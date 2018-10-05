Божович снова принял клуб РПЛ. Уже седьмой

«Крылья» назначили на пост главного тренера Миодрага Божовича. Он уже представлен команде и в ближайшее время приступит к работе в самарском клубе. О сроках контракта не сообщается, но известно, что Божович долгое время рассматривался руководством как потенциальная замена Андрею Тихонову. «Чемпионат» сообщал об этом ещё 24 сентября в своём телеграм-канале.

«Крылья Советов» представили Божовича в качестве главного тренера

Почему ушёл Тихонов?

Причины ухода упираются в результаты. «Крылья» под руководством Тихонова проиграли три последние игры и занимали предпоследнее место в турнирной таблице. Уже после разгрома от «Краснодара» тренер прямо высказал претензии по поводу селекции клуба: «Пожинаем плоды нашей или (не нашей) работы».

Впрочем, в последней игре «Крыльев» (с «Рубином») специалист признал ошибку уже за собой — сделанная им замена Зотова могла повлиять на результат того матча. Его самарцы проиграли, и уже сегодня Тихонов обратился к болельщикам с прощальными словами.

«Такова футбольная жизнь: на определённых этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в „Крыльях“. Я покидаю Самару с самыми тёплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Всё это время „Крылья“ чувствовали эту особенную поддержку».

«Крылья Советов» объявили об уходе Тихонова с поста главного тренера

Где в последнее время работал Божович?

В последнее время 50-летний черногорский специалист отдыхал от футбола. После окончания контракта с тульским «Арсеналом» он не стал подписывать новый, несмотря на предложение о продолжении работы. Туляков принял Кононов, а Божович временно остался вне футбола. Тогда слухи отправляли его в топ-клубы, но тренер их опровергал.

Ждать ли Божовича в «Спартаке» или «Зените»? Послушаем Миодрага Миодраг Божович – об отставке из тульского «Арсенала» и слухах, циркулирующих вокруг его фигуры.

Теперь Миодраг в «Крыльях», и это его седьмой клуб РПЛ в карьере. До этого в их числе были «Амкар», Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». За плечами специалиста сотни игр в нашей стране, и уже сейчас он близок к званию одного из самых востребованных тренеров в истории чемпионатов России. Неудивительно, что в первой же игре его ждёт встреча с одним из бывших клубов.