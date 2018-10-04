Кокорин: почему забил? Лео отдал мне шикарный пас

Александр Кокорин не ждал, что будет столько играть, а Мирослав Стох встретил в Петербурге того, кого не видел 10 лет.

Игроки «Славии» говорили после матча в Петербурге больше, чем зенитовцы. Кажется, чехи чувствовали себя победителями. Пусть не по счёту, но по игре. Из хозяев вообще остановился перед камерами и микрофонами только один Александр Кокорин. А вот Артём Дзюба стал автором ноу-хау, придумав новый способ отказаться от послематчевого комментария. Центрфорвард выходил со стадиона с сыном и, улыбаясь, кивнул на ребёнка: «Ребята, извините, уже десять часов, ему спать пора!». Бранислав Иванович и Александр Анюков пообещали, что спикером будет Кокорин. Не обманули.

— Тяжело сказать, почему, но мы реально не очень хорошо играли, – признался автор единственного гола в матче. – Может, всё-таки усталость сказывается. Много игр у ребят. По-моему, уже 16-17-й матч. У сборников вообще тяжёлый режим. Не знаю, каким чудом надо восстанавливаться. Бывают и такие матчи. С «Анжи» тоже было непросто: вели и обидно проиграли. Сегодня многое не получалось, а победа очень важная.

— Было особое желание реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Анжи»?

— Да, дома мы всегда хотим хорошо играть. В любой день приходит не меньше 40 тысяч болельщиков. Очень важна поддержка как раз в такие моменты, когда у команды не всё получается.

— Вы сперва не использовали отличный момент, а потом забили. Что скажете об этих двух эпизодах?

— Может, какая-то самоуверенность была в первом моменте. Я хорошо видел ситуацию и то, что мяч ко мне прилетит. Думал, спокойно забью. Но либо я плохо принял, либо мяч так отскочил под левую ногу. Я-то хотел бить с правой. Наверное, нужно было лучше сохранять концентрацию в том эпизоде. В голевой атаке Лео (Паредес) отдал шикарный пас в свободную зону. Просто требовалось попасть мимо вратаря.

— На «Краснодар» ещё остались силы?

— Повторюсь, каждая игра сейчас очень тяжёлая. Но «Краснодар» тоже сегодня играет. Поэтому легко ни нам, ни им не будет.

— Уже почувствовали, что набрали форму?

— Нет, ещё впереди очень много работы. Благодарен тренерскому штабу, что для меня вообще находят время. По полчаса играю уже третью игру. Не ожидал этого. Потихоньку набираю.

Лунёв и Кокорин вытащили худший матч «Зенита» в сезоне. Сменщик Акинфеева хорош! Кажется, даже в Минске «Зенит» не позволил создать так много.

Представители СМИ пожелали Кокорину удачи – форвард поблагодарил их, поднял и вернул чью-то упавшую ручку и пошёл к выходу. Его сменил Мирослав Стох. Пресс-атташе «Славии» оказался милым человеком. Пообещал, что организует интервью вингера сборной Словакии, а потом даже попросил звезду команды встать поудобнее для журналистов.

— К сожалению, иногда и лучшая команда проигрывает, – начал беседу Стох, который нанёс несколько опасных ударов и был очень близок к голу. – Результат немного несправедлив. Но иногда в футболе бывает и такое. Думаю, сегодня мы показали качественный футбол. Сыграли очень хорошо, просто не забили. Надеюсь, в следующий раз реализуем моменты.

— Вам тоже не везло. Почему?

— Я пытался бить с дистанции. Всегда так делаю, а в игре с «Зенитом» имел даже больше возможностей, чем обычно. Если бы попал в первом тайме не в перекладину, а в цель, то результат был бы другим.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Стадион просто невероятный! Очень красивый. Мне понравился играть здесь.

— «Зенит» после такой игры можно считать фаворитом группы?

— (После паузы.) Ну… Вы знаете, «Зенит» – топ-клуб. Не только в России, а ещё и по европейским меркам. Думаю, наша группа очень сложная. На бумаге «Зенит» – самый сильный. Тем не менее мы показали, что способны быть лучше этой команды.

— Сегодня вы встретились с партнёром по сборной Словакии Робертом Маком. Обсуждали игру? Может, обменивались шутками по поводу встречи?

— Да, мы немного пообщались перед матчем, а после игры поговорили уже обо всём. Мы что-то давно не виделись. Приятно увидеться с Маком.

— По ходу матча вы общались и с Браниславом Ивановичем, с которым пересеклись в «Челси»?

— Да, чуть-чуть. Я его поприветствовал. Мы не виделись лет десять!

— Он всё так же хорош на футбольном поле?

— Конечно! Почему нет? (Смеётся.)

— Иванович уже не молод…

— Некоторых игроков годы не берут.