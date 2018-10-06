6 известных тренеров, которых вот-вот могут уволить

Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед»
Самый очевидный кандидат на увольнение. Вернее, так было ещё недавно. Его отставки ждали после безобразной игры с «Вест Хэмом», но Эд Вудворд продолжает поддерживать португальца. Пик кризиса вроде бы прошёл: после поражения последовала ничья в ЛЧ, а Погба, Санчес и Марсьяль, у которых есть разногласия с тренером, пока не позволяют себе вольностей в прессе. Если Моуринью сможет выйти из всей этой ситуации победителем, этот успех станет одной из главных тренерских побед в его и без того великой карьере.
Эусебио Ди Франческо, «Рома»
Римляне очень натужно начали сезон и теперь обитают в середине таблицы. За сентябрь итальянская пресса перебрала всех возможных кандидатов на замену Ди Франческо, а сам тренер так возбудился, что в порыве чувств сломал руку по ходу матча с «Аталантой».
«Рома» одержала три победы, и слухи о приходе Конте отступили. Но, если команда продолжит терять очки, второго шанса уже не будет. Слишком много потеряно на старте, до лидирующего «Юве» отрыв уже составляет 10 очков.
Марселино Тораль, «Валенсия»
Начала побеждать и «Валенсия». Ну как начала, пока успех в игре с «Реалом Сосьедад» — разовая акция. Все остальные игры у «летучих мышей» выиграть не получилось, и теперь они близки к зоне вылета. В Лиге чемпионов шансов тоже не очень много. В компании «Юве» и «Манчестер Юнайтед» пока сложно заряжать публику хорошим настроением. Контракт с тренером рассчитан до лета 2020-го, но не факт, что он сможет отработать его до конца. Пока у болельщиков к нему очень много вопросов. Как и к Денису Черышеву.
Дженнаро Гаттузо, «Милан»
Немногие думали, что Гаттузо пришёл тренером в «Милан» надолго — слишком часто они там менялись в последние годы. Опыта в новой роли у бывшего футболиста было минимум, да и тот не самый удачный. Ко всеобщему удивлению, итальянец начал побеждать с «Миланом», попал в еврокубки и остаётся на посту и по сей день. Его команда идёт на 12-м месте, и это грозит проблемами главному тренеру. Настолько явно, что он не стесняется говорить об этом вслух.
Леонардо Жардим, «Монако»
Португалец сделал карьеру в нынешнем клубе, который он возглавляет с 2014 года. Это с ним «Монако» стал тем, кем является сейчас, устроил распродажу на сотни миллионов евро и воспринимается как топовый клуб. Всё это говорило за то, что Головин сделал правильный выбор. Но в этом сезоне «Монако» очень плох: что в Лиге чемпионов, что в чемпионате. Про возможное увольнение вслух пока не говорят, но очевидно, что долго это не продлится. Зона вылета во французской лиге и два поражения в еврокубках — очень печальный результат.
Массимо Каррера, «Спартак»
Вокруг «Спартака» уже много недель витает нездоровая атмосфера, и дело здесь не только в спортивных результатах. Отчасти в этой атмосфере виноват сам главный тренер: недавние отчисления из команды он даже не потрудился обьяснить.
Говоря о том, почему не обсуждают отставку Сёмина, нужно понимать, что у Юрия Палыча, в отличие от Массимо, есть серьёзная поддержка со стороны руководства (пусть, может, и не единогласная). С Каррерой иначе — ощущение, будто он сам не знает, сколько ему отмерено в «Спартаке». Команда идёт от игры к игре, попутно вляпываясь в истории, а чем это закончится — непонятно никому. Есть ощущение, что в четверг итальянец был на волоске от увольнения, но пока обошлось.