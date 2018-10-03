Каррера: Победа ЦСКА над «Реалом»? Мы не умеем обороняться все 90 минут

Перед матчем 2-го тура Лиги Европы с «Вильярреалом» на вопросы СМИ ответили главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и полузащитник Роман Зобнин.

Массимо Каррера: «Дело не в схеме»

— Все ли футболисты смогут сыграть в завтрашнем матче? – спросили главного тренера «Спартака».

— Да. Все, кто тренируется в общей группе. Естественно, не выйдут Кутепов, Жиго и Педро Роша.

— Понравился ли вам эксперимент с 4-2-3-1 в прошлом туре? Или снова перестроитесь на 4-3-3?

— Что касается «Ростова», это был странный матч. Суть не в схеме. Нелегко играть с командой, которая так плотно обороняется. Безусловно, мы совершили некие ошибки. У нас есть время сегодня-завтра на подготовку. Подумаю, как будет лучше для «Спартака».

— Последние результаты не самые радужные. Какая вообще психологическая обстановка в «Спартаке»?

— Когда нет позитивных результатов, вполне естественно, что команда находится в состоянии волнения. Моя задача – дать понять игрокам, что последние неудачные результаты остались в прошлом, нужно исправлять ошибки. Именно так я и настраиваю футболистов.



— Смотрели ли вчера матч ЦСКА и «Реала»? Не считаете, что «Спартаку» неплохо бы брать пример с «армейцев»?

— Каждая команда играет по-своему, у каждой команды свой состав, каждая команда индивидуально подходит к любому сопернику, исходя из имеющихся у неё игроков. У меня в «Спартаке» игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в нашей штрафной все 90 минут. Но стараемся действовать так, чтобы затруднить в том числе жизнь соперника.

— В чём для вас главная опасность «Вильярреала»? На что делаете упор перед игрой?

— Мы должны уделить внимание контратакам соперника – у него очень быстрые нападающие, полузащитники здорово работают на флангах. Нужно сыграть таким образом, чтобы ограничить «Вильярреал» на контратаках.

— На днях игроки «Спартака» получили бронзовые медали за прошлый сезон. Не пытались этой церемонией поднять моральный дух команды? Всё-таки какие-никакие, но награды.

— Организация не проходила через меня.

Роман Зобнин: «Жизнь вообще делится на чёрные и белые полосы»

— Как вы себя сейчас чувствуете морально после всех накопившихся неудач? — вопрос Роману Зобнину.

— У каждой команды случается такое. Жизнь вообще делится на чёрные и белые полосы. Да, сейчас не лучшее время у «Спартака», но мы стараемся это исправить. Хотим настроиться на «Вильярреал» позитивно.



— А вы смотрели вчера матч ЦСКА и «Реала»? Не считаете, что «армейцы» показали отличный пример?

— Не понимаю, если честно, этот вопрос. Мы – «Спартак», а вчера играл ЦСКА. Не вижу смысла сравнивать две команды. У нас своя история, свой путь. Что ещё сказать – не знаю.