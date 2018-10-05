«Спартак» — великолепен. По оправданиям

Федун — мужчина эмоциональный и увлекающийся, поэтому его слова о лучшей игре «Спартака» в сезоне лучше отнести в столбик к Месси-Давыдову, Кариоке — игроку сборной Бразилии и Песьякову — замене Акинфееву.

Да, последние 10-15 минут игры с явно проблемным и недисциплинированным «Вильярреалом» были приятными, но что в остальные 75?

И дело даже не в составе и не в качестве игры, а в обречённости, считывающейся с лиц игроков «Спартака».

Вот молодёжь. У ребят ведь в этом бардаке уникальный шанс. Никакого давления — вся критика впитывается в Карреру, Глушакова, Федуна и тех, кто якобы зажрался и не хочет бегать. Ну так, парни, расслабьтесь, творите, радуйтесь — вы в «Спартаке», в Лиге Европы, для вас поют фанаты — ну когда такое ещё будет?! Вы ведь как австралиец из шорт-трека, который выиграл Олимпиаду из-за массового крушения конкурентов. Триумф где-то рядом, но в глазах будущего «Спартака» — то ли робость, то ли волнение, то ли страх, но точно не праздник. И ладно Михаил Игнатов, у парня 6 матчей в ФНЛ — вот и вся карьера. А Рассказов-то, Ломовицкий и Максименко, они уже половину сезона в составе. Время идёт, но есть ли что вспомнить о них помимо того, что это хорошие и старательные парни? Смута поглощает и убивает настроение даже тех, кто мог вынести из неё максимум пользы.

Федун, Фернандо и Боккетти объясняют 3:3 с «Вильярреалом» Про ссылку Глушакова и Ещенко мы тоже поспрашивали.

А лидеры?! Зе Луиш 75 минут закатывает глаза и машет на партнёров, Джикия срывается, Фернандо выглядит отстранённо, а на Зобнине отпечатывается отчаяние человека, который не по своей вине бессмысленно убивает талант. Роман — самый светлый человек в этом мире кутерьмы, и за него особенно обидно. Ему бы пожелать уйти, но что тогда останется от «Спартака»?!

И ведь сам клуб не заслуживает жалости. Ну как можно делать ссылку на молодёжь, если в запасе сидит Ханни, который выходит и меняет игру с «Вильярреалом»? Непонятно, и почему приклеили к лавке отдавшего голевую Зе Луишу недавнего лидера «Динамо» Ташаева? Хотя и травмы с трансферами — это ведь тоже не оправдание, а просто результат работы.

Все проблемы — это вопрос сравнения. Не будем даже говорить о ЦСКА, там особая система Гинера. Возьмём «Краснодар». Они ведь тоже могли бы жаловаться. У них при особом акценте тоже ничего нет.

Тренер Мусаев никогда не играл и не работал в «Ювентусе», он не может спросить совета у Конте, для него не поют трибуны, у него нет даже лицензии главного. Но команда и игроки прогрессируют.

Уход капитанов — лучшего игрока Швеции Гранквиста и ещё недавно самого сильного в России (это не я, а игроки РПЛ выбрали) Смолова — он ведь пострашнее потери Промеса, но игра не ломается.

Трансферы — та же беда. Вот кого «Краснодар» купил? Договорились с Жиго, но его украл «Спартак». А дальше? Куэва?! Смешно… Но и молодёжь при этом не служит оправданием для тренера, а горит и делает результат.

Матч с «Севильей», не только результат, а игра с её переходными фазами, конкретикой и чудо-голом списанного по здоровью в любом другом клубе Окриашвили — это чистое футбольное удовольствие, за каждую из 90 минут которого можно сказать «спасибо».

Так что у «Краснодара» на горизонте будущее, а у «Спартака» — лишь матч с «Енисеем», после которого опять найдутся миллионы оправданий. В этом плане клуб Федуна — действительно лучший в России…