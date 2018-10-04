Молодая шпана ЦСКА. Кто эти ноунеймы, победившие «Реал»

Неизвестные факты из биографии малоизвестных новичков ЦСКА (Влашича к этой категории после Англии причислять, пожалуй, поздно).

Кого «Спартаку» нужно опасаться больше, чем лучшего бомбардира РПЛ Никола Влашич гарантированно создаст проблемы красно-белым в дерби.

Родриго Бекао – 22 года

Вообще-то, Бекао – это не имя и даже не фамилия колоритного стоппера ЦСКА. Своим прозвищем Родриго обязан тренеру клуба «Баия» Паулу Салесу. У того все защитники были «беками», а Родриго стал «бекао» благодаря высокому росту: «-ао» — увеличительный суффикс в португальском языке. На русский его кличку допустимо перевести как «защитнище».

«Установка? Не помню...» Новый ЦСКА влюбляет в себя не только игрой Секреты победы над сильнейшим клубом Европы – из первых уст.

Детство мальчика прошло в фавелах родного Салвадора и, как несложно догадаться, было далёким от сытого и беззаботного. Чтобы помочь семье и заработать на карманные расходы, Родриго и маляром подрабатывал, и каменщиком. Друг детства, время от времени звавший будущего «армейца» на «халтурку», по сей день кладёт кирпичи в Салвадоре. А Родриго – уже в Лиге чемпионов. «В моей жизни вообще всё стремительно меняется», — говорит он. И это не преувеличение: вчера сидел на лавке «Баии» — сегодня кроет Бензема.

«Постараюсь не попасть в капкан Луиса Адриано». Бекао — о российском «класико» На лицо суровый, добрый внутри – это про защитника ЦСКА Родриго Бекао.

Яка Бийол – 19 лет

Об уровне известности Бийола на родине исчерпывающе скажет один факт — отсутствие страницы в «Википедии» на словенском языке. Наш болельщик имеет о новобранце ЦСКА ещё более смутное представление. Ничего удивительного: большой футбол в жизни Яки начался совсем недавно. Прежде чем переехать в Россию, уроженец крошечной Вузеницы (меньше 3 тысяч жителей) провёл всего один сезон во взрослом футболе за «Рудар» и 4 игры за словенскую «молодёжку» (победа над Люксембургом, два поражения и ничья).

Немного восполним пробел: Яка – «фан Месси», как он сам себя идентифицирует, а эталонами опорного полузащитника считает Эрика Дайера и Понтуса Вернблума. Вторая страсть Бийола – горные лыжи. В Словении любителям крутых спусков раздолье. Вот только в серьёзных футбольных клубах такие забавы не приветствуются – контракт предписывает ноги беречь.

Арнор Сигурдссон – 19 лет

Ещё один персональный почитатель Лео в команде Виктора Гончаренко. Из культовых персонажей мирового футбола составить конкуренцию Месси в «твиттере» Арнора способен только Озил.



Сам Сигурдссон пока находится только в начале карьерного пути, но кое в чём уже преуспел. Загибаем пальцы: а) в 16 лет дебютировал в чемпионате Исландии; б) поучаствовал в трансферном рекорде «Норрчёпинга» (так дорого – € 4 млн согласно transfermarkt – шведский клуб никого ещё не продавал); в) в 19 лет и 4 месяца стал самым молодым исландским футболистом в истории Лиги чемпионов.

Ильзат Ахметов – 20 лет

Фамилия Ахметова в России довольно давно на слуху – с тех пор как он в 16 лет и 8 месяцев приобрёл статус самого юного дебютанта в истории «Рубина». О скандальном разрыве Ильзата с «Рубином» писалось даже больше, чем о всех спортивных достижениях талантливого хавбека вместе взятых.

Куда менее известно и интересно происхождение игрока. Дело в том, что он – уйгур по национальности. Это один из древнейших тюркоязычных народов Центральной Азии, населяющий преимущественно территорию Китая. Около 50 тысяч уйгуров проживает в Киргизии. Там же, в столичном Бишкеке, и появился на свет Ильзат. Вряд ли в российском футболе найдётся ещё хоть один игрок/тренер, владеющий уйгурским языком.

Иван Обляков – 20 лет

В деревне Вындин Остров на 1153 человека (по состоянию на 2017 год), что в 140 км от Санкт-Петербурга, Обляков уже знаменитость. Известность в масштабах огромной страны Ивану только предстоит приобрести. Стартовая позиция у парня была не самой, мягко говоря, выгодной, но движется он определённо в верном направлении, не позволяя сбить себя с пути трудностям. Чтобы три часа в день трястись в одну сторону ради тренировки (и столько же – обратно), нужно и правда беззаветно любить игру. Обляков с отцом ездил, пока родители не перебрались ради сына в Питер.



Жертва оказалась не напрасной, хотя главной команде города юный полузащитник так и не пригодился – предложения остаться в клубе после тестового сбора «Зенита-2» Иван не дождался. Может, и к лучшему. В «Уфе» он встретил «своего» тренера, который и после повышения о нём не забыл. А Иван не забывает родную деревню: много вам известно игроков РПЛ, проводящих отпуск «на картошке»?