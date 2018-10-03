«Локо» проиграл в Лиге чемпионов аутсайдеру. И теперь сам им оказался

«Шальке» тоже вернулся в ЛЧ

«Шальке» подходил к этому матчу в статусе главного неудачника Бундеслиги. К этому же «титулу» недавно был близок сам «Локомотив» — в своей стране. Но победа в игре с «Ахматом» вернула клуб в верхнюю часть таблицы, а вот немцам даже три очка в последней игре не помогли покинуть зону вылета.

Пять поражений на старте, и «Шальке» — предпоследний в таблице. К матчу с «Локо» немцы проигрывать перестали (спасибо «Майнцу») и к возвращению в ЛЧ уже не были безнадёжными лузерами. В этом турнире «Шальке» в последний раз играл в 2015-м, и то выступление завершилось выездной победой над «Реалом». Хёведес и Нойштедтер тогда провели по 90 минут.

«Локо» играл в ЛЧ первым номером: заскринили?

Да, возможно, никакого сюрприза здесь нет, но непривычно, когда «Локомотив» выходит играть первым номером в важном матче. Тут деваться было некуда: матч с «Шальке» действительно мог решать многое. В паре защитников вышли Хёведес и Кверквелия, а Чорлука снова остался на банке. Вместе с Денисовым.

Хозяева старались создать остроту впереди, и у них это отчасти получалось. До тех пор пока не доходило до завершения. Тогда начиналось ненужное мельтешение и желание довести момент до идеального. В нескольких ситуациях, когда нужно было просто пробить, игроки атаки пытались улучшить момент. В одной из атак мяч всё-таки добрался до Антона Миранчука в выгодной ситуации, но тот по нему не попал. Мяч отлетел к Хёведесу, и он пробил через себя — неудачно.

«Шальке» пытался отодвинуть игру к чужим воротам, и иногда это получалось. Особенно во втором тайме. Другое дело, что эти навалы были не очень изобретательными. Поначалу. Но чем ближе было к концу игры, тем точнее становились удары «Шальке». И одна из атак закончилась голом Маккенни — в самом конце игры. Времени отыграться у «Локо» почти не осталось.

Посещаемость пока стыдная, но это не катастрофа

Полный стадион в Черкизово, к сожалению, не собрался. Некоторые трибуны были откровенно пустыми, но объяснение лежит на поверхности. Геркус летом тоже подумывал о том, чтобы арендовать «Лужники», но, видимо, отбросил эту мысль сразу после жеребьёвки. Мало заинтересованная аудитория обычно идёт только на имена. А уж тем более когда в Москве на неделе две игры, одна из которых — с «Реалом».

«Если не выиграли — всё, жизнь закончилась!» Сёмин философствует перед ЛЧ А главный тренер «Шальке-04» рассказывает, кого может выделить в составе «Локомотива».

Ну честно, кому интересен «Шальке»? Команда стоит на вылет, а на слуху лишь юный талант Эмболо да Коноплянка (только потому что украинец). В будний день при ливне, который шёл весь день, на игру дошли только свои болельщики. Для кого-то стало сюрпризом, что этой аудитории недостаточно, чтобы полностью забить стадион в Черкизово? Клуб на пути к этой цели, но наивно ждать этого уже сейчас.

У стадиона обошлось без рок-звёзд, но даже без громких афиш тут давно прошарили, как создать нужное настроение. Световые пушки пробивали мрачную атмосферу дождя, а привычная долбёжка в тарелки от барабанов заряжала энергией даже в депрессивную русскую осень. На стадионе был классный перф, а немцы, забившие свой сектор, были не тише хозяев.

Антураж был на уровне. С результатом снова провал…