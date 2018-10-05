«Если я пока ещё тренер «Спартака», значит Федун в меня верит»

На пресс-конференции после драматичной встречи со «Спартаком» главный тренер «Вильярреала» Хавьер Ревилья Кальеха выглядел сдержанно счастливым.

— Как оцениваете вторую ничью в Лиге Европы подряд?

— Мы заработали одно на выезде. Команда сделала хорошую работу. Дважды счёт на табло заставлял нас волноваться. Особенно тяжело было, когда мы пропустили третий мяч. Но мы отыгрались, и я доволен игрой.

— Чего не хватило команде?

— Наши игроки порой действовали слишком спокойно. Не хватило работы, было оставлено много пространства. Игроки должны учиться и работать, чтобы не допускать ошибок. В свою очередь мы смогли воспользоваться свободными пространствами соперника. Игру можно оценить как несколько сумасшедшей, мы не на это рассчитывали.

— Сложилось впечатление, что после голов команда откатывалась, хотя хорошо атаковала.

— Не могу сказать, что я полностью согласен. Конечно, в некоторых моментах игрокам не хватало мастерства. Команда больше контролировала мяч, но могла лучше сыграть. Мы допустили ошибки, позволили атаковать сопернику, но последние минуты «Вильярреал» провел хорошо.

У «Спартака» есть надежда. Она связана с прошлым сезоном Пытаемся найти хотя бы что-то хорошее в ситуации, в которую угодили красно-белые.

— К чему обязывает третье место в группе?

— Мы должны понимать, что все зависит от нас. Она обязывать нас побеждать и не разбрасываться очками.

— Как оцените выход Касорлы?

— Потрясающе талантливый футболист. То, что он смог вернуться после двух лет вне игры, о многом говорит. Он опытный игрок, и Касорла может помочь команде, а мы – ему.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера разделял настроение своего испанского коллеги.

— Вам, как и Федуну, эта игра понравилась больше всего в этом сезоне?

— Да, я согласен с ним. Ребята провели отменный матч против качественной команды. Мы дважды проигрывали по ходу игры, но сумели сравнять счёт и вырваться вперед. Команда отдала всё. Жаль было пропустить гол, когда дополнительное время уже истекло. Обидно именно за это, потому что ребята заслужили победу. Они отдали душу, отдали всё, что у них было.

— Федун сказал, что больше не хочет ни в кого верить, только в итоговый результат. Чувствуете ли его доверие?

— Это хороший вопрос. Если я пока еще тренер «Спартака», наверное, он верит в меня и в то, что я смогу что-то сделать с командой. Я всегда отношусь позитивно.

«Спартак» жив. И это главное Красно-белые упустили победу над «Вильярреалом», но этот матч должен помочь команде перевернуть ход сезона.

— Вы обратили внимание на информацию, что боссы «Спартака» обсуждают ваше будущее?

— На данный момент я тренер «Спартака». Я выполняю свой долг и ни к чему не прислушиваюсь. Само собой, результаты для руководстваважны. Сегодня мы играли с вратарем и защитником 98-го года рождения и полузащитником 2000-го года рождения. Думаю, это говорит, что я стараюсь выстраивать некое будущее в «Спартаке».

— В раздевалке чего больше: позитива или негатива?

— Команда была расстроена из-за третьего пропущенного гола. Я поздравил ребят и хочу сделать это публично. Они отдавались на 300 процентов: что ветераны, что молодые. Это моя команда, и именного этого я хочу от них. Я горжусь тем, что они сегодня сделали.

— Соперник позволял играть «Спартаку». Нет ощущения, что команда провела во втором тайме более удачную игру, в том числе благодаря вашим заменам?

— Безусловно, второй тайм был лучше. Мы воспользовались моментами, было больше пространства, игроки поняли, что можно действовать. Замены помогли, но для этого они и существуют. Каждый матч отличается от предыдущего.

— Насколько сыграл роль обмен флангами Ломовицкого и Мельгарехо?

— И тот, и другой – левши, они могут меняться флангами. Нет особой разницы, оба игрока, играя справа, могут смещаться в центр, а справа – навешивать. Ташаев, выйдя на поле, слева мог заужать и пробивать с правой ноги.

— Насколько для вас важна Лига Европы, учитывая, что вы выпускаете 4 молодых игрока, но перелом возникает с выходом Ханни?

— Конечно, этот турнир важен. Через два дня мы играем в Красноярске, это пятичасовой перелет. Надо всё учитывать, а молодой игрок скорее восстановится. Я ставлю молодых, потому что они готовы, а не потому что не придаю значения Лиге Европы.

— Почему Глушаков не работает с основой?

— Ответ будет, когда придёт момент.

— Насколько имеют смысл диалоги с судьей, когда вы сказали, что команды переиграли 40 лишних секунд?

— Я выразил мысль, что, когда в дополнительное время нет замен, оно должно закончиться вовремя. Если вам интересно, почему судья так решил, спросите его. Мы позволили нам забить.Гол случился из-за нашей ошибки, а не из-за судьи.

— Рауль Рианчо по ходу первого тайма несколько раз эмоционально кричал игрокам, даже бросил бутылку с водой. Как распределяются ваши обязанности по ходу матча?

— Рауль – мой помощник. Во время игры, если я не замечаю нюансов, он мне подсказывает. Вместо двух глаз у нас четыре. Если я чего-то не замечаю в защите, следя за атакой, он мне подсказывает.

— Почему передумали выпускать Попова?

— Хотелось усилить центр после забитого мяча. Я хотел выпустить его вместо Мельгарехо. Попов является разумным парнем, и он понял, почему так произошло.