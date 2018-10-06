«Монако» провалил начало сезона. Что не так с клубом Головина?

После второго подряд поражения в Лиге чемпионов Леонарду Жардим оперативно скорректировал цель на турнир: выйти в Лигу Европы. Учитывая, что в последних восьми матчах у «Монако» шесть поражений и две ничьи, даже эта цель выглядит довольно амбициозно. А если посмотреть на начало сезон в целом, всё ещё хуже: разгром в Суперкубке и всего одна победа в следующих за ним 10 матчах. В чём проблема?

Синдром супермаркета

Год назад «Монако» потерял Мбаппе, Менди, Бернарду Силву и Бакайоко – и не развалился. Сейчас серьёзные деньги принесли только Фабиньо и Лемар, но команды просто нет. Выглядит довольно странно, но этому есть объяснение, если смотреть не только на деньги.

«10 телепузиков и Головин». Фанаты «Монако» боготворят российского футболиста И гадают, что он вообще забыл в Лиге 1.

«Монако» увлёкся продажей. Клуб продал не только звёзд – узнаваемых игроков, которые принесли миллионы, но и менее заметных футболистов, которые иногда были даже важнее.



Сравните этот «Монако» со стартом прошлого сезона. Тогда Жардиму не нужно было время на интеграцию новичков: команда начала сезон с четырёх побед. В четвёртом туре Лиги 1 разгромила «Олимпик» 6:1. В том матча забивали Фалькао (2), Дьякаби, Фабиньо, Глик и Сидибе. С одного взгляда на эти имена многое становится понятно.

«Монако» потерял слишком много. Фабиньо и Моутиньо входили в топ-5 по количеству сыгранных минут, это незаменимые элементы системы. Они давали команде стабильность на протяжении всего сезона. Тот же Дьякаби не сыграл ключевой роли в сезоне, но был в отличной форме осенью. С первых минут против «Олимпика» играли Жорже и Лемар. Добавьте Сидибе, который стал ключевым игроком по ходу того сезона, а первые матчи текущего пропустил. Итого: шесть полевых из десяти. И вратарь: Субашич позже присоединился к команде из-за чемпионата мира и впервые появился на поле только октябре. Слишком много.

Летом «Монако» избавился от многих покупок предыдущего сезона. Возможно, в клубе посчитали, что Жорже, Дьякаби, Бальде, Конголо просто не соответствуют амбициям клуба. В конце концов, игроки, которых купили взамен ушедших, банально дороже: Хенрихс, Аолу, Жеббель (или, по-голландски, Геббельс), Пеле, Шадли и Баррека стоили 100 млн евро. Это даже не говоря про Головина. Но, если новички и лучше ушедших, пока это незаметно.



Пока кажется, что «Монако» просто не попал с очередным набором талантов. Жеббель и Рональ-Габриэль на двоих сыграли 90 минут в чемпионате. У Пеле та же ситуация: один матч с первых минут, и на этом всё. Опытный Шадли, который должен был дать стабильность, не готов играть полный матч.

Новых фамилий столько, что есть риск запутаться. И есть вероятность, что Жардим тоже запутался: в стартовых восьми турах Лиги 1 он использовал 27 игроков. Ненормальное количество. Когда-то давно Моуринью говорил, что на сезон ему нужны 23 игрока, среди которых – ни одного лишнего. Зидан все два с половиной года работы в «Реале» избавлялся от игроков и сокращал обойму, чтобы сделать команду эффективнее. У Жардима в группе уже под 30 человек, и я ещё ничего не сказал о травмах.

Травмы – максимально некстати

Наверняка руководство клуба предполагало, что большой группе молодёжи понадобится время на адаптацию. В конце концов, Аолу, Жеббель и Баррека – не те парни, которые обязаны сразу тащить команду уровня Лиги чемпионов. Но вряд ли кто-то ожидал, что не смогут играть одновременно Сидибе, Йоветич и Рони Лопеш. О роли Сидибе уже говорили, он тоже опоздал с подготовкой из-за ЧМ и пока далёк от себя прошлогоднего. Но всё равно играет, чтобы быстрее набрать форму. Йоветич весной был классическим джокером: выходил на замену и забивал. Лопеш в прошлом сезоне забил 15 раз. Может, в их отсутствие джокером стал бы тот же Жеббель или Пеллегри – но и они получили травмы. Травма Головина ударила по клубу ещё сильнее, мы к этому вернёмся.



В итоге «Монако» играет даже не молодёжью, а просто детьми. Мусса Силла – 18 лет, три раза в старте, Жорди Мбула – 19 лет, три раза в старте, Софьян Диоп – 18 лет, четыре раза в старте. На их фоне выделяются опытом даже Тилеманс, Грансир, Бенассер, Хенрихс. Выделяются, как первокурсники на фоне старшеклассников: ни одному из них нет и 23 лет.

Софьян Диоп, игрок основы: 4 выхода в старте «Монако», 2 выхода на замену Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Вероятно, стратегическая концепция сезона предполагала, что Жардим построит команду вокруг 7-8 опытных игроков плюс 20 подростков, которые чему-то научатся. Хватило затянувшейся адаптации пары новичков и нескольких травм, чтобы концепция развалилась. «Дядьки» Шадли и Пеле в начале сезона не тянут (последний результативно обрезался в дебютном матче), Хенрихс играет не на привычном правом фланге, на на левом. Но главный провал – в полузащите. И теперь мы наконец переходим к теме, из-за которой многие из вас и открыли текст.

Кажется, Головин ошибся адресом. «Монако» застрял в зоне вылета У «Монако» восемь матчей без побед и третье с конца место в таблице Лиги 1.

Что всё это значит для Головина?

Он оказался в сложной ситуации. Летом мы разбирали его европейские варианты, и «Монако» казался лучшим. Он и сейчас лучший – с точки зрения роли, которую Головин может играть в проекте. Потому что в команде, потерявшей одновременно Фабиньо, Моутиньо и Лемара, в полузащите образовался вакуум.

Главное, что нужно знать о «Монако» Это выглядит как идеальный вариант для Головина.

Тилеманс и Аолу – пока не тот уровень, Пеле никогда и не был на таком уровне. Слабая полузащита – главная причина, почему Жардим перешёл по ходу сезона на схему с тремя центральными защитниками. По крайней мере, Жемерсон, Раджи и Глик никуда не делись. Но на них падает ненормальная нагрузка из-за индивидуально слабой игры полузащитников.



Это сложный момент, зато он идеально подходит для Головина, чтобы стать лидером новой команды. Именно лидером, звездой. Потому что Жардим пробует его не только левым крайним в тройке ЦПЗ, но и десяткой. Роль, где можно сосредоточиться на атакующих действиях, быстрее всего принести зримую пользу команде и получить армию фанатов. И заодно привлечь внимание топ-клубов.



В атаке у «Монако» Фалькао, до которого не доходит мяч, и какие-то дети. Против «Боруссии» на замену вышли Мбула и Пеллегри (36 лет на двоих). В предыдущем матче с Фалькао с первых минут играл 18-летний Силла. Да, Головин тоже молод. Но он играл на чемпионате мира и на чемпионате Европы, эта Лига чемпионов для него – четвёртая. Именно он должен брать на себя ответственность. Пока не получается.

Головин выходит в основе и проигрывает. У «Монако» всё плохо Российский полузащитник впервые сыграл за монегасков полный матч.

Трудно сказать, насколько в этом виновата травма, или новая обстановка, или и то, и другое вместе. Головин явно старается: с «Боруссией» сделал три ключевых паса, в прошлом матче, где он играл с первых минут (против «Анже») дважды выводил партнёра на вратаря разрезающим вертикальным пасом – оба раза немного сильно. Неплохо? Да, но недостаточно.

Играя на ключевой атакующей позиции, он совсем не продвигает мяч на дриблинге и слишком избегает борьбы. С «Анже» у него 16 единоборств: среди тех, кто провёл на поле все 90 минут, меньше только у Хенрихса и Жемерсона. За 77 минут с «Боруссией» — 11 единоборств, худший результат, если не считать центральных защитников.



В общем, складывается впечатление, что всё испортила травма: «Монако» отчаянно не хватает игрока, который наладил бы доставку мяча в атаку, пробил сам из-за пределов штрафной и смог бы повторить всё это через неделю и под прессингом. Головин в теории – именно такой игрок.



На практике «Монако» проваливается в центре поля, Фалькао играет без моментов, Жардиму некем усилить игру со скамейки, а в чемпионате клуб отстал от зоны ЛЧ уже на девять очков. В принципе, их можно отыграть, вот только бороться за это придётся с «Марселем» и «Лионом» — там тоже проблемы на старте сезона, но проблемы попроще. И да, ещё один провал в еврокубках – после поражения от «Боруссии» тренер сказал, что «клуб должен попасть в Лигу Европы». Во-первых, туда ещё нужно попасть, а во-вторых, вряд ли с такой постановкой вопроса в клубе согласились бы до старта турнира. Даже если Сидибе и Хенрихс разыграются, Головин начнёт тащить, а Аолу и Тилеманс составят связку в центре, сезон уже не получится назвать отличным. Обозначать борьбу за титул с «ПСЖ» и претендовать на выход из группы в ЛЧ надо в сентябре. Тратить по полгода на то, чтобы превратить выпускной класс в команду, – нормальная бизнес-модель, но точно не модель для топ-клуба. Топ-клубом нельзя быть полгода в году.



Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».