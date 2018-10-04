У «Спартака» есть надежда. Она связана с прошлым сезоном

Пресс-служба «Спартака» абсолютно права: вокруг клуба сейчас столь мощный негативный фон, что на любые, даже не самые значительные, новости большая часть болельщиков реагирует болезненно и выискивает в них повод для новых скандалов.

Вот выясняется, что недавно на базе в Тарасовке состоялось вручение бронзовых наград за прошлый сезон. Всё бы ничего, но медали просто раздали-побросали футболистам без всяких слов и церемонии. А публика, узнав об этом несколько дней спустя, вступила в жаркие споры: а не нужно ли было организовать мероприятие, собрать команду вместе, произнести нужную мотивирующую речь в стиле: «Да, год назад у нас не всё получилось, но это тоже награды. И давайте постараемся сделать всё возможное, чтобы в мае у нас оказался уже другой результат».

Приём багажа. Этот «Спартак» — пустышка Карпин обыграл Карреру, а Аленичев может его уволить. Символично, но даже это уже не поможет.

Вот «Спартак» увольняет диктора стадиона Макса Орлова, который полюбился болельщикам и был частью золотой атмосферы сезона-2016/17. Болельщики узнают об этом от самого Орлова, а объяснение клуба приходит лишь спустя несколько часов. И снова со всех сторон раздаётся ругань.

Вот Каррера сидит растерянным на пресс-конференции перед матчем с «Вильярреалом». По сравнению с его поведением в Вене, где он шутил и смеялся, контраст просто поразительный. Сложно избавиться от грустных предчувствий, что любой матч для него может стать последним. Его фраза про победу ЦСКА над «Реалом» («Мы не умеем обороняться все 90 минут, наши футболисты любят атаковать») опять же приводит к неоднозначному толкованию. Не поймёшь, то ли задёрганный со всех сторон Каррера ревнует к чужому успеху, то ли просто имел в виду философию своей команды.

Каррера: победа ЦСКА над «Реалом»? Мы не умеем обороняться все 90 минут Ответ главного тренера «Спартака» на вчерашнюю победу «армейцев».

Во всём этом информационном потоке сложно выцепить хотя бы какой-то позитив, и совершенно ясно, что сейчас в болезненное состояние погрузилась не только команда, но и клуб. Но вместе с тем не покидает ощущение: если «Спартак» начнёт побеждать, то негатив перестанет возникать на ровном месте. Дело за малым: понять, есть ли надежды не исправление результатов.



Лично у меня – да, есть.

Одна из них, как ни странно, касается опыта прошлого сезона. Тогда как раз в конце сентября – начале октября «Спартак» начал приходить в себя после кошмарного старта. Сначала была вымученная ничья с «Ливерпулем», а потом красно-белые победили в Грозном, и стало понятно, что все основные сложности позади. А впереди был разгром «Севильи» и яркая серия матчей с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА.



Да, у каждого сезона своя история, но здесь важно понять причины: почему год назад всё получилось именно так? Точно знаю, что футболистам в осенний период стало намного легче в физическом плане. Пошли матчи через три дня на четвёртый, закончились интенсивные тренировки, игроки набирали тонус через игры, а в коротких паузах между ними только восстанавливались. На первый план вышел класс исполнителей, а он у «Спартака» был высоким.



Высокий он и сейчас – кто бы что ни говорил. Номинальной мощности состава должно хватать на чемпионат и не самую грозную группу Лиги Европы.



Вторая же причина надеяться на улучшение ситуации завязана на предыдущей игре с «Ростовом». Она вышла неудачной и по игре, и содержанию, но Каррера переходом на 4-2-3-1 показал, что готов слушать футболистов, отступить от жёсткой и сложной для постановки структуры 4-3-3 и довериться импровизированному стилю в атаке. В воскресенье мы увидели гораздо больше смещений полузащитников и нападающих в «чужие» зоны. Пока – безрезультатных, но необходимо делать ссылку на адаптацию. Не так просто с листа выдать содержательный футбол в структуре, которую игроки уже успели подзабыть даже на инстинктивном уровне.

Терри вряд ли понравилась игра «Спартака». Падение Карреры продолжается Закон бывших снова сработал: Зуев забил родному клубу и обеспечил «Ростову» победу.

Никто не знает, что Каррера придумает на этот раз, но есть надежда, что загонять игроков в узкие рамки (а многим это не очень нравится) он перестанет. Первый шаг Массимо сделал.



Главное же сейчас – это не игровой тонус и не возвращение старой формации, а психология. Давно уже пора понять, что любой клуб, где игроков противопоставляют тренеру (и наоборот), где один полностью прав, а другие — категорически виноваты, обречён на неудачу. Болельщикам мыслить такими категориями ещё позволительно. Людям внутри коллектива – ни в коем случае.



Джикия в последнем интервью коллегам произнёс на правах капитана важные слова: «Каррера – наш тренер, мы ему полностью доверяем».



Если это действительно так, то «Спартак» обязательно выберется из нынешней ситуации.