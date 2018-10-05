«Краснодар» готов к борьбе за чемпионство. Матч с «Севильей» доказал это

1. Команда справляется с высокой интенсивностью игры
Матч с находящейся в хорошей форме «Севильей» должен был дать ответ на вопрос о готовности «Краснодара» к борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге. Речь в первую очередь шла о том, как команда выдерживает более высокую, чем в РПЛ, интенсивность игры — «Севилья» в этом плане была идеальным тестовым заданием. «Краснодар» показал, что справляться готов как в атакующей фазе — команда сохранила внутрироссийскую скорость передач, так и в оборонительной — моментов с перегрузом и вскрытием зон, которые обычно случаются у плывущей от высокой интенсивности игры команды, почти не было. Более того, на такой интенсивности игры «быки» — от Мамаева до Куэвы, от Классона до Мартыновича — сохранили свои индивидуальные навыки и продемонстрировали их. Это мощная заявка на отличный сезон.
2. Каборе и Газинский играют в футбол всей жизни
Этот пункт — продолжение первого, потому что именно центральные полузащитники в пасоориентированной системе ценностей «Краснодара» имеют огромное влияние на интенсивность игры. Неудачи команды в прошлом часто связывали с именем Шарля Каборе — в том числе делал это и я. Как раз из-за медлительной игры: «Краснодару» важно делать вовремя продвигающую мяч вперёд передачу, потому что иначе соперник, даже не самого сильного уровня, форсирует обрез. При Игоре Шалимове Каборе всё чаще обрезал и всё реже хорошо двигал мяч вперёд, теперь же он переживает ренессанс. В каждом матче у опорника есть как минимум две-три передачи, которые отрезают пасом из опорной зоны больше половины соперников от мяча. Со своими оборонительными обязанностями Шарль тоже справляется. Автогол, как понимаете, серьёзно воспринимать не стоит.
Газинский же вообще внезапно открыл в себе Иньесту и заиграл так, как раньше никогда не играл. Тайминг обостряющих передач и их точность у полузащитника сборной России великолепны — похоже, чемпионат мира только вдохновил его. Что ещё важно: такая игра Каборе и Газинского подбадривает Маурисио Перейру, который должен понимать, что место на поле от него уплывает совсем далеко. Техничный уругваец в форме — лучший на своей позиции в России, но ему немного не хватает характера поддерживать форму, он начинает дремать. Сейчас раздражающий фактор очевиден, а гол Перейры в этом контексте неслучаен.
3. У «Краснодара» появляется чемпионский характер
В менталитете добавляет не только Перейра — все стали сильнее. Вы сами знаете претензии к «Краснодару» последних лет: говоря прямо, считалось, что техничной и зрелищной команде не хватало тестикул. Если это и так, то теперь ситуация меняется. Матч с «Севильей» — лучшая иллюстрация: ни три перекладины, ни дурацкий автогол не заставили «быков» опустить руки или истерично изменить своему стилю. Команда продолжала играть так, как делает это в своём спокойном состоянии.
Здесь, как кажется, велика роль Виктора Классона. Он перенял лидерскую роль у другого шведа, Андреаса Гранквиста, и быстро стал примером для остальных. Каким бы ни был счёт, как бы ни складывался матч, Классон всегда выкладывается на полную и не оставляет секунды сомнения в себе. Для команды, которая стремится больше забить, а не меньше пропустить, важно, что чемпионский менталитет теперь проявляется в первую очередь в атаке, а не в обороне.
4. Команда стала качественнее на стандартах у обоих ворот
Немного странно писать это после матча, в котором был пропущен мяч после углового, но, во-первых, «Краснодар» более чем на 10% сократил долю стандартов, доведённых до удара по своим воротам, а во-вторых, матч с «Севильей» должен был дать ответ на вопрос и о другом. Нынешняя «Севилья», помимо отличного прямого исполнения стандартов, шикарно продолжает игровые ситуации после них. Только что таким образом был на винтики раскручен «Реал»: андалусийцы создали два голевых момента после подборов со своих угловых (один из них завершился голом) и реализовали роскошную контратаку, которая началась с подбора после углового соперника.
«Краснодар» в подборах и доигровках эпизодов был внимателен — и это окупилось на последней минуте, когда «Севилье» не дали забить в пустые ворота. Кто не дал? Перейра, которому теперь есть что доказывать. Когда у команды всё ладится, все составляющие успеха связаны.