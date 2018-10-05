В 10-м туре РПЛ нас ждёт сразу два многообещающих матча — «Зенит» — «Краснодар» и ЦСКА – «Локомотив». Прогнозируем.

«У ЦСКА после «Реала» может быть отходняк». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

В прошлом выпуске нашей традиционной рубрики мы заметили, что прогноз между лидером и преследователями сократился до 14 очков, а это отставание вполне можно отыграть и за тур. Не отыграли, но теперь разрыв между первым и вторым местом стал совсем символическим — всего 4 очка.

Павел Иванов из Москвы заработал 13 очков. Он угадал счёт матча «Краснодар» — «Динамо», разницу в играх «Оренбург» — ЦСКА и «Локомотив» — «Ахмат», а также исход встреч «Уфа» — «Енисей» и «Рубин» — «Крылья Советов».

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров угадал разницу в игре «Оренбург» — ЦСКА, а также исходы встреч «Уфа» — «Енисей» и «Рубин» — «Крылья Советов». Итог — 5 очков.

Ринат Билялетдинов угадал разницу в играх «Оренбург» — ЦСКА, «Краснодар» — «Динамо» и «Рубин» — «Крылья Советов». Это 3 балла.

Худшие результаты



Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

Таблица после 9-го тура

Специалисты – 92 очка

Читатели – 90 очков

Журналисты – 80 очков.

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Прогноз специалистов

Игорь Гамула, известный российский тренер:

«Арсенал» — «Уфа» — 1:1

«Арсенал» дома играет неплохо, а «Уфа» почувствовала вкус победы. На выезде уфимцы показывали неплохую игру в обороне. Поставлю на ничью.



«Крылья Советов» — «Динамо» — 2:1

У «Крыльев» ушёл в отставку Андрей Тихонов, очень жаль. Пришёл в команду Божович, который себя хорошо зарекомендовал в России. Игроки очень захотят добиться победы, да и всегда при новом тренере происходит встряска команды. Поставлю на победу самарцев.



«Ростов» — «Оренбург» — 1:0

Ростовчане находятся в хорошем психологическом состоянии после матча со «Спартаком». Перед перерывом на сборные команда захочет порадовать своих болельщиков, которых придёт больше 30 тысяч. «Оренбург» просто так не сдастся, они показывают очень хороший футбол. Поставлю на минимальную победу «Ростова».



«Рубин» — «Урал» — 2:1

«Рубин» уже подобрался к лидирующей группе, показал хороший футбол. Тем более забили гол на последних минутах, а это всегда придаёт уверенности команде. «Урал» также достаточно неплохо смотрится в последних матчах, набирает очки. «Рубин» ставит перед собой серьёзные задачи, он и окажется сильнее.

«Енисей» — «Спартак» — 2:2

Сложная ситуация у «Енисея». Подвис Аленичев. Думаю, ребята постараются сделать всё возможное: сыграть за тренера, не ударить в грязь лицом. У них там хорошие отношения, просто что-то не получается. Я смотрел первые игры «Енисея», они неплохо играли, но одна опасная атака соперника — и команда пропускала.

Что касается «Спартака», то после тяжёлой игры с «Вильярреалом» будет сложно, но надо выравнивать ситуацию. Команда ставит перед собой большие задачи, будут стараться победить. Но настрой «Енисея» и тяжёлый график «Спартака» скажутся на игре. Поставлю на ничью.

«Ахмат» — «Анжи» — 2:0

Это южное дерби. В «Анжи» ситуация очень патовая, но команда живёт. В прошлом туре обыграли «Зенит», у ребят выросли крылья, а «Ахмат» проиграл «Локомотиву». При Рахимове команда начала играть зло и агрессивно. Рахимов настраивает так, что команда играет с огоньком. «Ахмат» будет биться. Думаю, что он и победит.

«Зенит» — «Краснодар» — 1:2

Интересный матч. Если выиграет «Краснодар», то выходит на первое место. Если «Зенит», то отрывается от преследователей. Игры с «Анжи» и «Славией» показали, что команда не очень убедительно выглядит. Сложно будет «Зениту», так как «Краснодар» добился победы над «Севильей». Питерцы постараются, но «Краснодар» играет на крыльях сейчас. Интрига возрождается.

ЦСКА – «Локомотив» — 1:1

Это московское дерби. Тут однозначно будет борьба и битва. У «Локомотива» сложная ситуация после поражения от «Шальке-04», есть определённые игровые проблемы. Что касается ЦСКА, то молодёжь показывает хороший футбол. «Локомотиву» будет очень сложно, будет много борьбы. Думаю, что будет ничья.

«Спартак» жив. И это главное Красно-белые упустили победу над «Вильярреалом», но этот матч должен помочь команде перевернуть ход сезона.

Прогноз читателей

Семён Авдеев (Санкт-Петербург):

«Арсенал» – «Уфа» — 1:1

В матче соседей по турнирной таблице поставлю на ничью. «Уфа» потихоньку прибавляет и не проигрывала в последних двух турах.

«Крылья Советов» – «Динамо» — 2:1

Самарцы проиграли три последних матча, динамовцы — два. Обе команды в кризисе. Но в «Крыльях» сменился тренер, и команда должна встряхнуться. Божович своими шуточками заведёт игроков.

«Ростов» – «Оренбург» — 2:0

«Ростов» не выиграл в последних двух домашних матчах, но «Оренбург» не выигрывает уже в пяти турах. Так что тут команда Карпина должна брать три очка.

«Рубин» – «Урал» — 1:0

«Урал» выбрался из ямы и смотрится прилично, но и «Рубин» неплох. Последние два матча дома казанцы выиграли.

«Енисей» – «Спартак» — 2:1

Не знаю, будет ли этот матч последним для Карреры, но «Спартак» проиграет в Красноярске. «Вильярреал» был вспышкой, но это долго не продлится.

«Ахмат» – «Анжи» — 3:1

«Анжи» может не выйти на этот матч, а если выйдет, то проиграет. Махачкалинцы бились, обыграли «Динамо» и «Зенит», но запал игроков, похоже, кончился.

«Зенит» – «Краснодар» — 1:0

Семак найдёт ключи к «Краснодару», который традиционно плохо играет против сильных соперников.

ЦСКА – «Локомотив» — 2:1

ЦСКА отлично играет в любом составе, в хорошем настроении после победы над «Реалом». У «Локомотива» всё ровно наоборот. Должен победить тот, кто сильнее.

«Спартак» — великолепен. По оправданиям А «Краснодар» — по игре.

Прогноз журналистов

Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»:

«Арсенал» — «Уфа» — 2:1

Тульская команда показывает бодрый футбол, что, впрочем, далеко не всегда сказывается на результате. Думаю, «Уфа» — подходящий соперник, чтобы выиграть и покинуть зону стыковых матчей. Хотя многое будет зависеть от того, вернётся ли в состав туляков Горбатенко.

«Крылья Советов» — «Динамо» — 1:1

Самарцы после смены главного тренера должны сколько-нибудь взбодриться, но и «Динамо» понимает, что очки надо брать именно в таких матчах. Жду довольно равной встречи.

«Ростов» — «Оренбург» — 2:1

Команда Карпина, к моему удивлению, отлично смотрится в стартовой части сезона. «Оренбург» — не тот соперник, который должен остановить мощный «Ростов».

«Рубин» — «Урал» — 2:1

Тот случай, где многое должно решить преимущество своего поля. Да и в целом казанцы выглядят немного солиднее.

«Енисей» — «Спартак» — 1:2

Матч Лиги Европы должен немного приободрить «Спартак», а встреча с Аленичевым — дополнительная мотивация для Массимо Карреры. К тому же все мы понимаем, что поражение от аутсайдера может стремительно завершить карьеру итальянца в Москве.

«Ахмат» — «Анжи» — 2:0

Несмотря на безденежье, дагестанцы достойно проводят сезон — но для очков в гостевой встрече с «Ахматом» этого хватить не должно. У грозненцев есть отличная возможность подняться на пару мест в турнирной таблице.

«Зенит» — «Краснодар» — 3:2

Ожидаю яркой и результативной встречи. Конечно, до уровня матча зенитовцев с «Локомотивом» дойти не должно, но тотал пробьют уверенно, тем более что обе команды ярки и успешны в атаке и при этом куда менее надёжны у собственных ворот. За «Зенит» говорит фактор своего поля и более мощный состав.

ЦСКА — «Локомотив» — 1:1

У «армейцев» может возникнуть некоторый «отходняк» после Лиги чемпионов, а вот «Локомотив», напротив, будет стремиться отыграться за поражение от «Шальке». Вместе с тем ЦСКА смотрится куда сильнее и веселее — это должно уравновесить предыдущий фактор и в сумме принести ничью при равной игре.