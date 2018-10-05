Федун, Фернандо и Боккетти объясняют 3:3 с «Вильярреалом»

Странный матч выдал «Спартак». С одной стороны, потерял победу на последних секундах. С другой – игра была уже далеко не такой беспомощной как в предыдущих встречах. Вот и владельцу «Спартака» Леониду Федуну понравилась.
– Игра впечатлила? – первый вопрос Федуну после матча.
– Хорошая получилась. Единственная игра в сезоне, которая понравилась. А вот результат не очень.
– Какие были эмоции на последней минуте?
– Невезение. В футболе всегда большой элемент удачи. Судья не засчитал чистый гол. Вы там посмотрите – с Мельгарехо.
– Верим в Карреру?
– Я не хочу больше ни в кого верить. Я хочу верить в спортивный результат.
Противоречивые ощущения были и у Фернандо, отыгравшего весь матч.
– Что чувствуете после такой встречи?
– Мы проигрывали по ходу матча, но закончили вничью. У «Вильярреала» классная команда, но пенальти на последней минуте был сомнительным, на мой взгляд. Такая ничья подобна поражению.
– Федун сказал, что это был лучший матч сезона.
– Не был, потому что мы не победили. Вот если бы взяли три очка…
– Имеется в виду по игре.
– В этом плане да. По самоотверженности и целеустремленности – отличное выступление. Особенно учитывая, что нам приходилось отыгрываться. Наша команда билась. Это важно для нас.
– Последнее время много критикуют Карреру, есть нервозная ситуация с ссылкой двух игроков основы. Вся эта обстановка сказывается на команде?
– Нормально, что нас критикуют, когда что-то не получается. При этом наш коллектив сплочён. Мы бьёмся друг за друга и стараемся вернуться к победам.
– Что для этого требуется?
– Нужно многое улучшать, но мы на верном пути. Нам не хватило немного удачи сегодня в конце. С ЦСКА мы тоже вели в счёте, но не удержали преимущество. Гол на последней минуте получился обескураживающий, но идём дальше.
А вот Сальваторе Боккетти согласился с владельцем команды.
– Федун сказал, что ему этот матч понравился больше всего в этом сезоне. А вам?
– Мне – тоже! Мы создали много моментов. Может, даже больше, чем в игре с «Динамо», когда победили 2:1. «Спартак» сегодня показал отличный футбол. Хотя обидно пропускать после того, как истекли 95 минут…
– Почему не играли так раньше?
– Не знаю. Наверное, потому что уступили два раза подряд дома и очень расстроились. Это тяжело, теряешь уверенность. Но сегодня мы показали, что вернулись. Мы все ещё «Спартак»!
– Вернулись править?
– (Смеётся.) Посмотрим!
– Собрания проводили во время чёрной полосы?
– Конечно. Мы общались и пытались понять, что с нами происходит, как выйти из ситуации. Повторю: если будем показывать такую же самоотдачу, всё будет хорошо.
– Какие слова произнёс Каррера в раздевалке?
– Сказал, что мы провели хороший матч и что мы – молодцы.
– Отсутствие Глушакова – потеря для «Спартака»?
– Конечно. Это наш игрок. Как и Ещенко. Но так сложилась ситуация, решение принимали не мы. Просто надеюсь, что всё будет хорошо и мы снова будем все вместе.
А разве может быть иначе, если возвращается Педро Роша? Травмированный бразилец следил за игрой с трибуны, а перед выходом со стадиона сказал корреспонденту «Чемпионата»:
– Я буду тренироваться в общей группе с завтрашнего дня. Надеюсь, что смогу сыграть уже в воскресенье. Очень обидно за результат. Победа была у нас в руках. Печально, что нам чуть-чуть не хватило. Этот пенальти на последних секундах… а так хорошая игра получилась, – резюмировал Роша.
Тем интереснее, будет ли «хорошая» в Красноярске. А то бывшие тренеры «Спартака» слишком часто наказывают красно-белых.