Россия шагнула к Франции в рейтинге УЕФА. Таблица коэффициентов

7. Португалия (+1,200)

У португальцев на этой неделе целых три победы в еврокубках. Таким образом, все клубы этой страны одержали победы в своих матчах — «Порту» над «Галатасараем», «Бенфика» над АЕКом, а «Спортинг» над «Ворсклой». Всё это помогло Португалии слегка сократить отставание от России, которое, впрочем, всё равно остаётся очень чувствительным.

Участники Лиги Европы, о которых вы почти ничего не знаете Один из них играет в форме «Уотфорда», с другим побоялся сыграть Мхитарян.

6. Россия (+1,166)

Результаты наших клубов на этой неделе можно назвать вполне успешными. Ну, если не считать поражение «Локомотива». Остальные клубы как минимум не проигрывали, но в большинстве случаев набирали три очка. Больше всего удивил ЦСКА, победив мадридский «Реал». В копилку страны прибавилось больше одного балла, и Россия снова немного приблизилась к Франции. Но, чтобы ворваться в пятёрку лучших, плюсовать очки нужно с куда большей скоростью.

Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА Следом за сборной Испании в Москве проиграл легендарный «Реал».

5. Франции (+0,666)

А вот у французов возникли ощутимые проблемы с тем, чтобы брать запланированные очки. Больше всех оконфузился «Ренн», проиграв «Астане». В списке лузеров на этой неделе также есть «Бордо» и «Монако» Александра Головина. Среди остальных результатов две ничьи и уверенная победа «ПСЖ» над «Црвеной Звездой». Франция подпустила к себе Россию, а на Португалию пока даже смотреть бессмысленно. Как и на первую четвёрку, которая остаётся недосягаемой.

Что ещё?

Времена, когда в топе этого года были Сербия и Шотландия, уходят, и в рейтинге намечается серьёзная рубка за второе место. Главные претенденты — Англия и Италия, и пока преимущество за британцами. Лучший результат этого сезона показывают клубы из Германии, у которых на этой неделе 5 команд из 7 заработали по три очка. Похоже, немцы тоже смогут ввязаться в борьбу за место в тройке лучших.