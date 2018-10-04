Лунёв и Кокорин вытащили худший матч «Зенита» в сезоне. Сменщик Акинфеева хорош!

Кажется, даже в Минске «Зенит» не позволил создать так много.

«Ложная девятка» по воле… травм

Тёплые дни стремительно покидают Северную столицу, словно туристы, прилетевшие исключительно ради чемпионата мира. В день матча «Зенит» – «Славия» было всего около пяти градусов. Сегодня впервые в сезоне приняли решение играть с закрытой крышей на стадионе «Санкт-Петербург».

Заболеть не только футболом в начале октября проще простого. Вот и полузащитнику «Зенита» Клаудио Маркизио не повезло: новичок из «Ювентуса» пропустил игру с чехами из-за простуды. Других потерь, кроме давно травмированных Юрия Жиркова и Кристиана Нобоа, лидер Премьер-Лиги не имел. Зато у «Славии» целый букет травм: в Петербург не прилетели семь игроков, включая ключевого полузащитника Яна Сикору и двух нападающих, разделивших в прошлом сезона второе место в списке лучших снайперов чешской лиги – Милана Шкоду и Станислава Тецля. Их готовы заменить здоровые Мурис Мешанович и Петер Олайинка, однако первый не заявлен на ЛЕ, а второму отказали в российской визе. Главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовски вынужденно сыграл с «ложной девяткой» – Яном Матоушеком.

Крот из мультфильма на поле «Санкт-Петербурга»

«Зенит» начал матч очень спокойно, без зачастую свойственного хозяевам эмоционального всплеска на первых минутах. Игроки хозяев как будет специально предлагали зрителям переместить фокус внимания с футбольного поля на фан-сектор сине-бело-голубых. Там было на что посмотреть. Фанаты подготовили крутой баннер, перед которым вдруг появился «из-под земли» крот в форме «Славии». Удачная шутка на тему известного чешского мультфильма. Ещё самые горячие поклонники петербургского клуба дали понять, что не приветствуют третий комплект формы команды. Фиолетовая надпись на белом фоне гласила: «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

Чехов перфоманс россиян не смутил. «Славия» не собиралась отходить от своего атакующего стиля, стремилась играть так, как привыкла в чемпионате страны. Владела мячом, смело шла вперёд. В первом тайме гости были ближе всего к голу, когда Мирослав Стох отважился на удар из-за штрафной и сотряс перекладину. Похоже, голкипер Андрей Лунёв не ожидал такого решения от вингера сборной Словакии. Перед перерывом Лунёв вытащил непростой мяч – бил как раз «фальшивый» форвард Матоушек.

Брак «Зенита»

«Зенит» в первом тайме уступил «Славии» как по владению мячом (49% против 51%), так и по ударам (3:8, в створ – 0:4). У команды Семака был большой брак из-за спешки и суеты, почти отсутствовало слаженное взаимодействие игроков на скорости. Кто-то на трибунах даже встретил свисток на перерыв свистом.

В составе хозяев тоже пытался «зажигать» вингер сборной Словакии – Роберт Мак. Он действовал против не особого надёжного левого защитника «Славии» Яна Боржила, который в товарищеском матче Россия – Чехия «привёз» пару голов. В частности, Боржил организовал пенальти в свои ворота, сфолив на Антоне Заболотном. Однако кроссы от Мака и с другого фланга прерывались защитниками «Славии».

Несколько фирменных «радиоуправляемых» передач выдал Леандро Паредес. Так «Зенит» создал самый опасный момент, когда Артём Дзюба сбросил мяч, а Паредес вывел к воротам Эльмира Набиуллина. Левый защитник пробил мимо цели. Кроме того, однажды зенитовцы просили пенальти, указывая судье, что случился фол при угловом. Не ошибся ли судья?

Гол Кокорина!

Начало второго тайма стало продолжением первого – соперники как будто и не уходили в раздевалки! Лунёв дважды выручил «Зенит» после ударов Стоха и Матоушека. Хозяева зевали контратаки, защитники лидера Премьер-Лиги давали обыгрывать себя один в один. Второй матч подряд команду Семака не узнать. Неужели победа над действующим чемпионом «Локомотивом» так расслабила футболистов? Между тем, промах Матоушека стоил ему места на поле. Роль «ложной девятки» перешла к заменившему его Александру Балутэ, чей рост всего 166 см. Стало опаснее.

«Славия» выигрывала эпизоды. Каждая следующая её атака казалась страшнее предыдущей – Семак отреагировал на происходящее двойной заменой, бросив в бой Далера Кузяева и Александра Кокорина. Помогло. Правда, сперва Кокорин промахнулся из убойной позиции после скидки от Дзюбы, но на 80-й минуте восстановившийся от травмы форвард сделал, что должен. Таких свободных зон ему, конечно же, оставлять нельзя. Игра «Зенита» усыпила оборону чешских красно-белых.

В концовке нервов было меньше. Чехи подустали. Петербуржцы выиграли, хотя «Славия» перебила хозяев в три раза. Здорово, что команда Семака взяла очень важные три очка. Но «Зенит» должен прибавлять в качестве игры и возвращать кураж.