Форма «Локомотива» за последние 15 лет. Выбери лучшую!

Зелёный цвет появился на форме чемпиона России не так уж давно, и за этим стоит трогательная история. Большую часть советских лет «Локо» провёл в красно-белом.

К концу 80-х клуб закрепился в высшей лиге и начал обрастать болельщиками, у которых появился логичный вопрос. Как отличаться от толпы людей в красно-белых шарфах, болеющих за «Спартак»? Ведь за тот клуб в 90-е годы в столице болел чуть ли не каждый второй любитель футбола (по скромным подсчётам).

Тогда же актив движения придумал сразу несколько вариантов, но принял решение отныне продвигать среди болельщиков зелёный цвет. У фанов стали появляться самодельные вязаные шарфы, свитера: всё, что угодно, подчёркивающее новое различие с принципиальным соперником.

Более 10 лет пришлось ждать, чтобы на акцию обратили внимание в клубе. Лишь с 2004-го боссы взяли идею в оборот, и с тех пор на форме появились зелёные цвета. В первый же год в этой форме клуб стал чемпионом, и с тех пор фаны ревностно следят за тем, чтобы зелёный не пропадал с комплектов. Получается с переменным успехом. Впрочем, посмотрите сами.

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