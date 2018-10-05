«Краснодар» готов к борьбе за чемпионство. Матч с «Севильей» доказал это

1. Команда справляется с высокой интенсивностью игры

Матч с находящейся в хорошей форме «Севильей» должен был дать ответ на вопрос о готовности «Краснодара» к борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге. Речь в первую очередь шла о том, как команда выдерживает более высокую, чем в РПЛ, интенсивность игры — «Севилья» в этом плане была идеальным тестовым заданием. «Краснодар» показал, что справляться готов как в атакующей фазе — команда сохранила внутрироссийскую скорость передач, так и в оборонительной — моментов с перегрузом и вскрытием зон, которые обычно случаются у плывущей от высокой интенсивности игры команды, почти не было. Более того, на такой интенсивности игры «быки» — от Мамаева до Куэвы, от Классона до Мартыновича — сохранили свои индивидуальные навыки и продемонстрировали их. Это мощная заявка на отличный сезон.

2. Каборе и Газинский играют в футбол всей жизни

Этот пункт — продолжение первого, потому что именно центральные полузащитники в пасоориентированной системе ценностей «Краснодара» имеют огромное влияние на интенсивность игры. Неудачи команды в прошлом часто связывали с именем Шарля Каборе — в том числе делал это и я. Как раз из-за медлительной игры: «Краснодару» важно делать вовремя продвигающую мяч вперёд передачу, потому что иначе соперник, даже не самого сильного уровня, форсирует обрез. При Игоре Шалимове Каборе всё чаще обрезал и всё реже хорошо двигал мяч вперёд, теперь же он переживает ренессанс. В каждом матче у опорника есть как минимум две-три передачи, которые отрезают пасом из опорной зоны больше половины соперников от мяча. Со своими оборонительными обязанностями Шарль тоже справляется. Автогол, как понимаете, серьёзно воспринимать не стоит.

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Газинский же вообще внезапно открыл в себе Иньесту и заиграл так, как раньше никогда не играл. Тайминг обостряющих передач и их точность у полузащитника сборной России великолепны — похоже, чемпионат мира только вдохновил его. Что ещё важно: такая игра Каборе и Газинского подбадривает Маурисио Перейру, который должен понимать, что место на поле от него уплывает совсем далеко. Техничный уругваец в форме — лучший на своей позиции в России, но ему немного не хватает характера поддерживать форму, он начинает дремать. Сейчас раздражающий фактор очевиден, а гол Перейры в этом контексте неслучаен.

3. У «Краснодара» появляется чемпионский характер

В менталитете добавляет не только Перейра — все стали сильнее. Вы сами знаете претензии к «Краснодару» последних лет: говоря прямо, считалось, что техничной и зрелищной команде не хватало тестикул. Если это и так, то теперь ситуация меняется. Матч с «Севильей» — лучшая иллюстрация: ни три перекладины, ни дурацкий автогол не заставили «быков» опустить руки или истерично изменить своему стилю. Команда продолжала играть так, как делает это в своём спокойном состоянии.



Здесь, как кажется, велика роль Виктора Классона. Он перенял лидерскую роль у другого шведа, Андреаса Гранквиста, и быстро стал примером для остальных. Каким бы ни был счёт, как бы ни складывался матч, Классон всегда выкладывается на полную и не оставляет секунды сомнения в себе. Для команды, которая стремится больше забить, а не меньше пропустить, важно, что чемпионский менталитет теперь проявляется в первую очередь в атаке, а не в обороне.

4. Команда стала качественнее на стандартах у обоих ворот

Немного странно писать это после матча, в котором был пропущен мяч после углового, но, во-первых, «Краснодар» более чем на 10% сократил долю стандартов, доведённых до удара по своим воротам, а во-вторых, матч с «Севильей» должен был дать ответ на вопрос и о другом. Нынешняя «Севилья», помимо отличного прямого исполнения стандартов, шикарно продолжает игровые ситуации после них. Только что таким образом был на винтики раскручен «Реал»: андалусийцы создали два голевых момента после подборов со своих угловых (один из них завершился голом) и реализовали роскошную контратаку, которая началась с подбора после углового соперника.



«Краснодар» в подборах и доигровках эпизодов был внимателен — и это окупилось на последней минуте, когда «Севилье» не дали забить в пустые ворота. Кто не дал? Перейра, которому теперь есть что доказывать. Когда у команды всё ладится, все составляющие успеха связаны.