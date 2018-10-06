6 известных тренеров, которых вот-вот могут уволить

Самый очевидный кандидат на увольнение. Вернее, так было ещё недавно. Его отставки ждали после безобразной игры с «Вест Хэмом», но Эд Вудворд продолжает поддерживать португальца. Пик кризиса вроде бы прошёл: после поражения последовала ничья в ЛЧ, а Погба, Санчес и Марсьяль, у которых есть разногласия с тренером, пока не позволяют себе вольностей в прессе. Если Моуринью сможет выйти из всей этой ситуации победителем, этот успех станет одной из главных тренерских побед в его и без того великой карьере.

Римляне очень натужно начали сезон и теперь обитают в середине таблицы. За сентябрь итальянская пресса перебрала всех возможных кандидатов на замену Ди Франческо, а сам тренер так возбудился, что в порыве чувств сломал руку по ходу матча с «Аталантой».

Ди Франческо сломал руку во время матча «Рома» — «Аталанта»

«Рома» одержала три победы, и слухи о приходе Конте отступили. Но, если команда продолжит терять очки, второго шанса уже не будет. Слишком много потеряно на старте, до лидирующего «Юве» отрыв уже составляет 10 очков.

Начала побеждать и «Валенсия». Ну как начала, пока успех в игре с «Реалом Сосьедад» — разовая акция. Все остальные игры у «летучих мышей» выиграть не получилось, и теперь они близки к зоне вылета. В Лиге чемпионов шансов тоже не очень много. В компании «Юве» и «Манчестер Юнайтед» пока сложно заряжать публику хорошим настроением. Контракт с тренером рассчитан до лета 2020-го, но не факт, что он сможет отработать его до конца. Пока у болельщиков к нему очень много вопросов. Как и к Денису Черышеву.

«Лучше бы он играл в фильмах про Бонда». Болельщики «Валенсии» ругают Черышева Денис забивает и делает голевые, но это не помогает.

Немногие думали, что Гаттузо пришёл тренером в «Милан» надолго — слишком часто они там менялись в последние годы. Опыта в новой роли у бывшего футболиста было минимум, да и тот не самый удачный. Ко всеобщему удивлению, итальянец начал побеждать с «Миланом», попал в еврокубки и остаётся на посту и по сей день. Его команда идёт на 12-м месте, и это грозит проблемами главному тренеру. Настолько явно, что он не стесняется говорить об этом вслух.

Гаттузо: не хочу думать о тени Конте, которая нависла надо мной

Леонардо Жардим, «Монако»

Португалец сделал карьеру в нынешнем клубе, который он возглавляет с 2014 года. Это с ним «Монако» стал тем, кем является сейчас, устроил распродажу на сотни миллионов евро и воспринимается как топовый клуб. Всё это говорило за то, что Головин сделал правильный выбор. Но в этом сезоне «Монако» очень плох: что в Лиге чемпионов, что в чемпионате. Про возможное увольнение вслух пока не говорят, но очевидно, что долго это не продлится. Зона вылета во французской лиге и два поражения в еврокубках — очень печальный результат.

Гаттузо: не хочу думать о тени Конте, которая нависла надо мной

Вокруг «Спартака» уже много недель витает нездоровая атмосфера, и дело здесь не только в спортивных результатах. Отчасти в этой атмосфере виноват сам главный тренер: недавние отчисления из команды он даже не потрудился обьяснить.

Говоря о том, почему не обсуждают отставку Сёмина, нужно понимать, что у Юрия Палыча, в отличие от Массимо, есть серьёзная поддержка со стороны руководства (пусть, может, и не единогласная). С Каррерой иначе — ощущение, будто он сам не знает, сколько ему отмерено в «Спартаке». Команда идёт от игры к игре, попутно вляпываясь в истории, а чем это закончится — непонятно никому. Есть ощущение, что в четверг итальянец был на волоске от увольнения, но пока обошлось.