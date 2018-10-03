«Победы в Европе? Что-то пока не получается...»

Второй матч «Локомотива» в ЛЧ поделился на два отрезка. В одном из них трибуны наблюдали за полной сил и желания командой, которая на своём поле намерена взять три очка. Во втором — за тем, как она же тихим темпом упускает преимущество в этой игре. И пропускает решающий мяч, который погрузил «Локомотив» в самый низ таблицы.

«Локо» проиграл в Лиге чемпионов аутсайдеру. И теперь сам им оказался Вряд ли болельщики ждали этого 14 лет.

Оба тренера с подобной оценкой игры согласны. Первым выступил Доменико Тедеско:

— Очень тяжёлая игра. Мы играли на выезде, и «Локомотив» доставил нам много проблем. Это сильный соперник. Они выиграли много единоборств внизу, был отрезок, когда они были лучше, но в конце мы смогли исправиться. Во втором тайме ситуация кардинально поменялась. После некоторых принятых решений я понимал, что мы сможем забить гол.



— Вы были бы довольны ничьей?

— После двух разных таймов у меня смешанные чувства, но потеря очков была бы разочарованием для «Шальке».



— «Шальке» неудачно начал сезон, но победил в последних матчах. Команда набирает форму?

— Надеемся, что «Щальке» продолжит это делать. Постараемся удержать эти результаты. Нужно улучшать игру в обороне, и в атаке. Сегодня у нас это получилось.

Насколько радостным Юрий Сёмин выходил к прессе после матча с «Ахматом», настолько же недовольным он был сегодня после поражения от «Шальке». Уставший и расстроенный он поделился мыслями об этой игре.

— Два разных тайма. В первом имели преимущество и моменты, а во втором «Шальке» перестроил игру, добавил больше агрессии и перехватил инициативу. Мяч, пропущенный со стандарта — наша ошибка. Она привела к поражению.



— В завершении атак «Локо» не хватило хладнокровия, плюс снова пропустили в концовке. С чем связываете потерю концентрации?

— Согласен, что в ключевых моментах нам не хватает концентрации. Почему? Сложный вопрос. Не первую игру мы пропускаем в конце. Будем работать над этим. Концентрации не хватает, когда наступает усталость. Думаю, такие последние 10 минут связаны с этим. Фарфан травмирован, Смолов тоже, практически не было нападающих, способных создать остроту. В то же время «Шальке» не имел таких явных моментов, которые были у нас.

— То, что вам некем было усилить игру, это ключевой фактор?

— Я уже ответил: кроме Жемалетдинова некого было выпустить. Он вышел и сыграл не лучшим образом. Почему не вышел раньше? Думаю, этого времени было достаточно. Нужно было активнее его провести. Добавлю, что эта замена сделана в связи с тем, что у Алексея стали появляться мышечные спазмы.



— Почему вышел Баринов?

— Если бы вышел Денисов, вы бы спросили, почему вышел он. Баринов неплохо провёл две игры, и мы даём ему шанс проявлять себя. К тому же у Денисова была небольшая травма. Каждый предыдущий матч даёт информацию о том, кто будет играть в следующей игре.



— Гилерме виноват в пропущенном мяче?

— Вся команда виновата. Не удержали игрока, причём не самого высокого. Наверное, Гилерме мог выручить. Но мог и не выручить. Мяч был непростой.



В самом конце пресс-конференции один из присутствующих в зале разразился пламенной речью, в которой он назвал главные, по его мнению, причины провала «Локомотива» в этом сезоне.



— Это ваше мнение, — не стал спорить Сёмин.



— Юрий Палыч, я ведь просто хочу, чтобы вы не только в России побеждали, но и в Европе. Вы этого достойны!

— Мы хотим того же… Но что-то пока никак не получается, — закончил свой спич тренер «Локомотива».