день в день!

Удаление Игоря Акинфееева стало седьмым в истории ЦСКА, когда игрок получил красную карточку в Лиге чемпионов. До этого с поля дважды удалялся Дейвидас Шемберас, по одному разу – Чиди Одиа, Сейду Думбия, Алан Дзагоев и Понтус Вернблум (двое последних в гостевой игре с «Викторией» пять лет назад).

Мадридская команда прервала серию из 29 матчей, в которых она забивала голы в Лиге чемпионов. В последний раз, до матча с «армейцами», «Реал» не сумел отличиться в полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона-2015/16 с «Манчестер Сити», который завершился со счётом 0:0.

«Реал» очень много бил по воротам ЦСКА (26 ударов), но чаще в молоко. В створ мадридцы попали только три раза. При этом игроки «Реала» два раза попали в штангу, а однажды в перекладину.

Матч с «Реалом» стал для ЦСКА восьмой в российской истории клуба встречей с испанской командой в еврокубках. И статистика явно на стороне «армейцев». Теперь у них 4 победы (над «Барселоной», «Депортиво», «Севильей» и «Реалом» при трёх ничьих (с «Барселоной», «Севильей» и «Реалом») и одном поражении (от «Реала»).

«Армейцы» в третий раз в своей истории смогли набрать четыре очка в двух стартовых турах Лиги чемпионов. Такого же результата ЦСКА добивался в сезонах 2004/05 и 2006/07. Тогда по итогам группового турнира красно-синие оба раза финишировали третьими в своих квартетах.