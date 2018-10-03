Люди, которых расстроила победа ЦСКА

Мадридский бар в центре Москвы

Русскоязычные фанаты европейских клубов, как правило, довольно редко объединены в организованные клубы болельщиков. Еще реже такие объединения признаются на официальном уровне самим клубом. Парням, которые переживают за «Мадрид», повезло и с тем, и с другим. Объединение Fondo Ruso не только организовывает русскоязычных болельщиков «Мадрида», но и имеет статус официального фан-клуба. Один из руководителей Fondo Ruso, Рубен, говорит, что признание из Мадрида они получили еще в 2006 году. «Сейчас постоянно пишут, что нужно для получения документов об официальном статусе, но я даже не могу проконсультировать – мы делали все слишком давно. Правила наверняка поменялись», – объясняет он.

За сутки до игры в «Лужниках» представители Fondo Ruso собираются в баре Madman, где обычно смотрят игры. Название места шифрует Madrid и Manchester, но декорации внутри исключительно мадридские. Огромные фотографии Роналду, Марсело и Зидана. А собравшиеся болельщики добавляют к ним десяток разных флагов, включая флагманский – с логотипом объединения. «Этот флаг побывал, кажется, везде в мире. Мы пробовали считать, сколько матчей «Реала» в году пробивают наши ребята, но сбились. По факту получается, что минимум через раз кто-то гоняет на игры», – говорит Рубен.

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Программа мероприятия в понедельник изначально выглядела довольно стандартно: приглашали пообщаться, посмотреть документальный фильм о победе «Мадрида» в киевском финале Лиги чемпионов. Было довольно необычно наблюдать встречи болельщиков, как правило, в первую очередь они вспоминали друг друга по играм, на которых были. Типичные фразы: «Слушай, я тебя помню – мы ездили на «Эль Класико» в 2013» или «А это же ты с женой был на том финале в Лиссабоне». Никому не нужны имена, национальности, внешность. Зачем, если есть выезд за «Реал», который при любых обстоятельствах запоминается максимально ярко. Но в Fondo Ruso говорят, что практически единственным правилом для попадания в клуб – личное знакомство с большинством его остальных участников. И периодическое посещение матчей для совместного просмотра. «Люди не должны быть безликими никами в чатах, надо общаться вживую», – считает Рубен.

Водка для Бутрагеньо

Когда все собрались, организаторы объявили сюрприз, о котором молчали изначально. Через несколько минут должен был приехать Эмилио Бутрагеньо. Момент, когда директор «Реала» зашел в помещение, окончательно перенес из Москвы в Мадрид. Просто представьте: бар, весь украшенный атрибутикой «бланкос». Под сотню людей в майках «Реала»: от Рауля до Серхио Рамоса, которые затягивают чанты клуба. Даже сам Бутрагеньо выглядел немного удивленным. «Летели к вам больше 4,5 часов, но точно это было не зря», – сказал он. Чуть в стороне скромно стоял Хосе Анхель Санчес, генеральный директор «Реала», правая рука президента клуба Флорентино Переса.

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«Мы начали все это готовить и организовывать сразу после жеребьевки. Вообще я в тот день был на работе, на телефоне выключил звук, жеребьевку не смотрел. А потом достал и увидел 734 новых сообщения за 2-3 часа. Все, кого мы знаем, кто хотя бы один раз нас видел, захотели на этот матч. Они понимали, что помочь попасть на сектор гостей им можем только мы. Правда, мы сразу сделали заявление, что на игру попадут только члены фан-клуба. Так что организовать проход удалось для 320 русскоязычных болельщиков.



Сложнее всего попасть на матчи Лиги чемпионов. Неважно, в Киеве или Лиссабоне. Все хотят туда попасть, билетов мало. Условно, на любой другой матч мы можем запросить 30 билетов и наверняка их получим. В случае финала Лиги чемпионов никаких гарантий нет», – говорит Рубен.



Закончив выступление, Бутрагеньо подарил руководителям объединения майку «Реала», подписанную всеми игроками клуба. Рассказывают, что у Fondo Ruso уже есть ретро-мяч «Мадрида» с автографами, но теперь значимых реликвий стало больше. Директору в ответ вручили, разумеется, бутылку водки. И передали несколько подарков для игроков. Во-первых, матрешку Луки Модрича, как лучшего игрока прошлого сезона по версии российских болельщиков. Во-вторых, майку для Серхио Рамоса с принтом, где защитник вытаскивает из шляпы очередной Кубок Чемпионов.

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После приветственного слова удалось организовать фотосессию с легендой «бланкос». Самое удивительное, что все проходило максимально организованно. Никто не кидался на Бутрагеньо с объятиями, не лез вне очереди. Всех быстро построили, и в итоге уложились за 10-15 минут.



По словам руководителей фан-клуба, в Мадриде очень лояльно относятся к иностранным болельщикам и стараются помогать – как минимум билетами. «У нас отношения с клубом давно отлажены. Есть Департамент по работе с фан-клубами, в который мы заранее отправляем заявки, если собираемся на матчи. Они все подтверждают.

Вот такие встречи, как с Бутрагеньо, тоже возможны благодаря клубу. У нас уже была похожая – в 2012 году. Тогда несколько человек удалось в отеле пообщаться с руководством, игроками и главным тренером Жозе Моуринью. Вообще про ту игру помню только то, что было дико холодно. Это была не первая для меня игра «Мадрида», которую видел со стадиона. И тот матч я вообще не понял, что это было. Еще старые «Лужники», в которых не видно ничего. Плюс нас держали час после игры».

Африканцы и таджики – за «Реал»

Во вторник днем перед матчем самих команд прошел еще и матч болельщиков. «Фанаты ЦСКА предложили сыграть с ними, мы вписались. Даже вымпел сделали к этому матчу, чтобы все было по-взрослому», – говорит Рубен. «Армейцы» в итоге выиграли 4:1. А позже победил уже главный ЦСКА. Болельщики мадридцев в основном сосредоточились на гостевом секторе, но симпатизирующие клубу люди были разбросаны по всей чаше.

«Сектор, на который я взял билеты, граничил с гостевым, но ограждений никаких не было, просто стюарды сидели. Я во втором тайме спокойно зашел на сектор к ребятам из Fondo Ruso, пообщался с ними, посмотрел, как у них обстановка. Наш сектор был смешанный, примерно 30х70 в пользу болельщиков ЦСКА.



Со мной рядом сидели африканские студенты, болеющие за «Реал». Недалеко какая-то испаноязычная компания была. Очень колоритная хорватка пришла на сектор в платье с узором из эмблем «Реала». Она живет в Москве, но пришла с флагом Хорватии. Понятно, что были болельщики из Таджикистана со своими флагами и в кепках «Реала».



На гостевом секторе, конечно, подобного не было. Там опытные болельщики мадридского клуба из Fondo Ruso. Знаю, что приезжали со всей России и соседних стран, были люди из Грозного, Баку, Воронежа, Краснодара, Санкт-Петербурга. Был парень из Донецка с татуировками Кубка чемпионов на ногах. Рассказал, что на встрече с Бутрагеньо подарил ему герб клуба, вырезанный из дерева.

Обещали около 150 человек из Испании, но я такого количества испанцев там не увидел. Нельзя сказать, что гостевой сектор был многочисленным, но это нормально для испанских команд – болельщики не очень активно едут на гостевые игры. Но русскоязычные ребята старались и шумели как могли», – рассказывает болельщик «Реала» Хасбулат. По его словам, никаких проблем ни с безопасностью, ни с досмотром у гостевого сектора не было. Фанаты «Реала» вышли со стадиона примерно через полчаса после финального свистка.

«Пошёл мелкий дождик, быстро разошлись по домам все. Но стадион очень понравился, крутая атмосфера. Был на старых «Лужниках», после обновления они очень изменились. Теперь изнутри напоминают миланский «Сан-Сиро». Болельщики ЦСКА молодцы, их команда заслуженно победила. У «Реала» сейчас переходный период, поэтому такие результаты сейчас не расстраивают. Больше расстроило то, что никто из футболистов гостей не подошел к нашему сектору – так нельзя.

Но главное, что мы смогли познакомить много людей, помогли впервые им вживую увидеть мадридский «Реал». Это то, для чего существует Fondo Ruso – сама суть нашей миссии», – говорит Рубен.

Рассуждая об ответной игре, болельщики «Реала» не готовы предположить, сколько людей решит поехать на ЦСКА в Мадриде. Там ждут совсем другого результата, но у «бланкос» все мысли о ближайшем «эль класико». Уже 28 октября «Реал» встретится с «Барселоной» на её поле. И многие планируют поездку на «Камп Ноу». То, что для болельщиков ЦСКА невероятный праздник, для болельщиков «Реала» – обидное недоразумение. И для этого мироощущения им не нужно жить в Испании.