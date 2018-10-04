Nutmeg и absorbing game: англоязычные соцсети – о ЦСКА

Что пишут о туре Лиге чемпионов вообще и победе ЦСКА в частности.

Отмечаем яркую победу ЦСКА и смотрим, как болельщики за рубежом обсуждают самые запоминающиеся матчи Лиги чемпионов. А заодно запоминаем полезные выражения про футбол на английском. Болельщики из онлайн-школы английского языка Skyeng нашли несколько интересных оборотов.

Hit the post — попасть в стойку ворот

“Реал” не забил ни одного гола — хотя пытался очень активно.

To draw — сыграть вничью

“Манчестер Юнайтед” и “Валенсия” разошлись миром, “Реал Мадрид” проиграл “ЦСКА”, а “Бавария” не справилась с “Аяксом” на своём домашнем стадионе. Последние времена грядут, покайтесь.

Defeat — поражение

Кто знает, как всё сложилось бы, не уйди Криштиану Роналду из “Реала” в “Ювентус”.

Stunned — остолбеневший

Не только игроки “Реала” были ошеломлены исходом матча — многие болельщики тоже не ожидали такой яркой победы ЦСКА.

To nutmeg — пробросить мяч между ног

Неймар заслуживает не только “Бронзовой бутсы”, но и “Оскара” — это было понятно ещё на летнем чемпионате мира.

Hat-trick — буквально “трюк со шляпой”

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала оформил хет-трик и помог туринскому клубу разгромить швейцарский «Янг Бойз» со счётом 3:0 в матче 2 октября. Термин Hat-trick появился в XIX веке, когда в 1858 году крикетист Хитфилд Харман Стивенсон прошёл три калитки подряд. Этот трюк так впечатлил поклонников спортсмена, что они скинулись и преподнесли Стивенсону шляпу.

Absorbing — захватывающий

Оба гола Месси в матче “Барселона” — ”Тоттенхэм” получились очень красивыми — и в типичном его стиле. Да и вся игра получилась увлекательная. А всего Месси выдал 5 голов за два матча Лиги чемпионов. С одной красной карточкой Роналду не сравниться.