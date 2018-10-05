Игроки «Анжи» отказываются играть. РПЛ знала о проблемах клуба заранее

Считается, что проблемы в «Анжи» начались только весной этого года. Но защитник Шандао рассказывал, что ещё в январе 2017-го клуб перестал платить ему зарплату, отправил в дубль и оставил без переводчика. Футболист расторг контракт и уехал в Португалию. Впрочем, в тот период махачкалинский клуб ещё позволял себе искать игроков не только среди свободных агентов. Немного удавалось зарабатывать на продажах: 2,5 млн евро за Беришу, 1 млн евро за Тигиева.



В октябре 2017 года Владимир Путин сменил главу Дагестана, приняв отставку Рамазана Абдулатипова. Исполняющим обязанности главы республики был назначен Владимир Васильев. В «Анжи» комментировали эту новость с надеждой, что изменения положительно скажутся на клубе. Но к маю стало понятно, что руководство республики не заинтересовано в финансировании клуба. По этой причине владелец «Анжи» Осман Кадиев дал понять, что дальше не готов полностью обеспечивать жизнь команды. Что касается Владимира Васильева, то за всё это время он ни разу не прокомментировал ситуацию вокруг «Анжи» и не присутствовал на матчах команды.

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Затем «Анжи» вылетел из Премьер-Лиги, проиграв стыки «Енисею». И остался в вышке из-за смерти «Амкара». Про финансовые проблемы махачкалинцев все знали. Сергей Прядкин ещё перед началом сезона дважды сказал, что ситуация в Дагестане вызывает опасения. Но дважды добавил, что у него «есть ощущение, что клуб не снимется». Примерно в тот же день из «Анжи» пришла информация по сумме долга: больше 250 млн рублей. Минфин республики уже тогда отказался поддерживать команду. Известный тренер Гаджи Гаджиев уже в июле допустил, что «Анжи» не доиграет сезона до конца.

4 июня генеральным директором клуба стал Олег Флегонтов, ранее работавший в хабаровском СКА. Ему регулярно пришлось отчитываться о финансовых проблемах клуба. «Молодёжка» «Анжи» ездила через всю Россию на автобусе, потому что билеты на самолёт были не по карману.

Главный тренер клуба Магомед Адиев говорил, что игрокам надо приводить аргументы на поле, а не в банкоматах. Уверял, что претензий к руководству нет. Из его интервью стало известно, что в «Анжи» есть игроки, зарплата которых составляет 70-100 тыс. рублей.

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По информации в новостях за последние 4-5 месяцев игроки «Анжи» получили лишь премиальные за победу над «Уралом». Вратарь Юрий Дюпин после третьего тура говорил, что денег нет даже пообедать на выезде – игроки ели бутерброды с майонезом. Правда, потом голкипер заявил, что его просто неправильно поняли – игроки лишь ели стандартные магазинные сэндвичи. Президент «Анжи» рассказывал, что клубу помогают местные производители: «Ребята из Кабардино-Балкарии поставляют нам воду на базу. Есть и другие компании, которые поставляют продукты. Одна дагестанская предпринимательница нам мясо поставляет».

В августе в клуб пришли антикризисные специалисты, который должны были сократить расходы и решить проблемы. 19 сентября «Анжи» уволил администратора команды Абдула Шурпаева (10 лет в клубе), начальника команды Рахматулла Халимбеков (13 лет в клубе) и массажиста Вадим Арсияна. Причины увольнения не назвали.

В регионе по-разному предлагали решать проблему нехватки денег. Например, предлагали собрать по 5 тыс. рублей «с богатых дагестанцев». Начинали акцию «АнжиЖиви», которую поддержали в том числе Это’О, Роберто Карлос и Хабиб Нурмагомедов.

3 октября пост врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов заявил, что будущее «Анжи» обсуждали на совещании у главы региона. Одной из причин этого стала победа над «Зенитом».

Вчера стало известно, что сумма общих долгов «Анжи» составляет 300 млн рублей против 248 млн, которые были в августе. Игроки клуба написали предупреждение руководству клуба о том, что они могут отказаться играть, если им не выплатят долги по зарплате. «Всё имеет свой конец. Им нужно кормить свои семьи. Они поставили меня в известность. Письмо уже отправлено гендиректору. Президент сейчас ищет средства», – прокомментировал Адиев. «Стабильно плохо», – сказал Флегонтов. От президента клуба и руководства Дагестана комментариев пока не поступило.



Если игроки «Анжи» откажутся играть, то клубу грозит снятие с чемпионата. В таком случае его результаты аннулируются. Следовательно победившие махачкалинцев клубы останутся без трёх очков. В том числе «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».



Дедлайн, обозначенный футболистами, – 19 октября, день игры с московским ЦСКА.