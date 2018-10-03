«Это проклятый стадион, который рушит все цели». Испанские СМИ стонут по «Реалу»

«Лужники – проклятый стадион»

«За последние восемь дней весь оптимизм, проснувшийся в Мадриде в начале сезона, испарился. Напротив приличного соперника с ограниченными ресурсами «Реал» был не способен показать равную игру в «Лужниках», на этом проклятом стадионе, который рушит все цели.

У «Реала» вошло в привычку давать противоположный результат, который от него ждут, с первых минут игры. Это мы уже видели на «Писхуане» и в матче с «Атлетико», когда команду наказывали в самом начале матча. ЦСКА сделал, как «Севилья». Кроос совершил ошибку, не подобающую его опыту. Влашич этим воспользовался, обыграл Варана и с легкостью отправил мяч в ворота. Мы получили 1:0 в мгновение ока. Но это было далеко не всё. ЦСКА продолжал давить ещё минут 20, и для «Реала» это превратилось в пытку.

Летом в «Лужниках» потерпела поражения Испания, став жертвой 1000 передач из глубины. Этим вечером здесь ничего не получалось у “Реала”», — пишет Marca.

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«В Москве проснулась ностальгия по Роналду»

«Всё было решено на 65-й секунде матча. Это преимущество дало ЦСКА возможность, которой он и воспользовался: уйти назад и держаться. И, надо признать, хозяева хорошо оборонялись. Сначала вшестером, потом впятером. А «Реал» совершал одну ошибку за другой, пытался что-то найти, но всё это было бесполезно. Итого – третья игра подряд без какой-либо цели. Такого не случалось с «Реалом» с 2007-го, со времён Капелло.

Результат – уродливая неудача. Никто не считает, что это как-то скажется на выходе из группы. Но такой поворот событий пробуждает ностальгию по Криштиану», — размышляет колумнист AS.

«Кроос совершил суицидальный манёвр, который изменил всё, ошеломив «Реал» на ближайшие четверть часа. ЦСКА, с семью игроками младше 23, смог вцепиться в этот результат и до последнего не хотел отдавать эту победу. Вся работа «Реала» умирала за 20 метров до ворот противника, который организовал у своих ворот настоящий бункер», — пишет его коллега.

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«Очень грустный и тревожный сценарий для «Реала»

«Я не знаю, является ли кризис словом, определяющим ситуацию в «Реале», но похоже, что да. После отличной игры, которую мадридцы показали против «Ромы», они выиграли только одну из четырех игр. С тех пор «Реал» проиграл «Севилье», сыграл вничью с «Атлетико» и упал в Москве против ЦСКА. Очень грустный и тревожный сценарий для этого «Реала». Команда находится в упадке, и многое указывает на то, что ей не хватает Криштиану.

Тем вечером «Реал» хотел, но не мог и не знал, как обыграть ЦСКА. Это была лебединая песня команды без цели, находящейся в свободном падении», — пишет Mundo Deportivo.

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«Вернись, Криштиану!»

«Удача повернулась к команде Лопетеги спиной, когда Тони Кроос совершил детскую ошибку. Это вынудило мадридцев играть с большим давлением, но делать это у них не получалось. Даже тогда, когда они завладели мячом, стало понятно, что им не хватает Роналду», — критически отзывается колумнист Sport.

«Реал» не смог забить Акинфееву, который пропустил в 45 из 46 матчей»

«Вернитесь в январь 2007 года, и вы поймёте, что тот «Реал», похож на нынешний – три матча без голов. И ещё более невероятно: в Москве против довольно слабого ЦСКА мадридцы не смогли победить Акинфеева, который пропустил хотя бы один гол в 45 из последних 46 матчей. Тень Роналду нависает над «Реалом», — пишет El Pais.