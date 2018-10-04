Один из них играет в форме «Уотфорда», с другим побоялся сыграть Мхитарян.

Участники Лиги Европы, о которых вы почти ничего не знаете

«Аполлон» Л (Кипр)

Об этом клубе вы точно слышали, пусть сейчас он не на слуху. Один из визитов «Аполлона» в Россию закончился вот таким твитом московского «Локомотива».

Но были и приятные воспоминания. Именно этот клуб уступил нашей «Сибири» в 2010-м. В последние годы он регулярно играл в Лиге Европы. И регулярно не мог пройти стадию группового этапа.

«Аполлон» исторически выступает за воссоединение с Грецией, поэтому его цвета — бело-голубые. Несложно догадаться, что клуб назван в честь древнегреческого Бога. Может, это он оберегал ворота команды в недавней игре с «Лацио».

«Яблонец» (Чехия)

За более 70 лет существования чешский клуб впервые сыграет на групповом этапе еврокубков. Тем не менее есть несколько причин, по которым российскому болельщику этот клуб может быть известен. Во-первых, там провёл много лет Томаш Чижек. Во-вторых, в «Яблонце» какое-то время играл Вячеслав Караваев и забивал вот такие голы.

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В этой же команде играл Давид Лафата, который провёл почти полсотни матчей за первую сборную Чехии. Да и сейчас в составе есть футболист, известный широкой аудитории. После долгих лет в «Шахтёре» сюда перешёл Томаш Хюбшман.

АЕК (Кипр)

Этот кипрский клуб, как и «Аполлон», принёс много боли российским болельщикам. Та самая победа над «Спартаком» во многом предопределила всё, что случилось с московским клубом в последние годы. Уже на следующий день после той игры Аленичев покинул команду, а боссом стал Массимо Каррера.

У самих киприотов сказка закончилась уже в следующем раунде, в котором клуб уступил чешскому «Словану». В этом году он впервые за семь лет пробился в групповую стадию. В остальном, из интересного у АЕКа разве что логотип. На нём изображён адмирал Кимон, чей жизненный путь был куда эпичнее, чем у этого футбольного клуба.

«Ворскла» (Украина)

В прошлом году клуб повторил свой лучший результат в истории украинской лиги, взяв бронзу. Но так уж вышло, что в этом сезоне он больше мелькает в нефутбольных историях. Слышали, что Adidas уличили в том, что компания поставляет некоторым командам одинаковые формы? Сходство нашли как раз у «Ворсклы» — в таком же комплекте выступает английский «Уотфорд».

А недавно «Ворскла» вляпалась в историю с болельщиками, которые пришли на домашний матч в футболках с Адольфом Гитлером. В клубе сочли ситуацию провокацией и теперь пытаются снова настроиться на футбол. Это объяснимо: по меркам Лиги Европы они попали в группу смерти. В первой игре было поражение «Арсеналу», а впереди встреча со «Спортингом». И со следующей командой из этой статьи.

«Карабах» (Азербайджан)

«Карабах» стал первым клубом из Азербайджана, который пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. Это случилось лишь в прошлом году. Можно сказать, что эти парни лишили «Атлетико» места в плей-офф ЛЧ, оба раза отобрав очки в очных встречах. В этом году финал турнира пройдёт в Баку, но «Карабах» покинул его на ранней стадии. Теперь играет в Лиге Европы — в компании лондонского «Арсенала».

Сегодняшняя игра с «канонирами» имеет свой подтекст — в Азербайджан не решился приехать Генрих Мхитарян, родившийся в Армении. Решение объясняется «соображениями безопасности»: в отношениях стран глубокий кризис (не будем начинать эту сложную тему).

Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с «Карабахом» из соображений безопасности

Если о хорошем, успехи клуба привнесли в еврокубки свой колорит. Одна только местная версия гимна ЛЧ чего стоит.

P.S. Отдельно отметим венгерский «Види». Присутствие в этом списке клуба Хусти, Лазовича и Миланова обусловлено просветительскими целями. Дело в том, что этим летом он сменил название. Раньше назывался «Видеотон», и это он играл с «Реалом» в финале Кубка УЕФА в 1985-м.