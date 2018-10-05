Галицкий не зря гнёт свою линию. У «Краснодара» уже 7 побед подряд

Ушлые дельцы, знающие все входы и выходы в циничном российском футболе, за глаза посмеивались над романтичными игровыми идеалами владельца «Краснодара». В контексте нашей Премьер-Лиги они представлялись заведомо недостижимыми, утопичными. Наивный, строчили в «твиттерах» диванные аналитики, с такими запросами он вовек не добьётся успеха в футболе, даже отдалённо сопоставимого с предпринимательским. Осязаемого успеха – в виде медалей-кубков, а там, глядишь, и финансовых дивидендов, а не эфемерной благодарности зрителя, которая сегодня есть, а завтра нет.



Но не зря символом для своего личного, частного клуба Галицкий выбрал быка. С упрямством бизона гнул он свою линию, чётко разделив территорию спорта и бизнеса. Футбол шеф «Краснодара» воспринимает как искусство, призванное вызывать эмоции, желательно сильные и положительные. Как театр, как хорошее, качественное кино. Здесь результат любой ценой ему, перфекционисту по натуре, неинтересен. Его он достигает в другом месте, а тут важнее чувства, ощущения.

Для Галицкого средства в футболе имеют не меньшее значение, чем цель. Три очка при дрянной игре, возможно, удовлетворят миллиардера, но душу не согреют. Потому что он, в отличие от простого зрителя, платит не только за билет и ведёрко попкорна – за весь цикл кинопроизводства. И имеет полное право на своё видение готового продукта.

Так вот, нынешняя картина Сергею Галицкому не может не нравиться. В раздевалке после матча с «Севильей» практичный, успешный бизнесмен, наверняка жёсткий в делах (а в этом мире по-другому, наверное, никак), простодушно признался подчинённым, что «очень счастлив». А в тот момент, когда Торнике Окриашвили, ловко сложившись в воздухе, «чиленой» отправил второй мяч в ворота испанцев, он и вымолвить ничего не мог – кроме восторженного, надсадного: «Ааааааааа!» — в унисон с десятками тысяч земляков.

Ради таких взрывов неконтролируемых эмоций, моментов чистого, без примесей, счастья он и затевал 10 лет назад свой футбольный проект. Победа над «Севильей» лишний раз убедила Галицкого в жизнеспособности своего концепта: красивый футбол и победы – не взаимоисключающие вещи. Чтобы их совместить, не обязательно родиться «Барсой». Просто строить – оно всегда сложней и дольше, чем ломать. Но и удовольствие от процесса неизмеримо выше – особенно если он спорится. Как у этого «Краснодара».

Не многие в российской лиге могут себе позволить свой собственный, яркий и неповторимый стиль. Большинство команд похожи друг на друга, как братья, в лучшем случае – двоюродные. Круговорот одних и тех же лиц в чемпионате ощущение всеобщего родства только усиливает. «Краснодар» на этом фоне выгодно выделяется – как городской франт на сельской дискотеке. Его игровой рисунок чёток и выразителен вне зависимости от обстоятельств.

«Краснодар» готов к борьбе за чемпионство. Матч с «Севильей» доказал это Раскидываем по пунктам.

В то время как отдельные призёры играют не пойми во что, подчас больше уповая на авось, чем на расчёт, четвёртая команда по итогам прошлого сезона неукоснительно придерживается некогда выбранного тактического направления. Не шарахается из крайности в крайность, совершенствуется в рамках излюбленной, уже можно сказать – фирменной модели.

Прогресс «Краснодара» поддаётся оцифровке. Ещё не достигнув вершины самой главной, турнирной таблицы, он уже выбился в лидеры чуть менее значимых статистических номинаций. Именно «Краснодар» сегодня больше всех в РПЛ владеет мячом (61% игрового времени), и это не контроль ради контроля – неотъемлемый элемент стиля и эффективный инструмент достижения результата.

Лидерство в трёх следующих рейтингах – продолжительность голевых атак, количество пасов в них и число острых передач за матч – характеризует методы достижения цели чёрно-зелёных. А первое место по голам с игры – 16 – доказывает их эффективность. Оказывается, чтобы побеждать, совсем необязательно уподоблять штрафную площадь автовокзалу. Побеждать, знаете ли, можно и более утончённо, изящно.



Пока где-то ноют о нехватке квалифицированных кадров, молодой тренер Мусаев, у которого ещё даже портретика в профиле на transfermarkt нет, строит игру на зависть многим. Ну да, ему дали Куэву, Спайича, Стоцкого, но посмотрите, кто ушёл! Многолетний капитан и лучший снайпер двух чемпионатов. Потери явно перевесили приобретения, здесь и сейчас по крайней мере. А «Краснодар» их будто не заметил. Или заметил, но виду не подал. Это, опять-таки, комплимент тренеру. И – работодателю. За то, что дал молодому специалисту время на реализацию своих идей, какого, к примеру, ровесник Мурада, Михаил Галактионов, и близко не имел в Грозном. На этот раз в выборе Галицкий, похоже, не ошибся.

Мурад Мусаев Фото: РИА Новости

Команда Мусаева может проиграть отдельные матчи – как «Рубину» в гостях или «Спартаку» дома, но эти истории провоцируют не истерику, а ещё более тщательный анализ ситуации. «Краснодар» последователен в своих намерениях и поступках. Ни одному сопернику он не отдал добровольно мяч, ни под кого не подлаживался. Во всех без исключения играх стоял на своих базовых принципах: инициатива, движение, давление. Атака!



Даже «Севилья», набросавшая соперникам 17 (семнадцать!) мячей за четыре последних матча, разгромившая в числе прочих мадридский «Реал», не заставила парней Мусаева изменить себе. Впервые в сезоне «Краснодар» разделил время владения мячом с противником поровну (50 на 50%) – зато перебил по ударам (17-13). Короче, был самим собой.

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Первый ответный гол хозяев – это уже краснодарская классика: 11 передач от зарождения атаки до завершения. А чумовой удар Окриашвили через себя – он вообще умеет забивать коряво? – достойная компенсация южанам за перекладины Каборе и Классона. Награда за приверженность таким близким болельщикам игровым ценностям. Где ещё такой жутко нестабильный, но творческий парень мог обрести себя, как не в «Краснодаре»?!

Футбол – это в первую очередь игра, во главе угла которой – гол. И только потом – работа, наука, бизнес, индустрия и всё такое прочее. Спасибо «Краснодару» за то, что не устаёт нам об этом напоминать. Наслаждается сам и доставляет удовольствие окружающим.