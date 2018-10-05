«Спартак» жив. И это главное

Проплешины

Первое впечатление от этой игры – большое количество свободных мест. Их оказалось очень много. Билеты оставались в свободной продаже вплоть до стартового свистка. Полностью пустовал верхний ярус трибуны Dза воротами, хватало проплешин и на центральных секторах.



Можно сколько угодно говорить о плохих последних результатах, наступивших осенних холодах и слишком позднем начале. Все это действительно правда, но еще сильнее людей отпугнули высокие цены на билеты. И слабая для еврокубков посещаемость, если говорить откровенно, прогнозировалась еще неделю назад.

Жаль. В прошлом сезоне «Открытие Арена» наматчах с «Ливерпулем», «Севильей» и «Атлетиком» была совсем другой. В перерыве фанаты вывесили на несколько секунд баннер с фамилией коммерческого директора клуба («Атаманенко, родной, почему тикет такой дорогой»), правда, быстро свернули его обратно.

Игнатов

«Спартаку» было невыносимо тяжело. Казалось бы, в чрезвычайно сложных ситуациях, когда черную серию срочно нужно заканчивать, на выручку может прийти опыт отдельных игроков, которые поведут за собой молодежь. Но Каррера решил иначе. Он еще сильнее искусственно омолодил состав, выпустив с первых минут Игнатова. Это центральный полузащитник 2000 года рождения, прежде выходивший только на замену в играх с «Рапидом» и «Вильярреалом».



Полноценный дебют Михаилу не удался. Он совсем растворился на поле (16 передач за 68 минут – меньше всех в команде), с его ошибки у чужих ворот стартовала первая голевая атака «Вильярреала», а во втором тайме при 1:2 юный хавбек не смог забить в упор после скидки Зе Луиша. Критиковать Игнатова не за что – на его месте, когда у команды все плохо, растерялся бы почти каждый. Главный вопрос: почему Каррера решил, что именно молодые могут выручить в трудную минуту.

У «Спартака» есть надежда. Она связана с прошлым сезоном Пытаемся найти хотя бы что-то хорошее в ситуации, в которую угодили красно-белые.

Минорное начало

В стартовом составе «Вильярреала» не оказалось Бакки и Касорлы – самых, пожалуй, известных в России футболистов. Ничего выдающегося испанцы не показывали. Как и ожидалось, они отказались от контроля и сделали ставку на быстрые атаки после перехватов и поиск чужих ошибок.



Уже в дебюте «Спартак» пропустил. После разрезающей передачи из опорной зоны Рассказов и Боккетти вдвоем ничего не смогли сделать с Токо Экамби, тот убрал обоих на замахе и пробил в верхний угол. Максименко дотянулся до мяча, но лишь перевел его в верхний угол, а не в сторону.

Пенальти!

Красно-белым потребовалось время, чтобы прийти в себя. Удалось только к 30-й минуте, начиная с которой команда Карреры стала оказывать давление на чужие ворота, провела две опасные атаки (Комбаров не смог обработать мяч, а у Зобнина не получился удар из зоны подбора), а потом заработала пенальти.



Да, с 11-метровым немного повезло – мяч попал в руку Сансоне на самой линии штрафной после обычного и, скорее всего, неопасного навеса Ломовицкого. Но и свалившимся с Луны подарком его назвать нельзя, поскольку к тому моменту «Спартак» пришел в себя.

Исполнять удар вызвался Зе Луиш. Получилось удачно, и концовка тайма подарила надежду.

Каррера: победа ЦСКА над «Реалом»? Мы не умеем обороняться все 90 минут Ответ главного тренера «Спартака» на вчерашнюю победу «армейцев».

Бразильский плеймейкер

Начало второй половины эту надежду на какое-то время отняло. Фернандо чудовищно, на ровном месте и даже без серьезного давления со стороны соперников, скинул мяч в свою штрафную и тем самым выдал голевую передачу на Форнальса.



Казалось, после такого удара судьбы «Спартак» уже не встанет. Когда угодно – но только не сейчас. Не в том он нынче состоянии и настроении.

Вот это концовка!!!

Но когда команда опустилась на дно, она вдруг начала от него отталкиваться. Стиснула зубы и побежала. Очень помогли ей и Ташаев с Ханни, вышедшие на замену и привнесшие тот самый необходимый опыт.



Сначала красиво головой забил Мельгарехо. Стадион погрузился в экстаз, но буквально на пару секунд – ассистент арбитра поднял флажок. Как же обидно!



Однако и после этого «Спартак» не сломался. Концовка матча превратилась в что-то невообразимое. Сначала выше всех выпрыгнул и оформил дубль Зе Луиш, а потом Мельгарехо добил мяч в сетку после удара Ханни в штангу.

3:2!!!

Жаль, что победу удержать не удалось. В компенсированное время навал «Вильярреала» привел к еще одному пенальти, и Касорла сравнял счет, после чего судья сразу свистнул об окончании матча.



Но ничего страшного. Главное, что «Спартак» показал, что он действительно просыпается. Готов биться и идти дальше. С этим тренером. Ведь проще всего сегодня было просто опустить руки и сдаться. С таким настроем и игрой, как во второй половине второго тайма, у команды все еще наладится.