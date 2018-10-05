Что случилось в Лиге Европы, кроме матчей российских команд

«Ворскла» гениально проиграла

Три последних домашних матча «Ворсклы» – три победы. Всё благодаря автоголам соперников в самой концовке. Во втором туре всё это вернулось украинской команде в игре против «Спортинга». «Ворскла» вела 1:0 начиная с 10-й минуты встречи. И получила два гола в добавленное время. Главного тренера лиссабонцев Жозе Пезейру хвалим за удачную замену: победный мяч забил вышедший на поле во втором тайме Жоване Кабрал. Говорить о том, что «Спортингу» повезло, можно лишь с натяжкой: гости невероятно доминировали на поле и только чудом не забили раньше. Одна только статистика ударов: 18-4 в пользу португальцев.

Мората забил победный за «Челси»

История Альваро Мораты в «Челси» получается крайне неоднозначной. Испанский форвард то ищет себя, то приносит пользу без голов, то борется с невезением. Свой первый мяч в сезоне нападающий забил только сейчас – в ворота венгерской команды «МОЛ-Види». Все ожидали, что Маурицио Сарри выпустит на Лигу Европы второй-третий состав, но получился скорее полуторный. Из тех, кто играл с «Ливерпулем» в выходные, вышли Кепа, Виллиан и Ковачич. Плюс Кристенсен, Кэйхилл, Фабрегас, Мората, Педро – их тоже странно считать дублёрами.



Но выноса венгерского клуба не получилось. Понятно, что «МОЛ» (или «Види») в основном занимался тем, что сидел у своих ворот всей командой. Но у гостей были контратаки и желание забить. Во втором тайме спасать ситуацию вышел даже Азар, но победу принёс Мората. По ходу матча Альваро несколько раз невероятным образом прощал соперника и свой гол точно заслужил. В Лиге Европы «Челси» идёт в режиме минимализма: две победы по 1:0.

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Кариус опять привёз

Если вдруг вы потеряли Лориса Кариуса, то знайте: он сейчас обитает в «Бешикташе». Совсем недавно он дал интервью, в котором объяснил свой уход из «Ливерпуля» и в очередной раз вспомнил финал Лиги чемпионов против «Реала». «Со стороны могло показаться, что мой уход стал бегством из «Ливерпуля». Это не соответствует действительности. У меня отличные взаимоотношения со всей командой. Что до Рамоса, то он не извинялся передо мной за то столкновение в финале. Только ему известно, делал ли он это специально. Тот эпизод нарушил моё зрение, это доказанный факт – иначе я не пропустил бы тех мячей», – оправдывался кипер.

Окей, Лорис. Тогда, очевидно, в игре против «Мальме» Рамос вновь оказался на поле. Или последствия того столкновения с защитником сказываются до сих пор. Голкипер пустил себе за спину мяч после навеса практически с нулевого угла. Кажется, даже сам футболист «Мальме» не сразу поверил в происходящее. «Бешикташ» в итоге проиграл 0:2. И за это Серхио Рамос, конечно же, тоже не извинится.

«Спартак» жив. И это главное Красно-белые упустили победу над «Вильярреалом», но этот матч должен помочь команде перевернуть ход сезона.

«Айнтрахт» вынес «Лацио»

Немецкая команда очень уверенно стартовала в Европе, набрав шесть очков за два первых тура и возглавив свою таблицу. Перед матчем с «Лацио» болельщики «Айнтрахта» подготовили невероятный перформанс на несколько трибун.

По идее, футболистов из Рима сложной атмосферой на стадионе не удивить, но «Лацио» выглядел вяло. Уже на 4-й минуте гости пропустили, а к перерыву остались вдесятером и с отставанием в два мяча. Общий итог 4:1 в пользу «Айнтрахта» и два удаления у «Лацио». У Симоне Индзаги это второе поражение подряд после неудачи в дерби с «Ромой».

У французов вышла ужасная неделя

Только «ПСЖ» удалось победить за три игровых дня еврокубков. «Монако», «Лион», «Бордо» и «Марсель» благополучно потеряли очки. Для нас это важно исключительно с позиции расположения в таблице коэффициентов УЕФА. И эта неделя позволила ещё больше сократить отставание от Лиги 1: у нас сразу три победы.



Громче всех опозорился, конечно, «Марсель». Парни приехали на Кипр, где к середине второго тайма обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. Но за оставшееся время местный «Аполлон» расправил плечи не хуже атланта. Киприоты отыграли два мяча и не позволили «Марселю» уйти на второе место в группе.