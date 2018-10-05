Забудьте ничью в Москве! «Краснодар» прикончил «Севилью» голом через себя

К игре с «Краснодаром» испанцы подходили в пугающей форме. В Лиге Европы «Севилья» шагала аж со второго квалификационного раунда и до сих пор одержала семь побед подряд. С разницей мячей 22:2!

Если кто-то уже готовится философствовать про слабых соперников, полегче: с Ла Лигой дела складываются не многим хуже. Последние пару недель команда Пабло Мачина побеждает и там, а в игре с «Реалом» его парни накидали Мадриду побольше, чем ЦСКА.

Впрочем, если считать забитые мячи, «Краснодар» тут в не меньшем порядке. Обойдёмся голыми фактами: больше него в России забил только «Зенит». «Севилья», кстати, по этому показателю в Испании тоже вторая — сразу после «Барсы». Путём нехитрых вычислений можно понять, что команды подошли к очной встрече в очень правильный для себя момент. Лучший для рубки за первое место в группе.

Это было очень круто!

Уже на самом старте игры защитник «Севильи» привёз момент у своей штрафной. Классон перехватил обрез и красивым ударом задал настроение этой игре. Дальше больше — только за первый тайм «быки» несколько раз попадали в верхний каркас ворот. Соперник огрызался, но ничего критичного не создал. Тем обиднее было видеть нелогичный пропущенный мяч в самом конце первого тайма.

Очень хорош был Классон. Постоянные открывания за спины напомнили лучшие матчи Смолова прошлых сезонов, и в какой-то момент чуть ли не каждая атака шведа завершалась опасным моментом (без перекладины снова не обошлось). «Севилью» нужно было дожимать, и Мусаев это понимал. Выход Перейры выглядел рискованно, но он сработал. Чуть ли не в первой атаке он завершил атаку аккуратным ударом в створ. А потом устроил такое, что в пору было как следует протирать глаза.

«Краснодар» навалился на ворота «Севильи» и душил её до победного. Та растерянность, которая читалась в глазах испанских болельщиков, была абсолютно понятной. Наверное, в победе нашей команды уже сомневались немногие, но чтобы всё закончилось так…

Вышедший на замену Окриашвили после скидки Классона зарядил через себя и вывел команду вперёд. Вскоре раздался свисток, и после бурных празднований грузин в прямом эфире давал флеш-интервью, которое слушал весь стадион. «Всё благодаря вам», — благодарил он публику под всеобщие овации. В карьере футболиста в Краснодаре всего несколько мячей, и уже два — ударом через себя!

Промес, ау!

К Лиге Европы «Севилья» прилично перетрясла состав. И если с защитой изменение было всего одно, созидательная группа была обновлена почти целиком. Ничего нового, в матче со «Стандартом» на поле тоже были игроки из ближайшего резерва. Уже сейчас можно говорить, что к их числу относится голландец Промес.

Одна из самых дорогих покупок в истории клуба пока не принесла ему ни единого гола. «Он играет на фланге», — объясняет статистику главный тренер. Тем временем испанские телевизионщики будто бы откровенно издеваются над «баночником» (см. скрин трансляции матча с «Реалом»).

Возвращение в Россию не вдохновило Промеса на большие свершения: ничем особенным он не отметился. Ну, если не считать таковым редкий удар, угодивший в защитника. Был ещё полумомент во втором тайме, но от Квинси явно ждут большего. Даже свой редкий матч в основе он провёл не полностью.

Квинси уехал расти, но сегодня он был на стороне худших. Завтра всё может вернуться в привычное русло, но эта неделя — неделя футбольной России, которой Испания снова не ровня. Просто наслаждайтесь.