Федун, Фернандо и Боккетти объясняют 3:3 с «Вильярреалом»

Странный матч выдал «Спартак». С одной стороны, потерял победу на последних секундах. С другой – игра была уже далеко не такой беспомощной как в предыдущих встречах. Вот и владельцу «Спартака» Леониду Федуну понравилась.



– Игра впечатлила? – первый вопрос Федуну после матча.

– Хорошая получилась. Единственная игра в сезоне, которая понравилась. А вот результат не очень.

– Какие были эмоции на последней минуте?

– Невезение. В футболе всегда большой элемент удачи. Судья не засчитал чистый гол. Вы там посмотрите – с Мельгарехо.

– Верим в Карреру?

– Я не хочу больше ни в кого верить. Я хочу верить в спортивный результат.

Противоречивые ощущения были и у Фернандо, отыгравшего весь матч.



– Что чувствуете после такой встречи?

– Мы проигрывали по ходу матча, но закончили вничью. У «Вильярреала» классная команда, но пенальти на последней минуте был сомнительным, на мой взгляд. Такая ничья подобна поражению.

– Федун сказал, что это был лучший матч сезона.

– Не был, потому что мы не победили. Вот если бы взяли три очка…

– Имеется в виду по игре.

– В этом плане да. По самоотверженности и целеустремленности – отличное выступление. Особенно учитывая, что нам приходилось отыгрываться. Наша команда билась. Это важно для нас.

– Последнее время много критикуют Карреру, есть нервозная ситуация с ссылкой двух игроков основы. Вся эта обстановка сказывается на команде?

– Нормально, что нас критикуют, когда что-то не получается. При этом наш коллектив сплочён. Мы бьёмся друг за друга и стараемся вернуться к победам.

– Что для этого требуется?

– Нужно многое улучшать, но мы на верном пути. Нам не хватило немного удачи сегодня в конце. С ЦСКА мы тоже вели в счёте, но не удержали преимущество. Гол на последней минуте получился обескураживающий, но идём дальше.

«Спартак» жив. И это главное Красно-белые упустили победу над «Вильярреалом», но этот матч должен помочь команде перевернуть ход сезона.

А вот Сальваторе Боккетти согласился с владельцем команды.



– Федун сказал, что ему этот матч понравился больше всего в этом сезоне. А вам?

– Мне – тоже! Мы создали много моментов. Может, даже больше, чем в игре с «Динамо», когда победили 2:1. «Спартак» сегодня показал отличный футбол. Хотя обидно пропускать после того, как истекли 95 минут…

– Почему не играли так раньше?

– Не знаю. Наверное, потому что уступили два раза подряд дома и очень расстроились. Это тяжело, теряешь уверенность. Но сегодня мы показали, что вернулись. Мы все ещё «Спартак»!

– Вернулись править?

– (Смеётся.) Посмотрим!

– Собрания проводили во время чёрной полосы?

– Конечно. Мы общались и пытались понять, что с нами происходит, как выйти из ситуации. Повторю: если будем показывать такую же самоотдачу, всё будет хорошо.

– Какие слова произнёс Каррера в раздевалке?

– Сказал, что мы провели хороший матч и что мы – молодцы.

– Отсутствие Глушакова – потеря для «Спартака»?

– Конечно. Это наш игрок. Как и Ещенко. Но так сложилась ситуация, решение принимали не мы. Просто надеюсь, что всё будет хорошо и мы снова будем все вместе.



А разве может быть иначе, если возвращается Педро Роша? Травмированный бразилец следил за игрой с трибуны, а перед выходом со стадиона сказал корреспонденту «Чемпионата»:



– Я буду тренироваться в общей группе с завтрашнего дня. Надеюсь, что смогу сыграть уже в воскресенье. Очень обидно за результат. Победа была у нас в руках. Печально, что нам чуть-чуть не хватило. Этот пенальти на последних секундах… а так хорошая игра получилась, – резюмировал Роша.



Тем интереснее, будет ли «хорошая» в Красноярске. А то бывшие тренеры «Спартака» слишком часто наказывают красно-белых.